Sampo Oyj, pörssitiedote, 24.9.2025 klo 10.15

Sampo Oyj:n tulostiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2026

Sampo Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa 5.2.2026. Sampo raportoi tuloksestaan vuonna 2026 seuraavina ajankohtina:

- 6.5.2026: osavuosiraportti ajalta 1.1.–31.3.2026

- 12.8.2026: puolivuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2026

- 4.11.2026: osavuosiraportti ajalta 1.1.–30.9.2026

Tulosraporttien julkaisuaika on noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Tilinpäätös ja toimintakertomus, sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävyysselvityksen, ja toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 julkaistaan osoitteessa www.sampo.com/vuosi2025 viikolla 12.

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 22.4.2026. Osingonmaksupäivä on aikaisintaan 5.5.2026.

Sampo-konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkaistaan toukokuussa 2026.

