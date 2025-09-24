Sampo Oyj, pörssitiedote, 24.9.2025 klo 10.15
Sampo Oyj:n tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2026
Sampo Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa 5.2.2026. Sampo raportoi tuloksestaan vuonna 2026 seuraavina ajankohtina:
- 6.5.2026: osavuosiraportti ajalta 1.1.–31.3.2026
- 12.8.2026: puolivuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2026
- 4.11.2026: osavuosiraportti ajalta 1.1.–30.9.2026
Tulosraporttien julkaisuaika on noin klo 8.30 Suomen aikaa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus, sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävyysselvityksen, ja toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 julkaistaan osoitteessa www.sampo.com/vuosi2025 viikolla 12.
Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.4.2026. Osingonmaksupäivä on aikaisintaan 5.5.2026.
Sampo-konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkaistaan toukokuussa 2026.
SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Lisätiedot:
Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com