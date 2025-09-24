Mavenir, Iridium 선택받아 글로벌 위성 기반 NB-IoT 및 D2D 서비스용 코어 네트워크 기술력 제공

텍사스주 리차드슨,, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 네트워크의 미래를 구축하는 클라우드 네이티브 네트워크 인프라 제공업체 Mavenir는 오늘 글로벌 음성·데이터 위성통신 선도 기업인 Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM) 로부터 비지상 네트워크 (NTN) 코어 네트워크 구축 파트너로 선정되었다고 발표했다. 이를 통해 3GPP 기반 디렉트-투-디바이스(Direct-to-Device, D2D) 서비스 구현을 지원하게 된다.

Iridium NTN DirectSM 를 지원하기 위해, Mavenir는 Iridium의 AWS(Amazon Web Services) 클라우드 환경에서 구동되는 완전 컨테이너화된 클라우드 네이티브 융합 패킷 코어(Converged Packet Core ) 솔루션을 제공할 예정이다. 이번 구축은 Iridium이 기존 위성 네트워크를 기반으로 3GPP 표준 NTN 기능을 제공하고, 향후 D2D 서비스에 대비할 수 있는 전략을 뒷받침한다.

Mavenir 코어 네트워크 부문 사장인 Ashok Khuntia는 “Iridium과의 이번 협력은 지상 및 비지상 영역을 아우르는 끊김 없는 연결성을 구현하겠다는 Mavenir의 사명에서 전략적 이정표가 된다”며, “AWS 상에서 우리의 클라우드 네이티브 융합 패킷 코어를 구축함으로써 Iridium이 오늘날 글로벌 NB-IoT 서비스를 제공할 수 있도록 돕고 있다. 이는 Mavenir의 유연하고 확장 가능한 코어 솔루션이 위성 기반 네트워크의 진화하는 요구를 충족할 수 있음을 보여주는 강력한 사례”라고 밝혔다.

Mavenir의 솔루션은 융합 세션 관리 기능(Converged Session Management Function), 융합 사용자 플레인 기능(Converged User Plane Function), 정책 제어(Policy Control), 가입자 관리(Subscriber Management), 네트워크 노출 기능(Network Exposure Function), 메시징 기능 등 코어 네트워크 전체 기능을 포함하며, 중앙 집중식 운영 및 분석 플랫폼으로 지원된다. 이 솔루션은 다수의 AWS 리전 전역에서 고가용성과 지리적 중복성(geo-redundancy)을 제공하도록 설계되었다.

Iridium의 영업·마케팅 총괄 부사장인 Tim Last는 “Iridium NTN Direct 출시를 준비하는 과정에서 Mavenir와의 협력은 서비스의 강력한 기반을 보장하는 데 도움이 될 것”이라며, “IoT든 D2D든, Iridium NTN Direct는 전 세계 MNO, 칩메이커, 소비자들에게 진정으로 글로벌하고 신뢰할 수 있으며 미래지향적인 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.

이번 프로젝트는 Iridium의 기존 프로비저닝 및 청구 시스템과 손쉽게 통합되며, IP, UDP, TCP, NIDD(Non-IP Data Delivery)를 포함한 여러 인터페이스에서 NB-IoT 트래픽 전송을 지원한다. 향후 5G NR로의 진화가 이뤄지면, Iridium은 동일한 백엔드 인프라를 활용해 중단 시간을 최소화한 원활한 D2D 연결로의 마이그레이션이 가능해진다.

이번 성과는 Mavenir의 NTN 포트폴리오를 한층 강화하는 한편, 위성 운영자들에게 클라우드 네이티브 배포 환경에 최적화된 표준 준수 패킷 코어 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 입증하는 기회가 될 것으로 전망된다.

Mavenir소개

Mavenir는 클라우드 네이티브, AI 기반, 친환경 설계 솔루션으로 오늘날 네트워크의 미래를 만들어가며, 통신사업자들이 5G의 이점 실현과 지능형·자동화·프로그래머블 네트워크 구축을 가능하게 하고 있다. 오픈랜(Open RAN) 개척자이자 업계의 혁신자로서, Mavenir의 수상 경력에 빛나는 솔루션은 전 세계 이동통신망에서 자동화와 수익화를 실현하고 있으며, 120개국 이상에서 300여 개 통신 서비스 제공업체(CSP)의 소프트웨어 네트워크 전환 가속화를 지원하고 있다. 이들 CSP는 전 세계 가입자의 50% 이상을 서비스하고 있다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 (www.mavenir.com)를 방문해 확인 가능합니다.

