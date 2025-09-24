베트남 e스포츠의 개척자 역할을 한 VTC Mobile

베트남 하노이, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 설립 이후 14년 간에 걸친 발전을 거듭하며, 전 세계 4,800만 명 이상의 고객 계정과 85종 이상의 게임 타이틀을 선보인 VTC Mobile은 디지털 라이프, 특히 게임 및 기술 기반 엔터테인먼트 서비스 분야에서 선구적인 기업으로 자리매김하게 되었다.

베트남 소프트웨어·IT 서비스 협회(VINASA)로부터 베트남 Top 40 선도 IT 기업에 선정된 VTC Mobile은 Vietnam Gameverse 2023에서 ‘올해의 베스트 퍼블리셔’ (Best Publisher of the Year)상을 수상했으며, 2025년 Vietnam Gameverse에서도 동일한 영예를 안게 되었다. 이를 통해 VTC Mobile은 국내 시장에서 확고한 입지를 다지는 동시에 글로벌 무대에서도 꾸준히 영향력을 확대하고 있다.

회사는 다양한 포트폴리오를 통해 강한 존재감을 드러내기도 했다. Au Mobile은 음악, 댄스, 패션이 어우러진 다채로운 세계를 열었고, Truy Kich(배틀 팀스)과 Tap Kich(크라이시스 액션)은 베트남에서 FPS 장르의 열풍을 일으켰다. 또한 Football Pro는 그라운드의 진정한 열정을 경기마다 그대로 담아내며 팬들을 사로잡았다는 평가다.

베트남 e스포츠 선수들을 세계 무대로 이끄는 여정을 이끈 VTC Mobile

베트남 게임 산업의 빠른 성장 속에서 VTC Mobile은 가장 성공적인 퍼블리셔 중 하나일 뿐만 아니라 창의성과 회복력의 상징으로 자리매김하였다. 10여 년 동안 VTC Mobile은 단순히 게임을 커뮤니티에 제공하는 것을 넘어, 수백만 청년들이 열정과 도전 정신을 발견할 수 있는 디지털 문화를 키운다는 비전을 꾸준히 실현해 왔다.

또한 전국 규모의 e스포츠 대회를 기획·운영해 온 풍부한 경험을 바탕으로 업계의 전문적 기준을 정립하는 데 큰 역할도 담당하였다. VTC Mobile이 구축한 무대는 단순한 엔터테인먼트를 넘어, 새로운 세대의 베트남 e스포츠 선수들이 세계 무대에 도약할 수 있는 발판이 되어 왔다는 평가다.

VTC Mobile CEO Tran Thi Thanh Hang, e스포츠 발전을 향한 회사의 비전을 공유하다.

언론 연락처 정보:

Mr. Tung Nguyen

Business Development Director

Phone: + 84.974858889

Email: Biz.mobile@vtc.vn

