Mavenir נבחרה בידי Iridium לספק באופן גלובלי ליבת רשת לשירותי NB-IoT ו-D2D מבוססי לוויין

,ריצ'רדסון, טקסס, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשתות מבוססת הענן שבונה את עתיד רשתות התקשורת, הודיעה כי נבחרה בידי Iridium Communications Inc. (נאסד"ק: IRDM), ספקית מובילה של תקשורת לוויינית עולמית עבור שירותי קול ונתונים, לפרוס את ליבת הרשת של הרשת הלא-יבשתית (NTN) שלה, ובכך לסייע לאפשר שירותים בתצורת ישירות למכשיר (D2D) מבוססי 3GPP.

בתמיכה ב-Iridium NTN DirectSM, Mavenir תספק את הפתרון Converged Packet Core מבוסס הענן הפועל בקונטיינרים, שמתארח בסביבת הענן של Amazon Web Services (AWS) של Iridium. הפריסה תומכת באסטרטגיה של Iridium להציע יכולות NTN מבוססות תקני 3GPP ברשת הלוויין הקיימת שלה, תוך שמירה על מוכנות לפתרונות D2D עתידי.

אשוק קונטיה (Ashok Khuntia), נשיא Core Networks ב-Mavenir אמר: "שיתוף הפעולה הזה עם Iridium הוא ציון דרך אסטרטגי במשימה של Mavenir לאפשר קישוריות חלקה בין תחומים יבשתיים ולא יבשתיים. על ידי פריסת ליבת המנות המתכנסת שלנו בענן ב-AWS, אנו עוזרים ל- Iridium לספק שירותי NB-IoT גלובליים היום - זוהי הדגמה רבת עוצמה לאופן שבו פתרונות הליבה הגמישים והניתנים להרחבה של Mavenir יכולים להסתגל כדי לענות על הצרכים המתפתחים של רשתות מונעות לוויינים".

הפתרון של Mavenir כולל חבילה מלאה של פונקציות ליבת רשת - כגון Converged Session Management Function, Converged User Plane Function, Policy Control, Subscriber Management, Network Exposure Function ויכולות העברת הודעות - הנתמכות באמצעות פלטפורמת תפעול וניתוח מרכזית. הפתרון מיועד לזמינות גבוהה ויתירות גיאוגרפית על פני אזורי AWS מרובים.

טים לאסט (Tim Last), סגן נשיא בכיר למכירות ושיווק ב-Iridium, אמר: "בזמן שאנו מתכוננים להשקת שירות ה- NTN Directשל Iridium, השותפות שלנו עם Mavenir תעזור להבטיח בסיס איתן לשירות. בין אם מדובר ב-IoT או D2D, Iridium NTN Direct תספק פתרון גלובלי אמיתי, אמין ומוכן לעתיד עבור ספקיות תקשורת מרובות רשתות, יצרניות שבבים וצרכנים ברחבי העולם".

הפרויקט מאפשר אינטגרציה קלה עם מערכות ההקצאה והחיוב הקיימות של Iridium, תוך תמיכה גם באספקת תעבורת NB-IoT על פני ממשקים מרובים, כולל IP, UDP, TCP ו-Non-IP Data Delivery (NIDD). התפתחות עתידית לעבר 5G NR תאפשר ל-Iridium להשתמש באותה תשתית צד-שרת לנתיב עבור הגירה חלקה ועם זמן השבתה קצר לקישוריות D2D.

בחירתה לפרוייקט זה משפר את פורטפוליו ה-NTN ההולך וגדל של Mavenir ומדגיש את יכולתה לאפשר למפעילי לוויינים פתרונות ליבת מנות מוכחים ותואמים לתקנים המותאמים לסביבות פריסה מקוריות בענן.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com

למידע נוסף על Iridium NTN Direct, בקרו בכתובת: www.iridium.com/ntn-direct/

למידע נוסף – מדיה:





PR@mavenir.com

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire