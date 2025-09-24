マベニア (Mavenir)、グローバル衛星ベースのNB-IoTおよびD2Dサービスのコアネットワーク提供のためにイリジウム (Iridium) により採用

テキサス州リチャードソン発, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ネットワークの未来を構築するクラウドネイティブなネットワーク・インフラ・プロバイダーであるマべニアは本日、グローバルな音声・データ衛星通信の大手プロバイダーであるイリジウム・コミュニケーションズ (Iridium Communications Inc.)(NASDAQ: IRDM) により、3GPPベースのデバイス直接接続型 (Direct-to-Device: D2D) サービスの実現を支援する、非地上ネットワーク (Non-Terrestrial Network: NTN) のコアネットワーク展開のために採用されたことを発表した。

マベニアは、イリジウムNTNダイレクトSM をサポートするため、イリジウムのアマゾンウェブサービス (Amazon Web Services: AWS) クラウド環境でホスティングされる、完全にコンテナ化されたクラウドネイティブ型コンバージド・パケットコア (Converged Packet Core) ソリューションを提供する。 この配備は、将来のD2D提供に備えつつ、既存の衛星ネットワーク上で3GPP標準ベースのNTN機能を提供するというイリジウムの戦略をサポートするものである。

マベニアのコアネットワーク事業担当プレジデントであるアショク・クンティア (Ashok Khuntia) は次のように述べている。「イリジウムとのこの協力は、地上と非地上のドメインをまたぐシームレスな接続を可能にするというマベニアのミッションにおける、戦略的マイルストーンです。 当社のクラウドネイティブ型コンバージド・パケットコアをAWS上で展開することにより、イリジウムが今すぐグローバルなNB-IoTサービスを提供できるよう支援しています。このことは、マベニアの柔軟かつスケーラブルなコアソリューションが、衛星主導型ネットワークの進化しつつあるニーズにいかに適応できるかを強力に実証しています。」

マベニアのソリューションには、一元化運用・分析プラットフォームによってサポートされる、コンバージド・セッション管理機能 (Converged Session Management Function)、コンバージド・ユーザープレーン機能 (Converged User Plane Function)、ポリシーコントロール (Policy Control)、加入者管理 (Subscriber Management)、ネットワークエクスポージャー機能 (Network Exposure Function)、メッセージング機能などの各種コアネットワーク機能が含まれる。 このソリューションは、複数のAWSリージョンにまたがる高可用性と地理的冗長性のために設計されている。

イリジウムの営業・マーケティング担当エグゼクティブバイスプレジデントであるティム・ラスト (Tim Last) は次のように述べている。「イリジウムNTNダイレクトを開始する準備を整えている中で、マベニアとのパートナーシップはサービスの強固な基盤を確保するのに役立ちます。 IoTであっても、D2Dであっても、イリジウムNTNダイレクトは世界中のMNO、チップメーカー、消費者に真にグローバルで信頼性が高く、将来性のあるソリューションをお届けします。」

このプロジェクトは、イリジウムの既存のプロビジョニングおよび請求システムとの容易な統合を可能にし、同時にIP、UDP、TCP、非IPデータデリバリー (Non-IP Data Delivery: NIDD) を含めた、複数のインターフェイスにわたるNB-IoTトラフィックデリバリーをサポートする。 5G NRに向けた将来の進化により、イリジウムはD2D接続へのスムーズでダウンタイムの少ない移行経路として、同じバックエンドインフラを使用できるようになる。

今回の最新契約獲得により、拡大を続けるマベニアのNTNポートフォリオが強化され、クラウドネイティブ導入環境のために最適化された、実績ある標準準拠のパケットコアソリューションを通じて衛星事業者を支援する、同社の能力が浮き彫りとなった。

