CARBIOS berichtet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage zu bauen, mit überarbeitetem Zeitplan

CARBIOS hat seine betrieblichen Aufwendungen gesenkt und verfügt zum 30. Juni 2025 über eine starke Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, die dem Unternehmen eine Reichweite der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum von über zwölf Monaten bietet.

Der Bau der Anlage in Longlaville wird aktuell durch die folgenden Säulen gestützt: Deutliche Fortschritte mit den öffentlichen Förderern ADEME und dem Regionalrat Großes Interesse privater Investoren, den Vorverkauf eines erheblichen Anteils der Kapazität der zukünftigen Anlage vorausgesetzt, der bisher noch nicht erreicht wurde Jüngste regulatorische Entwicklungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Technologie von CARBIOS verbessern



Vor diesem Hintergrund wird die Wiederaufnahme des Bauprojekts für das Werk in Longlaville vor Jahresende 2025 erwartet, vorbehaltlich der Sicherung der erforderlichen Finanzmittel. Die Anlage sollte dann in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.

Clermont-Ferrand (Frankreich), 24. September 2025 (08:45 Uhr MESZ). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt und bestätigt seinen Plan, eine PET-Biorecyclinganlage in Longlaville zu bauen, mit aktualisiertem Zeitplan.

Wichtige Meilensteine

1. Finanzergebnisse





Dank eines neu etablierten und im ersten Halbjahr 2025 rigoros umgesetzten Kostensenkungsplans verfügt das Unternehmen zum 30. Juni 2025 über eine solide Liquiditätsposition von 72 Millionen Euro, was dem Unternehmen eine Reichweite der liquiden Finanzmittel für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten bietet. Die Gruppe setzt seine Maßnahmen fort, die betrieblichen Aufwendungen zu senken.

2. Entwicklungen im regulatorischen Umfeld in Frankreich





Am 7. September 2025 veröffentlichte der französische Staat ein neues Dekret im Rahmen des „Umweltgesetzbuchs (Artikel L. 541-10-3)“, das finanzielle Anreize für die Verwendung von recycelten Materialien in Produkten und die Vermeidung von Materialien, die das Recycling behindern, vorsieht (das „Dekret“). Dieses Dekret stellt eine wichtige neue Weiche, um die Einführung der Technologie von CARBIOS bei Kunden zu beschleunigen. Dadurch können sie für die Einbeziehung von biologisch recycelten Kunststoffen, die aus schwer verwertbaren Abfällen hergestellt wurden, für Verpackungen mit sensiblen Kontaktflächen (z.B. Lebensmittelverpackungen) pro Tonne von einer Prämie in Höhe von 1.000 Euro profitieren. Das ermöglicht es CARBIOS, seinen Verpackungskunden mit Absatzmarkt in Frankreich, recyceltes PET (r-PET) in einer Qualität zu liefern, die der von neuem, aus fossilen Rohstoffen gewonnenem Kunststoff entspricht. Das r-PET von Carbios ist mechanisch recycelten Produkten qualitativ deutlich überlegen (frei von Verunreinigungen, transparent und mit hervorragenden Materialeigenschaften) und wird unter Verwendung von komplexen Abfällen hergestellt, die derzeit mit anderen Technologien noch nicht recycelt werden können – und das zu einem ähnlichen Nettopreis.

3. Update zur PET-Biorecyclinganlage in Longlaville





Die Wiederaufnahme des Baus der Anlage wurde auf einen Zeitraum vor Ende 2025 verschoben, vorbehaltlich der Sicherung der erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel.





Der Vorverkauf von Produkten aus der künftigen Anlage in Longlaville schreitet voran, unterstützt durch günstige regulatorische Rahmenbedingungen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Großteil seiner Rohstoffversorgung gesichert und Polymerisationsverträge unterzeichnet, was das industrielle Fundament des Projekts gestärkt.





Update zur Finanzierung der Anlage





CARBIOS plant, die Anlage in Longlaville wie folgt zu finanzieren:

42,5 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln, darunter eine bereits unterzeichnete Vereinbarung mit ADEME über 30 Millionen Euro, die den Beginn der Auszahlung der Beihilfen ermöglicht, sobald das Bau-Projekt wieder aufgenommen wurde, sowie 12,5 Millionen Euro an regionalen Beihilfen, die aus einem von der Europäischen Kommission genehmigten Förderprogramm für chemisches Recycling stammen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union wird in Kürze erwartet, wodurch die letzte Hürde für den Erhalt dieser Fördermittel überwunden sein wird. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Beträge noch nicht eingegangen sind und daher nicht in den derzeit verfügbaren Barmitteln enthalten sind.

mit ADEME über 30 Millionen Euro, die den Beginn der Auszahlung der Beihilfen ermöglicht, sobald das Bau-Projekt wieder aufgenommen wurde, sowie 12,5 Millionen Euro an regionalen Beihilfen, die aus einem von der Europäischen Kommission genehmigten Förderprogramm für chemisches Recycling stammen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union wird in Kürze erwartet, wodurch die letzte Hürde für den Erhalt dieser Fördermittel überwunden sein wird. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Beträge noch nicht eingegangen sind und daher nicht in den derzeit verfügbaren Barmitteln enthalten sind. Die Aufnahme zusätzlicher Finanzmittel, insbesondere nicht verwässernder, ist derzeit in Diskussion. Zahlreiche private Investoren haben nach eingehender Prüfung des Projekts starkes Interesse bekundet und sich grundsätzlich mit der Bereitstellung der erforderlichen Investitionsbeträge einverstanden erklärt, die hauptsächlich vom Vorverkauf eines Großteils der Kapazität der Anlage abhängig sind. CARBIOS hat das notwendige Niveau derzeit noch nicht erreicht. Das Unternehmen hat zwei führende Banken ausgewählt, um den Prozess voranzutreiben.

Einen Teil der verfügbaren Barmittel (72 Millionen Euro zum 30. Juni 2025).





Unterstützt durch das im September bekannt gegebene neue Dekret treibt das Unternehmen den Vorverkauf von Produkten aus der Anlage mit dem Ziel weiter voran, ein Vorverkaufsniveau zu erreichen, das die notwendige Finanzierung für die Wiederaufnahme des Projekts vor Ende 2025 sicherstellt. Die geplante Anlage könnte dadurch in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 den Betrieb aufnehmen.

4. Update zu Lizenzvereinbarungen





Gleichzeitig ermöglichen die technologische Reife, die technische Dokumentation und die laufenden Verhandlungen mit verschiedenen Partnern, dass CARBIOS sich weiterhin voll und ganz der Kommerzialisierung von Lizenzen für seine Technologie verschrieben hat.

Vincent Kamel, Chief Executive Officer von CARBIOS: „Unsere gut kontrollierten Ausgaben und unsere solide Liquiditätsposition ermöglichen es uns, mit Zuversicht voranzuschreiten. Die jüngsten positiven Entwicklungen, sowohl in Bezug auf das regulatorische Umfeld als auch in Hinblick auf Gespräche mit Finanz- und Industriepartnern, geben uns zusätzliches Selbstbewusstsein hinsichtlich der Stärke unseres Plans. Wir gehen diese nächste Phase mit Entschlossenheit und Zuversicht an, angetrieben von der Anerkennung unserer Kunden für den Wert unserer Technologie, der Stärke unseres Geschäftsmodells und dem Engagement unserer Teams.“

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025

(ungeprüfte Zahlen)

In Tausend €



30.06.2025 30.06.2024 6 Monate 6 Monate Umsatz 84 75 Sonstige Einnahmen 435 - Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 519 73 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (7.501) (8.201) Forschungs- und Entwicklungsausgaben (10.214) (11.771) Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 1.662 1.952 Aktivierte Entwicklungskosten 1.051 1.618 Vertriebs- und Marketingaufwendungen (2.344) (4.301) Allgemeine Verwaltungskosten (8.241) (7.578) Laufendes Betriebsergebnis (Verlust) (17.568) (20.008) Weitere operative Erträge und Aufwendungen (7.326) - Wertminderungen und Wertaufholungen

auf Vermögenswerte (7.326) - Betriebsergebnis (Verlust) (24.894) (20.008) Finanzerträge 1.779 2.801 Finanzaufwendungen (426) (878) Finanzerträge, netto 1.353 1.923 Ergebnis vor Steuern (23.540) (18.085) Ertragsteuern - - Periodenergebnis, netto (23.540) (18.085)

Zum 30. Juni 2025 belief sich das laufende Betriebsergebnis auf -17,6 Millionen Euro, was einer Verbesserung von 2,4 Millionen Euro gegenüber einem Verlust von -20 Millionen Euro zum 30. Juni 2024 entspricht. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf die Umsetzung des Ende 2024 bekannt gegebenen Kostenreduzierungsplans und Erträgen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Gesamthöhe von kumuliert 6,2 Millionen Euro zurückzuführen, denen Sonderposten wie Kosten und Rückstellungen für den Umstrukturierungs- und Personalabbauplan -3 Millionen Euro sowie finanzierungsbezogene Kosten -0,8 Millionen Euro gegenüber stehen.

Abgesehen von diesen außerordentlichen Einmalposten ist der Rückgang der laufenden Betriebsaufwendungen auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Vertriebs- und Marketingaufwendungen sowie allgemeine Verwaltungskosten zurückzuführen.

Das laufende Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro spiegelt die Bemühungen der Gruppe wider, Kosten zu reduzieren und eine strenge Ausgabenkontrolle sicherzustellen, um die Finanzierungsgespräche mit öffentlichen und privaten Partnern für das Projekt der Anlage in Longlaville ohne Liquiditätsdruck fortzusetzen.

