La Vitrocerámica Endurecida de Doble Ion “dentitude Pro” Recibió el Título de Guinness de los Récord

FUZHOU, China, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guinness de los Récord™ ha otorgado oficialmente a dentitude Pro, una vitrocerámica dental de última generación, el título de "Mayor Resistencia a la Flexión en Tres Puntos de una Vitrocerámica Dental". Anunciado en Shanghái el 8 de septiembre de 2025, este logro es el primer reconocimiento de Guinness de los Récord™ otorgado en la industria mundial de cerámicas dentales, destacando el liderazgo de dentitude en romper las barreras en la innovación de materiales dentales.

Innovación de dentitude, Reconocida Mundialmente

En la ceremonia, el Dr. Zhongzhi Tang, Director de Tecnología de dentitude, presentó la ciencia detrás de este avance. dentitude Pro emplea un mecanismo patentado de "Composición de Doble Fase + Fortalecimiento por Intercambio Iónico". Al introducir dos fases cristalinas distintas para formar una estructura de granos entrelazados, el material alcanza una resistencia de línea de base significativamente mayor. Asimismo, el endurecimiento iónico crea una capa de tensión compresiva en la superficie, lo que ofrece una resistencia excepcional contra las grietas.

Las pruebas independientes realizadas por terceros confirmaron una resistencia a la flexión superior a 800 MPa, muy por encima de la de los productos importados líderes.

Una nueva clase de materiales dentales biomiméticos de alta resistencia

El Dr. Tang enfatizó la motivación detrás de la innovación de dentitude. A nivel mundial, la odontología restauradora se basa principalmente en dos familias de cerámica: la vitrocerámica y la zirconia. La zirconia ofrece una resistencia excepcional a la fractura, pero puede ser demasiado dura en comparación con los dientes naturales, lo que provoca un desgaste acelerado de la dentición opuesta. Las vitrocerámicas, por otro lado, se asemeja mucho a la dureza de los dientes naturales, preservando el equilibrio del desgaste y ofreciendo beneficios estéticos y de adhesión, sin embargo, tradicionalmente carecían de la resistencia suficiente.

dentitude Pro cierra esta brecha combinando los beneficios estéticos y de adhesión de las vitrocerámicas con la tenacidad de la zirconia. El resultado es un material más equilibrado, duradero y biomimético para profesionales clínicos y pacientes de todo el mundo.



Acerca de dentitude

dentitude, una marca distinguida de Fuzhou High-Tech Zone Dentitude Technology Co., Ltd., se centra en el desarrollo y la producción de materiales avanzados de vitrocerámica dental. Como empresa líder en alta tecnología, nos dedicamos a proporcionar materiales de restauración dental seguros, eficientes y de alta calidad a laboratorios, clínicas y hospitales de todo el mundo.

Los productos dentitude son ampliamente reconocidos por su excelente rendimiento en la fabricación y el procesamiento de prótesis dentales, satisfaciendo diversas necesidades de restauraciones fijas, implantes, carillas e incrustaciones. Con un enfoque en la ciencia de los materiales, dentitude ofrece la excelencia estética y la fiabilidad funcional, impulsando la innovación en el cuidado dental moderno.

