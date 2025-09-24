Periodemeddelelse for 1. kvartal 2025/26

VÆKST I DANMARK OG SALGET AF EGNE BRANDS ØGET I BEVERAGE - FORVENTNINGERNE TIL HELE ÅRET FASTHOLDES

CFO SIMON ANDERSSON:

"Harboe har i 1. kvartal oplevet et forventet fald i omsætningen på 8%. Faldet skyldes primært et fravalg af en større volumen med lav indtjening på det tyske marked. Dette er en del af en målrettet indsats for at fokusere på egne brands og styrke lønsomheden i mere profitable segmenter.

Vi hæfter os dog også ved, at andelen af volumen i Beverage, som er solgt under egne brands, er steget med 6%, og omsætningen i dette segment er vokset med 11%, hvilket særligt er drevet af det danske marked. Denne udvikling understøtter vores strategiske retning mod øget fokus på værdi og brandstyrke.

Indtjeningen var tilfredsstillende, selvom både EBITDA og indtjeningsmarginen var lavere end samme periode sidste år. Udviklingen skyldes primært høje omkostninger i Supply Chain, hvor tilpasning til den lavere volumen endnu ikke er fuldt implementeret.

Vores EBITDA-margin i 1. kvartal blev på 9,0%, hvilket er som forventet men dog endnu under vores finansielle målsætning på 10%. Vi vil fortsat intensivere indsatsen for at tilpasse omkostninger og styrke effektiviteten yderligere.

Vi fastholder vores finansielle forventninger til regnskabsåret med et resultat før skat på 30-60 mio.kr., ligesom vi fastholder vores langsigtede finansielle målsætninger."

CEO SØREN MALLING:

"Udviklingen i årets 1. kvartal afspejler en styrket markedsposition på vores hovedmarked i Danmark, hvor vi er lykkedes med at øge vores markedsandel i et meget konkurrencepræget miljø. Omsætningen i vores eksportforretning var lavere end i samme periode sidste år, men vi vurderer, at det skyldes periodeforskydning i ordreindgangen. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle og understøtte salget af vores egne brands - både i Danmark og internationalt.

Ud over investeringen sidste år i en ny produktionslinje i Danmark har vi også investeret i en ny produktionslinje i Tyskland, som forventes i drift i 2026. Vi foretager disse investeringer med henblik på at reducere omkostninger og kompleksitet i vores produktionsapparat og samtidig styrke den operationelle effektivitet og kapacitet. Dette skal sikre, at vi kan imødekomme den forventede vækst over de kommende år, og vi fortsætter målrettet med at eksekvere på vores strategiske fokusområder for at understøtte dette."

