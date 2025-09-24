Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
24. september 2025
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2025
Med virkning fra den 1. oktober 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2025 til den 31. december 2025:
Obligationer uden renteloft
DK0009518896, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2136% p.a.
DK0009536799, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,6290% p.a.
DK0009539892, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1933% p.a.
DK0009539975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,3150% p.a.
DK0009540049, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1528% p.a.
DK0009543142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1731% p.a.
DK0009543225, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1629% p.a.
DK0009543308, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2238% p.a.
DK0009543498, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2339% p.a.
DK0009544892, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,7405% p.a.
DK0009545352, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1629% p.a.
DK0009545436, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2643% p.a.
DK0009546087, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1122% p.a.
DK0009546160, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1021% p.a.
DK0009546244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,0818% p.a.
DK0009546327, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1427% p.a.
DK0009547721, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2136% p.a.
DK0009548026, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,2238% p.a.
DK0009548109, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1933% p.a.
DK0009548299, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1832% p.a.
DK0009549859, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1731% p.a.
DK0009549933, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1832% p.a.
DK0009550006, (32G), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1933% p.a.
DK0009551244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1629% p.a.
DK0009552135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,1731% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,0108% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2025: 2,0108% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
