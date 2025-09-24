Mavenir 榮獲 Iridium 選定為全球衛星 NB-IoT 與 D2D 服務提供核心網絡

李察遜，德州, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建未來網絡的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir，今天宣佈獲全球語音與數據衛星通訊領導者 Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM) 指定為其非地面網絡 (NTN) 部署核心網絡，協助實現基於 3GPP 標準的裝置直連 (D2D) 服務。

為了支援 Iridium NTN DirectSM，Mavenir 將提供其全面容器化的雲端原生融合封包核心解決方案，該方案將在 Iridium 的 Amazon Web Services (AWS) 雲端環境中託管。 此部署配合 Iridium 的策略，有助透過其現有衛星網絡提供符合 3GPP 標準的 NTN 功能，同時為未來的 D2D 服務作好充分準備。

Mavenir 核心網絡總裁 Ashok Khuntia 說：「是次與 Iridium 的合作，是 Mavenir 實現跨地面與非地面領域無縫連接使命的一大策略里程碑。 透過在 AWS 上部署雲端原生融合封包核心解決方案，我們協助 Iridium 即時可提供全球 NB-IoT 服務；這強而有力地印證 Mavenir 靈活多變而可擴展的核心解決方案，足以應對衛星網絡不斷演變的需求。」

Mavenir 的解決方案包括一整套核心網絡功能，例如融合工作階段管理功能、融合用戶面功能、策略控制、訂戶管理、網絡開放功能及訊息服務能力，並由集中化的營運與分析平台提供支援。 該解決方案以高可用性為設計目標，並在多個 AWS 區域實現地理備援。

Iridium 銷售與市場推廣執行副總裁 Tim Last 表示：「在我們籌備推出 Iridium NTN Direct 之際，與 Mavenir 的合作夥伴關係將有助於為此服務奠定穩固基礎。 無論是物聯網還或 D2D 應用，Iridium NTN Direct 都將為流動網絡營運商 (MNO)、晶片製造商及消費者提供真正覆蓋全球、穩定可靠且面向未來的解決方案。」

此項目能輕鬆整合 Iridium 既有的供應配置與計費系統，另亦支援透過 IP、UDP、TCP 及非 IP 數據傳輸 (NIDD) 等多種介面進行 NB-IoT 流量傳輸。 未來朝向 5G NR 的技術演進，將讓 Iridium 得以使用相同的後台基礎架構，以實現平穩順暢且短停機時間的 D2D 連線遷移路徑。

是次最新的合作成果強化 Mavenir 日益壯大的 NTN 產品陣容，並突顯其強大能力：為衛星營運商提供經過驗證、符合標準且針對雲端原生部署環境優化的封包核心解決方案。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

若想進一步了解 Iridium NTN Direct，請瀏覽：www.iridium.com/ntn-direct/

