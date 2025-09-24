Mavenir Dipilih oleh Iridium untuk Menyediakan Rangkaian Teras bagi Perkhidmatan NB-IoT dan D2D Berasaskan Satelit Global

RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian berasaskan awan natif yang membina masa depan rangkaian, hari ini mengumumkan bahawa ia telah dipilih oleh Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), penyedia utama komunikasi satelit suara dan data global, untuk melaksanakan Rangkaian Teras bagi Rangkaian Bukan Terestrial (NTN) miliknya, sekali gus membolehkan pelaksanaan perkhidmatan Direct-to-Device (D2D) berasaskan 3GPP.

Sebagai sokongan kepada Iridium NTN DirectSM, Mavenir akan menyediakan penyelesaian Converged Packet Core yang sepenuhnya berasaskan kontena dan awan natif, yang akan dihoskan dalam persekitaran awan Amazon Web Services (AWS) milik Iridium. Pelaksanaan ini menyokong strategi Iridium untuk menawarkan keupayaan NTN berasaskan piawaian 3GPP melalui rangkaian satelit sedia ada, di sampingmemastikan kesiapsiagaan untuk perkhidmatan D2D pada masa hadapan.

Ashok Khuntia, Presiden Core Networks di Mavenir berkata: “Kerjasama bersama Iridium merupakan pencapaian strategik dalam misi Mavenir untuk membolehkan kesalinghubungan yang lancar merentasi domain terestrial dan bukan terestrial. Dengan pelaksanaan Converged Packet Core asli awan kami di AWS, kami membantu Iridium menyediakan perkhidmatan NB-IoT global hari ini. Ia merupakan satu demonstrasi kukuh tentang cara penyelesaian teras Mavenir yang fleksibel dan boleh diskalakan mampu menyesuaikan diri dengan keperluan rangkaian dipacu satelit yang sentiasa berkembang.”

Penyelesaian Mavenir merangkumi satu set lengkap fungsi rangkaian teras - termasuk Converged Session Management Function (Fungsi Pengurusan Sesi Terpadu), Converged User Plane Function (Fungsi Pesawat Pengguna Terpadu), Policy Control (Kawalan Polisi), Subscriber Management (Pengurusan Pelanggan), Network Exposure Function (Fungsi Pendedahan Rangkaian) serta keupayaan pemesejan - yang disokong oleh platform operasi dan analitik berpusat. Penyelesaian ini direka untuk memastikan ketersediaan tinggi dan sokongan geo-redundansi merentasi pelbagai wilayah AWS.

Tim Last, Naib Presiden Eksekutif Jualan dan Pemasaran Iridium berkata: “Ketika kami bersiap sedia untuk melancarkan Iridium NTN Direct, kerjasama kami dengan Mavenir akan membantu memastikan asas yang kukuh untuk perkhidmatan ini. Sama ada untuk IoT atau D2D, Iridium NTN Direct akan menyediakan penyelesaian global yang benar-benar boleh dipercayai dan bersedia untuk masa hadapan kepada MNO, pengeluar cip dan pengguna di seluruh dunia.”

Projek ini mendayakan integrasi mudah dengan sistem penyediaan dan pengebilan sedia ada Iridium, di samping menyokong penghantaran trafik NB-IoT merentasi pelbagai antara muka termasuk IP, UDP, TCP serta Penghantaran Data Bukan-IP (NIDD). Evolusi masa hadapan ke arah 5G NR akan membolehkan Iridium memanfaatkan infrastruktur backend yang sedia ada, bagi memastikan proses migrasi ke sambungan D2D berjalan lancar dengan masa henti yang minimum.

Kejayaan terkini ini meningkatkan nilai portfolio NTN Mavenir yang terus berkembang, menyerlahkan keupayaannya dalam membolehkan pengendali satelit menggunakan penyelesaian packet core yang terbukti, patuh piawaian dan dioptimumkan untuk persekitaran pelaksanaan berasaskan awan natif.

Mavenir sedang membina masa epan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepat transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Untuk maklumat lanjut mengenai Iridium NTN Direct, sila layari: www.iridium.com/ntn-direct/

