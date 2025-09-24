10 Jahre PKO BP-Niederlassung in Frankfurt am Main: eine Brücke zwischen dem polnischen und dem deutschen Markt

FRANKFURT, Deutschland, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- die PKO BP ist nicht nur die größte Bank in Polen, sondern auch die einzige, die außerhalb des Landes im Firmenkundengeschäft aktiv ist.

„Derzeit verfügen wir über Niederlassungen in Tschechien, Rumänien, der Slowakei und Deutschland. In unserer aktuellen Strategie planen wir jedoch, bis 2027 zusätzliche Niederlassungen oder Vertretungen in acht weiteren Ländern zu eröffnen. In den kommenden Monaten eröffnen wir Filialen in Litauen und Schweden. Unser Ziel ist es, nicht nur für polnische Unternehmen auf den wichtigsten Märkten in den EU-Ländern die Bank >>Nummer 1<< zu werden, sondern auch eine Schnittstelle für ausländische Unternehmen zu sein, die in den polnischen Markt einsteigen” – sagt Marek Radzikowski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PKO Bank Polski.

Die älteste Auslandsniederlassung der PKO BP in Frankfurt am Main betreut derzeit 700 Unternehmen, darunter sowohl große Konzerne als auch lokal tätige Firmen.

Wir fungieren als hervorragende Brücke zwischen dem polnischen und dem deutschen Markt und als Tor für lokale Unternehmen, die eine Expansion in mitteleuropäische Märkte planen oder bereits vorantreiben. Mit einem dichten Netz von Filialen in Polen, einer eigenen Niederlassung in Deutschland und einem gut ausgebauten Online-Banking bieten wir Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze umfassende Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Geschäftsziele” – erklärt Beata Mitukiewicz, Direktorin der PKO BP- Niederlassung in Frankfurt am Main.

Die PKO BP arbeitet zudem eng mit der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer zusammen, die zum Netzwerk der deutschen Industrie- und Handelskammern gehört. (DIHK).

„Wichtig ist auch, die gemeinsamen Chancen und Herausforderungen für Deutschland und Polen zu erkennen. Zu den Chancen zählen Investitionen in die Verteidigung oder die grüne Transformation. Allerdings müssen sowohl Polen als auch Deutschland ähnliche Krisen bewältigen, geopolitische oder demografische” – betont Marta Petka-Zagajewska, Direktorin des Büros für volkswirtschaftliche Analysen der PKO BP.