Um die Wiederaufnahme des Longlaville-Projekts zu beschleunigen und die finanziellen Auswirkungen der Verschiebung zu begrenzen, hatte das Unternehmen bei Bekanntgabe der Verzögerung Protokolle mit seinen Hauptlieferanten umgesetzt. Aufgrund der nicht erfolgten Erneuerung eines dieser Protokolle und mangels einer Vereinbarung mit einem Lieferanten hat das Unternehmen jedoch vorsorglich eine Wertminderung in Höhe von 7,3 Millionen Euro auf einen Vermögenswert der Anlage in Longlaville vorgenommen, wodurch das Betriebsergebnis für das erste Halbjahr auf -24,9 Millionen Euro verringert wird.

Der Nettofinanzertrag in Höhe von 1,4 Millionen Euro ist hauptsächlich auf Finanzerträge aus Geldanlagen und den Aktivierungskosten für Fremdkapital zurückzuführen. Er ist aufgrund von niedrigeren Zinssätzen und dem Liquiditätsniveau gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um -1,9 Millionen Euro gesunken.

Das Periodenergebnis der Gruppe betrug Ende Juni 2025 23,5 Millionen Euro, verglichen mit 18,1 Millionen Euro Ende Juni 2024.

Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in Tausend €) 30.06.2025 31.12.2024 6 Monate 12 Monate Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (23.540) (33.113) Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte sowie sonstige Wertminderungen 10.838 8.109 Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten (22) 188 Rückstellungen und Leistungen an Mitarbeiter 19 186 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (877) (587) Finanzerträge / (Verlust) (1.354) (4.394) Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten 0 (366) Zinsdifferenzsubvention – IAS 20 – Kreditaufnahme (110) (55) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand für Nettofinanzverschuldung und Steuern (15.047) (30.132) Veränderung des Betriebskapitalbedarfs 230 (63) Gezahlte Steuern 0 0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (14.816) (30.195) Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (637) (59,403) Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen (20.728) 16.210 Aktivierte Entwicklungskosten (1.051) (3.165) Veräußerungen von Anlagevermögen 22 1 Erwerb von Finanzanlagen (49) (24.606) Abnahme der Finanzanlagen 19.873 385 Cashflow aus Investitionstätigkeit (2.570) (70.578) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Kapitalerhöhung 0 139 Eigene Aktien 47 (71) Ausgabe von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 1.446 760 Rückzahlungen von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten (2.144) (3.831) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) (579) (1.440) Gezahlte Netto-Finanzzinsen (993) (1.639) Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.526 4.801 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (699) (1.281) Veränderung der Zahlungsmittelposition (18.084) (102.055) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode 89.767 191.821 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 71.682 89.767 Veränderung der liquiden Mittel (18.084) (102.055)

Die Gruppe verfügt über eine Liquiditätsreichweite für einen Zeitraum von über zwölf Monaten hinaus, basierend auf Finanzmitteln von 72 Millionen Euro zum 30. Juni 2025, verglichen mit einer Finanzreserve von 109 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024, die

89 Millionen Euro an Barmitteln und 19 Millionen Euro an Finanzanlagen umfasste, die im ersten Halbjahr 2025 als Barmittel umklassifiziert wurden.

Der Nettobarmittelverbrauch im Berichtszeitraum betrug 18,1 Millionen Euro, verglichen mit 102,1 Millionen Euro für das Jahr 2024. Dieser Barmittelverbrauch in Höhe von 18,1 Millionen Euro umfasst -20 Millionen Euro an Zahlungen an Lieferanten im Zusammenhang mit dem Longlaville-Projekt, gemäß den bereits bei Bekanntgabe der Projektverzögerung eingegangenen Verpflichtungen, -17,1 Millionen Euro an Barmitteln für laufende Geschäftsaktivitäten, teilweise ausgeglichen durch +19 Millionen Euro an Finanzanlagen, die als verfügbare Barmittel neu klassifiziert wurden.

###

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien – für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA – werden derzeit auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel gesichert werden können. CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und hat große wissenschaftliche Anerkennung gefunden, darunter eine Titelgeschichte in Nature und einen zweiten Artikel, der in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp™-zertifizierten Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.

Besuchen Sie , www.carbios.com und , um mehr über Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.

LinkedIn: carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu CARBIOS-Aktien:

ISIN-Code FR0011648716

Ticker-Code Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen gewährt.

Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten, deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („AMF“) eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht, der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CARBIOS



Laura Perrin



Kommunikation



laura.perrin@carbios.com



+33 (0)6 46 44 04 79 CARBIOS



Benjamin Audebert



Investor Relations







contact@carbios.com



+33 (0)4 73 86 51 76 Pressekontakt (DACH & UK)



MC Services



Anne Hennecke



carbios@mc-services.eu



+49 (0)211 529 252 22

ANHANG

Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung H1 2025

(ungeprüft)

In Tausend €



30.06.2025 30.06.2024 6 Monate 6 Monate Umsatz 84 75 Sonstige Einnahmen 435 - Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 519 73 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto (7.501) (8.201) Forschungs- und Entwicklungsausgaben (10.214) (11.771) Fördermittel und sonstige betriebliche Erträge 1.662 1.952 Aktivierte Entwicklungskosten 1.051 1.618 Vertriebs- und Marketingaufwendungen (2.344) (4.301) Allgemeine und Verwaltungskosten (8.241) (7.578) Laufendes Betriebsergebnis (Verlust) (17.568) (20.008) Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen (7.326) - Wertminderungen und Wertaufholungen auf Vermögenswerte (7.326) - Betriebsergebnis (Verlust) (24.894) (20.008) Finanzerträge 1.779 2.801 Finanzielle Aufwendungen (426) (878) Finanzerträge, netto 1.353 1.923 Ergebnis vor Steuern (23.540) (18.085) Einkommenssteuern - - Periodenergebnis (23.540) (18.085)

Konsolidierte Bilanz

(ungeprüft)

in Tausend € 30.06.2025 31.12.2024 AKTIVA Goodwill 20.583 20.583 Immaterielle Vermögenswerte 21.266 21.352 Sachanlagen 100.231 107.624 Nutzungsrechte an Vermögenswerten (IFRS 16) 4.676 5.159 Langfristige finanzielle Vermögenswerte 5.388 21.691 Sonstige langfristige Vermögenswerte 3 0 Anlagevermögen 152.148 176.407 Lagerbestand 1.198 1.538 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und damit verbundene Konten 448 97 Sonstiges Umlaufvermögen 15.443 8.826 Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 20 3.346 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 71.682 89.767 Summe kurzfristige Vermögenswerte 88.781 103.574 BILANZSUMME 240.939 279.981 PASSIVA Aktienkapital 11.792 11.792 Anteils- und Beitragsprämie 276.703 276.703 Konsolidierte Rücklagen (5.295) (4.564) Gewinnrücklagen (84.255) (51.142) Jahresüberschuss – Anteil der Anteilseigner der Muttergesellschaft (23.540) (33.113) Investitionszuschüsse 0 0 Eigenkapital 175.405 199.675 Langfristige Rückstellungen 267 345 Langfristige Darlehen und finanzielle Verbindlichkeiten 36.674 37.204 Langfristige Leasingverbindlichkeiten 3.514 3.904 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 261 98 Latente Steuerverbindlichkeiten 1.694 1.694 Summe langfristige Verbindlichkeiten 42.410 43.244 Rückstellungen – kurzfristiger Anteil 0 0 Kurzfristige Darlehen und finanzielle Verbindlichkeiten 3.662 3.518 Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 1.003 1.048 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und damit verbundene Konten 3.468 4.577 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 14.991 27.919 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 23.124 37.062 BILANZSUMME 240.939 279.981

Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

Konsolidierte Kapitalflussrechnung (in Tausend €) 30.06.2025 31.12.2024 6 Monate 12 Monate Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Periodenergebnis (23.540) (33.113) Abschreibungen von Wertminderungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte sowie sonstige Wertminderungen 10.838 8.109 Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten (22) 188 Rückstellungen und Leistungen an Mitarbeiter 19 186 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (877) (587) Finanzerträge (1.354) (4.394) Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten 0 (366) Zinsdifferenzsubvention – IAS 20 – Kreditaufnahme (110) (55) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Aufwand für Nettofinanzverschuldung und Steuern (15.047) (30.132) Veränderung des Betriebskapitalbedarfs 230 (63) Gezahlte Steuern 0 0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (14.816) (30.195) Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (637) (59,403) Veränderung der Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen (20.728) 16.210 Aktivierte Entwicklungskosten (1.051) (3.165) Veräußerungen von Anlagevermögen 22 1 Erwerb von Finanzanlagen (49) (24.606) Abnahme der Finanzanlagen 19.873 385 Cashflow aus Investitionstätigkeit (2.570) (70.578) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Kapitalerhöhung 0 139 Eigene Aktien 47 (71) Ausgabe von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten 1.446 760 Rückzahlungen von Darlehen und Finanzverbindlichkeiten (2.144) (3.831) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (IFRS 16) (579) (1.440) Gezahlte Netto-Finanzzinsen (993) (1.639) Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.526 4.801 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (699) (1.281) Veränderung der Zahlungsmittelposition (18.084) (102.055) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode 89.767 191.821 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 71.682 89.767 Veränderung der liquiden Mittel (18.084) (102.055)

Anhang