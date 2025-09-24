Mavenir ได้รับการคัดเลือกจาก Iridium ให้จัดหาเครือข่ายแกนกลางสำหรับบริการ NB-IoT และ D2D บนเครือข่ายดาวเทียมทั่วโลก

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบ Cloud-native ที่กำลังสร้างอนาคตของเครือข่าย ประกาศว่าได้รับการคัดเลือกจาก Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM) ผู้ให้บริการการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูลผ่านดาวเทียมชั้นนำระดับโลก เพื่อปรับใช้เครือข่ายแกนกลางของเครือข่ายนอกภาคพื้นดิน (Non-Terrestrial Network: NTN) ของ Iridium ซึ่งช่วยทำให้สามารถให้บริการ Direct-to-Device (D2D) ที่อิงตามมาตรฐาน 3GPP ได้
โดยเพื่อสนับสนุน Iridium NTN DirectSM ทาง Mavenir จะส่งมอบโซลูชัน Converged Packet Core ที่เป็นแบบ Containerized และ Cloud-native อย่างสมบูรณ์ ซึ่งโฮสต์อยู่ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) ของ Iridium การปรับใช้นี้สนับสนุนกลยุทธ์ของ Iridium ในการให้บริการเครือข่าย NTN ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP บนเครือข่ายดาวเทียมที่มีอยู่เดิม ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแบบ D2D ในอนาคต
Ashok Khuntia ประธานฝ่ายเครือข่ายแกนกลางของ Mavenir กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้กับ Iridium ถือเป็นหมุดหมายทางกลยุทธ์ที่สำคัญในพันธกิจของ Mavenir ที่จะมอบการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างระบบภาคพื้นดินและนอกภาคพื้นดิน" โดยการติดตั้งระบบ Converged Packet Core แบบ Cloud-native ของเราไว้บน AWS เรากำลังช่วยให้ Iridium สามารถให้บริการ NB-IoT ทั่วโลกได้ในวันนี้ - นี่เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของความสามารถในการปรับตัวของโซลูชันหลักของ Mavenir ซึ่งมีทั้งความยืดหยุ่นและสามารถขยายตัวได้ เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยดาวเทียม
โซลูชันของ Mavenir ประกอบด้วยฟังก์ชันเครือข่ายแกนกลางครบชุด เช่น ระบบบริหารจัดการเซสชันแบบรวม ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งานแบบรวม การควบคุมนโยบาย การจัดการสมาชิกผู้ใช้งาน ฟังก์ชันเปิดเผยข้อมูลเครือข่าย และความสามารถด้านการส่งข้อความ โดยทั้งหมดนี้รองรับด้วยแพลตฟอร์มการดำเนินงานและวิเคราะห์แบบรวมศูนย์ โซลูชันนี้ได้รับการออกแบบให้รองรับความพร้อมใช้งานในระดับสูง และรองรับระบบสำรองข้อมูลระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ของ AWS
Tim Last รองประธานบริหารฝ่ายการขายและการตลาดของ Iridium กล่าวว่า "ในขณะที่เรากำลังเตรียมเปิดตัว Iridium NTN Direct ความร่วมมือกับ Mavenir จะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงให้กับบริการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับ IoT หรือ D2D ระบบ Iridium NTN Direct จะมอบโซลูชันที่แท้จริงในระดับโลก มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมรองรับอนาคตให้กับ MNOs ผู้ผลิตชิป และผู้บริโภคทั่วโลก"
โครงการนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบจัดเตรียมบริการและระบบเรียกเก็บเงินของ Iridium ที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรองรับการส่งข้อมูล NB-IoT ผ่านหลายรูปแบบการเชื่อมต่อ เช่น IP, UDP, TCP และ Non-IP Data Delivery (NIDD) ในอนาคต เมื่อมีการพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี 5G NR บริษัท Iridium จะสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเชื่อมต่อแบบ D2D ได้อย่างราบรื่นและมีเวลาหยุดชะงักน้อย
ความสำเร็จล่าสุดนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอ NTN ของ Mavenir ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำถึงความสามารถในการสนับสนุนผู้ให้บริการดาวเทียมด้วยโซลูชัน Packet Core ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบ Cloud-native
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม Iridium NTN Direct กรุณาไปที่ www.iridium.com/ntn-direct/
ติดต่อด้านสื่อ
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com