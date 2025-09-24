Mavenir von Iridium für die Bereitstellung des Kernnetzwerks für globale satellitengestützte NB-IoT- und D2D-Dienste ausgewählt

RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der cloudnative Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat heute bekanntgegeben, dass er von Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), einem führenden Anbieter von globalen Sprach- und Daten-Satellitenkommunikationsdiensten, ausgewählt wurde, um das Kernnetzwerk seines Non-Terrestrial Network (NTN) zu implementieren und damit 3GPP-basierte Direct-to-Device (D2D)-Dienste zu ermöglichen.

Zur Unterstützung von Iridium NTN DirectSM wird Mavenir seine vollständig containerisierte, cloudnative Converged Packet Core-Lösung bereitstellen, die in der Amazon Web Services (AWS)-Cloudumgebung von Iridium gehostet wird. Der Einsatz unterstützt die Strategie von Iridium, über sein bestehendes Satellitennetzwerk NTN-Funktionen auf Basis der 3GPP-Standards anzubieten und gleichzeitig die Bereitschaft für zukünftige D2D-Angebote aufrechtzuerhalten.

Ashok Khuntia, Präsident von Core Networks bei Mavenir, sagt: „Diese Zusammenarbeit mit Iridium ist ein strategischer Meilenstein in der Mission von Mavenir, nahtlose Konnektivität zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Domänen zu ermöglichen. Durch den Einsatz unseres cloudnativen Converged Packet Core auf AWS unterstützen wir Iridium dabei, bereits heute globale NB-IoT-Dienste anzubieten. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie sich die flexiblen, skalierbaren Kernlösungen von Mavenir an die sich wandelnden Anforderungen satellitengestützter Netzwerke anpassen lassen.“

Die Lösung von Mavenir umfasst eine vollständige Suite von Kernnetzwerkfunktionen – wie konvergente Sitzungsverwaltungsfunktionen, konvergente User Plane Function, Richtlinienkontrolle, Teilnehmerverwaltung, Network Exposure Function und Messaging-Funktionen –, die von einer zentralisierten Betriebs- und Analyseplattform unterstützt werden. Die Lösung ist auf hohe Verfügbarkeit und geografische Redundanz über mehrere AWS-Regionen hinweg ausgelegt.

Tim Last, Executive Vice President of Sales and Marketing bei Iridium, sagt: „Während wir uns auf die Einführung von Iridium NTN Direct vorbereiten, wird unsere Partnerschaft mit Mavenir dazu beitragen, eine solide Grundlage für den Dienst zu schaffen. Ob für IoT oder D2D – Iridium NTN Direct wird eine wirklich globale, zuverlässige und zukunftsfähige Lösung für Mobilfunknetzbetreiber, Chiphersteller und Verbraucher weltweit bieten.“

Das Projekt ermöglicht eine einfache Integration in die bestehenden Bereitstellungs- und Abrechnungssysteme von Iridium und unterstützt gleichzeitig die NB-IoT-Datenübertragung über mehrere Schnittstellen, darunter IP, UDP, TCP und Non-IP Data Delivery (NIDD). Die zukünftige Entwicklung hin zu 5G NR wird es Iridium ermöglichen, dieselbe Backend-Infrastruktur für einen reibungslosen Migrationspfad mit geringen Ausfallzeiten zur D2D-Konnektivität zu nutzen.

Dieser jüngste Erfolg erweitert das wachsende NTN-Portfolio von Mavenir und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Satellitenbetreibern bewährte, standardkonforme Paketkernlösungen anzubieten, die für Cloud-native Bereitstellungsumgebungen optimiert sind.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Weitere Informationen zu Iridium NTN Direct finden Sie unter: www.iridium.com/ntn-direct/

