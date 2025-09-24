Mavenir choisie par Iridium pour fournir le cœur de réseau destiné aux services NB-IoT et D2D par satellite à l’échelle mondiale

RICHARDSON, Texas, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a annoncé aujourd’hui avoir été choisi par Iridium Communications Inc. (NASDAQ : IRDM), un leader mondial des communications vocales et de données par satellite, pour déployer le cœur de réseau de son réseau non terrestre (NTN), afin de permettre des services Direct-to-Device (D2D) basés sur les normes 3GPP.

Dans le cadre d’Iridium NTN DirectSM, Mavenir fournira sa solution Converged Packet Core entièrement conteneurisée et cloud-native, hébergée dans l’environnement cloud Amazon Web Services (AWS) d’Iridium. Ce déploiement soutient la stratégie d’Iridium visant à proposer des fonctionnalités NTN conformes aux normes 3GPP sur son réseau satellitaire existant, tout en préparant l’arrivée des services D2D.

Ashok Khuntia, président de la division Core Networks chez Mavenir, a déclaré : « Cette collaboration avec Iridium constitue une étape stratégique dans la mission de Mavenir : permettre une connectivité transparente entre les domaines terrestres et non terrestres. En déployant notre Converged Packet Core cloud-native sur AWS, nous aidons Iridium à offrir dès aujourd’hui des services NB-IoT mondiaux. C’est une démonstration puissante de la flexibilité et de l’évolutivité de nos solutions cœur de réseau, capables de répondre aux besoins changeants des réseaux satellitaires. »

La solution de Mavenir comprend un ensemble complet de fonctions cœur de réseau, telles que la fonction de gestion de session convergée (SMF), la fonction plan utilisateur convergée (UPF), le contrôle des politiques, la gestion des abonnés, la fonction d’exposition réseau (NEF) et les capacités de messagerie, le tout soutenu par une plateforme centralisée d’exploitation et d’analytique. Elle est conçue pour assurer haute disponibilité et redondance géographique sur plusieurs régions AWS.

Tim Last, vice-président et directeur général des ventes et du marketing d’Iridium, a ajouté : « Alors que nous nous préparons à lancer Iridium NTN Direct, notre partenariat avec Mavenir va nous aider à bâtir une base solide pour ce service. Qu’il s’agisse de l’IoT ou du D2D, Iridium NTN Direct offrira une solution véritablement mondiale, fiable et prête pour l’avenir, à destination des opérateurs mobiles, des fabricants de puces et des consommateurs du monde entier. »

Le projet facilite l’intégration avec les systèmes de provisionnement et de facturation existants d’Iridium, tout en prenant en charge la livraison du trafic NB-IoT sur de multiples interfaces, notamment IP, UDP, TCP et Non-IP Data Delivery (NIDD). L’évolution future vers la 5G NR permettra à Iridium d’utiliser la même infrastructure backend pour une migration fluide et à faible interruption vers la connectivité D2D.

Ce nouveau succès renforce le portefeuille NTN de Mavenir et met en lumière sa capacité à équiper les opérateurs satellitaires de solutions cœur de réseau éprouvées, conformes aux normes et optimisées pour des environnements cloud-native.

Pour en savoir plus sur Iridium NTN Direct, veuillez consulter le site : www.iridium.com/ntn-direct/

