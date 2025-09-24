Mavenir 获选为 Iridium 提供核心网络，支持全球基于卫星的 NB-IoT 及 D2D 服务

理查森市，得克萨斯州, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 今日宣布，公司已获全球领先的卫星语音与数据通信服务提供商 Iridium Communications Inc. (NASDAQ：IRDM) 选定，为其非地面网络 (NTN) 部署核心网络，助力实现基于 3GPP 标准的设备间直接通信 (D2D) 服务。

为支持 Iridium NTN DirectSM 服务，Mavenir 将提供其完全容器化、云原生的融合分组核心解决方案，该方案将部署于 Iridium 的亚马逊网络服务 (AWS) 云环境中。 此次部署支持 Iridium 通过现有卫星网络提供基于 3GPP 标准的非地面网络 (NTN) 功能的战略，同时为未来 D2D 通信服务的推出做好准备。

Mavenir 核心网络总裁 Ashok Khuntia 表示：“与 Iridium 的合作是 Mavenir 实现陆地与非陆地领域无缝连接使命中的一个战略里程碑。 通过在 AWS 上部署我们的云原生融合分组核心网，我们正助力 Iridium 实现全球 NB-IoT 服务的落地——这有力地证明了 Mavenir 灵活、可扩展的核心解决方案如何适应卫星驱动网络不断演进的需求。”

Mavenir 的解决方案包含全套核心网络功能，例如融合会话管理功能、融合用户平面功能、策略控制、用户管理、网络暴露功能及消息传递功能，并由集中式运营与分析平台提供支持。 该解决方案旨在实现跨多个 AWS 区域的高可用性和地理冗余。

Iridium 销售与市场营销执行副总裁 Tim Last 表示：“在我们准备推出 Iridium NTN Direct 之际，与 Mavenir 的合作将为该服务奠定坚实基础。 无论是物联网还是 D2D，Iridium NTN Direct 都将为全球移动网络运营商、芯片制造商和消费者提供真正全球化、可靠且面向未来的解决方案。

该项目可轻松集成至 Iridium 现有的配置与计费系统，同时支持通过 IP、UDP、TCP 及非 IP 数据传输 (NIDD) 等多重接口实现 NB-IoT 流量传输。 未来向 5G NR 的演进将使 Iridium 能够利用相同的后端基础设施，实现向 D2D 连接的平滑迁移路径，且停机时间极短。

最近的此次获选进一步丰富了 Mavenir 不断扩大的 NTN 产品组合，彰显其为卫星运营商提供成熟可靠、符合标准且针对云原生部署环境优化的分组核心解决方案的能力。

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

有关 Iridium NTN Direct 的更多信息，请访问：www.iridium.com/ntn-direct/

