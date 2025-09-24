Mavenir Dipilih oleh Iridium untuk Menyediakan Jaringan Inti bagi Layanan NB-IoT dan D2D yang Berbasis Satelit Global

RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang tengah membangun masa depan jaringan, hari ini mengumumkan telah dipilih oleh Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), penyedia komunikasi satelit suara dan data global terkemuka, untuk menerapkan Jaringan Inti Non-Terrestrial Network (NTN) miliknya, yang membantu penyediaan layanan Langsung-ke-Perangkat (Direct-to-Device, D2D) berbasis 3GPP.

Untuk mendukung Iridium NTN DirectSM, Mavenir akan menyediakan solusi Converged Packet Core berbasis cloud yang dibundel lengkap dan di-hosting di lingkungan cloud Amazon Web Services (AWS) Iridium. Penerapan ini mendukung strategi Iridium untuk menawarkan kemampuan NTN berbasis standar 3GPP melalui jaringan satelitnya yang sudah ada, sekaligus menjaga kesiapan untuk penawaran D2D di masa mendatang.

Ashok Khuntia, Presiden Jaringan Inti untuk Mavenir, mengatakan: “Kolaborasi dengan Iridium ini merupakan tonggak pencapaian strategis dalam misi Mavenir untuk memungkinkan konektivitas mulus di seluruh ranah terestrial dan non-terestrial. Dengan menerapkan Converged Packet Core berbasis cloud kami di AWS, kami membantu Iridium menyediakan layanan NB-IoT global hari ini - Ini merupakan demonstrasi hebat tentang bagaimana solusi inti Mavenir yang fleksibel dan mudah diskalakan dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan jaringan berbasis satelit yang terus berkembang.”

Solusi Mavenir mencakup rangkaian lengkap fungsi jaringan inti - seperti Fungsi Manajemen Sesi Terkonvergensi, Fungsi Penanganan Pengguna Terkonvergensi, Kontrol Kebijakan, Manajemen Pelanggan, Fungsi Eksposur Jaringan, dan kemampuan pengiriman pesan - yang didukung oleh platform operasi dan analitik terpusat. Solusi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi dan redundansi geografis di berbagai wilayah AWS.

Tim Last, Wakil Presiden Eksekutif Penjualan dan Pemasaran Iridium, mengatakan: “Sambil mempersiapkan peluncuran Iridium NTN Direct, kemitraan kami dengan Mavenir akan membantu memastikan fondasi yang kuat bagi layanan ini. Baik untuk IoT maupun D2D, Iridium NTN Direct akan menyediakan solusi yang benar-benar global, dapat diandalkan, dan siap menghadapi masa depan bagi MNO, produsen chip, dan konsumen di seluruh dunia.”

Proyek ini memungkinkan integrasi mudah dengan sistem penyediaan dan penagihan Iridium yang sudah ada, sekaligus mendukung pengiriman lalu lintas NB-IoT melalui berbagai antarmuka termasuk IP, UDP, TCP, dan Pengiriman Data Non-IP (Non-IP Data Delivery, NIDD). Evolusi masa depan menuju 5G NR akan memungkinkan Iridium menggunakan infrastruktur backend yang sama agar jalur migrasi lancar dengan waktu henti operasi rendah ke konektivitas D2D.

Kemenangan terbaru ini memperkuat portofolio NTN Mavenir yang terus berkembang dan menyoroti kemampuannya untuk memberdayakan operator satelit dengan solusi inti paket yang teruji dan sesuai standar, serta dioptimalkan untuk lingkungan penerapan berbasis cloud.

Tentang Mavenir

Mavenir tengah membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan sehingga mampu meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang Iridium NTN Direct, kunjungi: www.iridium.com/ntn-direct/

Kontak Media

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com