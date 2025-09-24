VTCモバイル - ベトナムのeスポーツのパイオニア

ベトナム・ハノイ発, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 設立から14年の発展の年月を経て、85以上のゲームタイトルを発表し、全世界で4,800万以上の顧客アカウントを有するVTCモバイル (VTC Mobile) は、デジタルライフの構築と形成、特にゲームおよびテクノロジーエンターテインメントサービス分野で先駆者となった。

ベトナムソフトウェアITサービス協会 (Vietnam Software and IT Services Association、VINASA) により、ベトナムの主要IT企業トップ40に選出されたVTCモバイルは、ベトナムゲームバース2023 (Vietnam Gameverse 2023) において年間最優秀パブリッシャー賞を受賞。またベトナムゲームバース2025でも同賞を受賞した。 VTCモバイルは、国内市場で確固たる地位を築きつつ、着実に国際市場へと進出している。

同社は次のような多様な製品ポートフォリオで大きな足跡を残している。Auモバイル (Au Mobile) は、活気あふれる音楽・ダンス・ファッションの世界を切り拓き、Truy Kich (バトルチーム) とTap Kich (クライシスアクション) は、ベトナムにおけるFPSブームを巻き起こし、フットボールプロ (Football Pro) は、ピッチの本物の熱気を全試合に届けた。

VTCモバイルがベトナムのeスポーツ選手を国際的な舞台に送り出すまでの軌跡

ベトナムのゲーム業界が急速に成長する中で、VTCモバイルは、最も成功したパブリッシャーの一つとしてだけでなく、クリエイティビティとレジリエンスの象徴としても存在感を示している。 十年以上にわたり、VTCモバイルは一貫してそのビジョンを追求してきた。それは単にゲームをコミュニティに届けるだけでなく、数百万人の若者が情熱と向上心を見出すことができるデジタル文化を育むことである。

VTCモバイルは、全国規模のeスポーツ大会を主催において豊富な経験を有し、業界のプロ基準の設定に貢献してきた。 同社が建設したアリーナはエンターテインメントの枠を超え、新世代のベトナムのeスポーツ選手が世界の舞台へ踏み出すための出発点となっている。

VTCモバイルのCEO、トラン・ティ・タン・ハン (Tran Thi Thanh Hang) がeスポーツ発展に向けた同社の抱負を語る。

報道関係者向け問い合わせ先：

トゥン・グエン (Mr. Tung Nguyen)

事業開発ディレクター

電話：+ 84.974858889

メール：Biz.mobile@vtc.vn

