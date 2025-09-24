La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025

TORONTO, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Résultat dilué ajusté par action de 0,46 $ pour le trimestre

Actif géré et actifs donnant droit à des commissions totalisant 56,8 milliards $

Dividende trimestriel par action de 12,5 cents





La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2025.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 56,8 milliards $, par rapport à 53,5 milliards $ au 31 mai 2025 et à 49,7 milliards $ au 31 août 2024.

« Nous avons connu un trimestre fructueux : nos résultats de vente nets ont surpassé ceux du secteur, grâce à l’appui de solides rendements de placements, a déclaré Judy Goldring, chef de la direction d’AGF. Ces résultats témoignent de la vigueur de notre entreprise, de même que de la force de notre stratégie qui met l’accent sur la diversification parmi toutes les catégories d’actif et toutes les clientèles, ce qui nous donne une position favorable pour bien nous adapter aux conditions changeantes des marchés et à l’évolution des préférences des investisseurs. »

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») AGF se chiffraient à 1 260 millions $ pour le trimestre, par rapport à 1 148 millions $ pour le trimestre précédent, et à 1 012 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Les ventes nettes de FCP de détail2 représentaient 262 millions $ contre 65 millions $ au trimestre précédent et 19 millions $ au troisième trimestre de 2024.

« Je suis fière de diriger cette entreprise et optimiste face aux occasions que nous réserve l’avenir. Soutenus par une équipe de direction solide et une vision stratégique claire, nous sommes bien positionnés pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance pluriannuelle, en vue d’obtenir des résultats probants pour nos clients et nos actionnaires », a ajouté Mme Goldring.

Faits saillants sur le plan des affaires :

AGF a nommé Judy Goldring chef de la direction, à la suite du décès de Kevin McCreadie, qui avait été chef de la direction et chef des investissements de la Société. Mme Goldring est une dirigeante respectée dans le domaine de la gestion d’actifs. Elle compte plus de 30 années d’expérience au cours desquelles elle a occupé des postes divers. Récemment, en tant que présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, elle supervisait la mise en œuvre de plans stratégiques à l’appui des priorités commerciales de la Société, et elle a joué un rôle déterminant dans la planification des affaires et l’orientation des initiatives de l’entreprise.

À titre de chef de la direction, Judy Goldring a annoncé les changements suivants concernant l’équipe de la haute direction d’AGF. Ces changements visent à mettre à profit les atouts et les compétences de la Société, et à réaliser la stratégie pluriannuelle de croissance de celle-ci :

Chris Jackson a été nommé président et chef de l’exploitation, AGF. Dans le cadre de son rôle élargi, il relève de la Chef de la direction, supervisant la mise en application de plans stratégiques compte tenu des priorités, et procure des conseils sur la planification des affaires et l’orientation des initiatives d’entreprise auprès de l’équipe de la haute direction d’AGF.

David Stonehouse a été nommé chef intérimaire des investissements, Placements AGF. Un processus de recherche a été entamé aux fins de recrutement d’un nouveau chef des investissements.

Par ailleurs, Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF, représente l’équipe de la haute direction d’AGF auprès du Bureau du chef des investissements de Placements AGF. À ce titre, M. Lawrence procure des conseils au Bureau du chef des investissements en ce qui concerne l’orientation générale de l’entreprise, de même que la planification stratégique et la prise de décision.





Ce trimestre, AGF International Advisors Company Limited, une filiale d’AGF, a une fois de plus été admise en tant que signataire du UK Stewardship Code, reconnu pour établir des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.



Faits saillants sur le plan financier :

Le RAIIA ajusté 3 pour le trimestre terminé le 31 août 2025 se chiffrait à 46,2 millions $, par rapport à 39,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 40,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2024.

pour le trimestre terminé le 31 août 2025 se chiffrait à 46,2 millions $, par rapport à 39,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 40,2 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 3 se chiffraient à 88,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2025, par rapport à 83,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 78,7 millions $ pour le troisième trimestre de 2024.

se chiffraient à 88,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2025, par rapport à 83,8 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 78,7 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés 3 se chiffraient à 61,3 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2025, contre 59,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et 59,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. La hausse des frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés, par rapport au trimestre précédent, est attribuable à l’augmentation de la rémunération fondée sur le rendement, en partie compensée par le calendrier des dépenses.

se chiffraient à 61,3 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2025, contre 59,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et 59,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2024. La hausse des frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés, par rapport au trimestre précédent, est attribuable à l’augmentation de la rémunération fondée sur le rendement, en partie compensée par le calendrier des dépenses. Le RAIIA ajusté de Partenaires Capital AGF, pour le trimestre terminé le 31 août 2025, se chiffrait à 11,4 millions $, par rapport à 10,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 12,6 millions $ pour le troisième trimestre de 2024.

Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires3 s’élevait à 31,2 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,46 $) pour le trimestre terminé le 31 août 2025, par rapport à 26,0 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,39 $) pour le trimestre terminé le 31 mai 2025 et à 24,5 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,37 $) pour le troisième trimestre de 2024.





Trimestres terminés les Périodes de neuf mois terminées les 31 août 31 mai 31 août 31 août 31 août (en millions de $CAN, sauf les montants par action) 2025 2025 2024 2025 2024 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 126,7 $ 119,5 $ 114,4 $ 369,0 $ 339,4 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (37,9 ) (35,7 ) (35,7 ) (111,2 ) (104,6 ) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets3 $ 88,8 $ 83,8 $ 78,7 $ 257,8 $ 234,8 Frais de souscription reportés 0,9 1,0 1,4 3,1 5,3 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF3 15,5 14,6 18,5 53,7 54,7 Autres revenus (pertes)3 2,3 (0,4 ) 1,2 3,4 5,1 Total du revenu net ajusté3 107,5 99,0 99,8 318,0 299,9 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 65,9 62,8 66,3 196,6 192,3 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés3 61,3 59,5 59,6 184,4 173,1 RAIIA3 42,1 36,2 33,0 122,5 104,8 RAIIA ajusté3 46,2 39,5 40,2 133,6 126,8 Revenu net – actionnaires de la Société 28,4 24,3 20,3 83,6 68,9 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société3 31,2 26,0 24,5 89,3 81,8 Résultat dilué par action 0,42 0,36 0,30 1,24 1,03 Résultat dilué ajusté par action3 0,46 0,39 0,37 1,33 1,23 Flux de trésorerie disponibles3 30,6 24,0 29,1 86,2 73,9 Dividende par action 0,125 0,125 0,115 0,490 0,455





Trimestres terminés les 31 août 31 mai 28 février 30 novembre 31 août (en millions de $CAN) 2025 2025 2025 2024 2024 Actif géré de FCP4 $ 32 958 $ 30 975 $ 31 167 $ 30 662 $ 28 104 Actif géré de FNB et de comptes à gestion distincte 3 487 2 771 2 913 2 537 2 128 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 6 685 6 448 6 529 6 977 6 430 Total de l’actif géré de Placements AGF 43 130 40 194 40 609 40 176 36 662 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 9 016 8 568 8 623 8 567 8 186 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2 510 2 600 2 468 2 752 2 774 Total de l’actif géré $ 54 656 $ 51 362 $ 51 700 $ 51 495 $ 47 622 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF5 2 121 2 112 2 142 2 111 2 080 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions5 $ 56 777 $ 53 474 $ 53 842 $ 53 606 $ 49 702 Ventes nettes de FCP4 247 18 258 5 14 Ventes nettes de FCP de détail2 262 65 342 14 19 Actif géré quotidien moyen de FCP4 32 122 29 770 30 853 29 173 27 542





3 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; le RAIIA ajusté; le revenu net ajusté; le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com. 4 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP. 5 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.





Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le troisième trimestre terminé le 31 août 2025, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site https://www.sedarplus.ca .

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/pdkpzy7f. Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 56 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF, la plateforme multiboutique d’activités d’AGF axée sur les alternatifs, possède des compétences diversifiées en matière d’actifs privés et de stratégies non traditionnelles. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement de gestionnaires affiliés1, combinée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF). Les gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, notamment Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et Crédit privé AGF SAF, qui comptent en moyenne plus de 18 ans d’expérience, gèrent un actif ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant environ 13,8 milliards $* dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail. Les actifs gérés des gestionnaires affiliés peuvent ne pas être consolidés dans l’actif géré déclaré d’AGF.

* Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 31 août 2025 (1,37)



Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Un gestionnaire affilié ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des produits que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits, ou encore où la société ou les particuliers en question sont autorisés à offrir de tels services.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

