VTC Mobile——越南电竞的先驱

河内，越南, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 历经 14 年的创立与发展，VTC Mobile 已发布超过 85 款游戏，在全球累积逾 4,800 万客户账户，已成为数字生活构建与塑造的先驱，特别是在游戏和科技娱乐服务领域。

作为被越南软件与信息技术服务协会 (VINASA) 评选的越南领先 IT 企业 40 强之一，VTC Mobile 在 2023 年越南游戏展 (Vietnam Gameverse) 上荣获年度最佳发行商称号，并且 VTC Mobile 在 2025 年越南游戏展上再次获此殊荣。 VTC Mobile 已在稳固国内市场地位的同时，稳步迈向全球舞台。

该公司以其多元化的产品阵容留下了深刻印记：《Au Mobile》 开启了一个充满活力的音乐、舞蹈与时尚宇宙；《Truy Kich》（生死狙击） 和 《Tap Kich》 点燃了越南的 FPS 风潮，而 《Football Pro》 则将真实的球场精神融入每一场比赛。

VTC Mobile 助力越南电竞选手登上全球舞台的征程

在越南游戏产业的迅猛发展中，VTC Mobile 不仅是最成功的发行商之一，更被视为创造力与韧性的象征。 十余年来，VTC Mobile 始终秉持其愿景：不仅将游戏带给大众，更致力于培育一种数字文化，让数百万年轻人在其中找到激情与奋发向上的动力。

凭借组织全国规模电竞赛事的丰富经验，VTC Mobile 为行业树立专业标准发挥了关键作用。 其所打造的竞技舞台已超越娱乐范畴——它们已成为新一代越南电竞选手迈向世界舞台的起点。

VTC Mobile 首席执行官 Tran Thi Thanh Hang 分享了公司在电竞发展方面的抱负。

