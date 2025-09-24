Mavenir seleccionada por Iridium para desplegar la red central de servicios globales de NB-IoT y D2D basados en satélites

RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, anunció hoy que fue seleccionado por Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), un proveedor líder de comunicaciones satelitales globales de voz y datos, para desplegar la red central de su Red No Terrestre (NTN), ayudando a habilitar los servicios Directos al Dispositivo (D2D) basados en 3GPP.
En apoyo de Iridium NTN DirectSM, Mavenir desplegará su solución Converged Packet Core , totalmente contenedorizada y nativa en la nube, hospedada en el entorno de nube de Amazon Web Services (AWS) de Iridium. El despliegue respalda la estrategia de Iridium de ofrecer capacidades NTN basadas en estándares 3GPP a través de su red satelital existente, al tiempo que mantiene la preparación para futuras ofertas D2D.
Ashok Khuntia, presidente de redes centrales de Mavenir: “Esta colaboración con Iridium es un logro estratégico en la misión de Mavenir de habilitar una conectividad transparente entre dominios terrestres y no terrestres. Al desplegar nuestro Converged Packet Core (núcleo de paquetes convergentes) nativo de la nube en AWS, ayudamos a Iridium a ofrecer servicios globales de NB-IoT hoy: es una poderosa demostración de cómo las soluciones centrales flexibles y escalables de Mavenir pueden adaptarse para satisfacer las necesidades cambiantes de las redes impulsadas por satélites".
La solución de Mavenir incluye un conjunto completo de funciones de red central, como la función de gestión de sesión convergente, la función de plano de usuario convergente, el control de políticas, la gestión de suscriptores, la función de exposición de red y las capacidades de mensajería, respaldadas por una plataforma centralizada de operaciones y análisis. La solución está diseñada para una alta disponibilidad y redundancia geográfica en múltiples regiones de AWS.
Tim Last, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Iridium, dijo: “Mientras nos preparamos para lanzar Iridium NTN Direct, nuestra alianza con Mavenir ayudará a asegurar una base sólida para el servicio. Ya sea para IoT o D2D, Iridium NTN Direct ofrecerá una solución verdaderamente global, confiable y lista para el futuro para MNO, fabricantes de chips y consumidores de todo el mundo".
El proyecto permite una integración sencilla con los sistemas existentes de aprovisionamiento y facturación de Iridium, al mismo tiempo que soporta el despliegue de tráfico NB-IoT a través de múltiples interfaces, incluyendo IP, UDP, TCP y entrega de datos sin IP (NIDD). La futura evolución hacia 5G NR permitirá a Iridium utilizar la misma infraestructura de backend para una ruta de migración fluida y con mínimo tiempo de inactividad a la conectividad D2D.
Este último logro fortalece el creciente portafolio de NTN de Mavenir y destaca su capacidad para permitir a los operadores satelitales desplegar soluciones de núcleo de paquetes comprobadas, compatibles con estándares y optimizadas para entornos nativos en la nube.
Acerca de Mavenir
Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por inteligencia artificial (IA), diseñadas de manera ecológica, capacitando a los operadores para aprovechar los beneficios de 5G y lograr redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com
Para más información acerca de Iridium NTN Direct, visite: www.iridium.com/ntn-direct/
