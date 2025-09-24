Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
24 September 2025
FIXING OF COUPON RATES
Fixing of coupon rates effective from 1 October 2025
Effective from 1 October 2025, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 October 2025 to 31 December 2025:
Uncapped bonds
DK0009518896, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.2136% pa
DK0009536799, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.6290% pa
DK0009539892, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.1933% pa
DK0009539975, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.3150% pa
DK0009540049, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.1528% pa
DK0009543142, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.1731% pa
DK0009543225, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.1629% pa
DK0009543308, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.2238% pa
DK0009543498, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.2339% pa
DK0009544892, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.7405% pa
DK0009545352, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.1629% pa
DK0009545436, (32G), maturity in 2026, new rate as at 1 October 2025: 2.2643% pa
DK0009546087, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.1122% pa
DK0009546160, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.1021% pa
DK0009546244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.0818% pa
DK0009546327, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.1427% pa
DK0009547721, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.2136% pa
DK0009548026, (32G), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.2238% pa
DK0009548109, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 October 2025: 2.1933% pa
DK0009548299, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 October 2025: 2.1832% pa
DK0009549859, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 October 2025: 2.1731% pa
DK0009549933, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 October 2025: 2.1832% pa
DK0009550006, (32G), maturity in 2028, new rate as at 1 October 2025: 2.1933% pa
DK0009551244, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 October 2025: 2.1629% pa
DK0009552135, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 October 2025: 2.1731% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 October 2025: 2.0108% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 October 2025: 2.0108% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
Attachment