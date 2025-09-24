Enter está valorada en US$350 millones; Founders Fund y Sequoia apuestan por la legaltech que utiliza IA para defender a las grandes empresas

SÃO PAULO, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brasil tiene cerca de 80 millones de demandas activas – ocho veces más que en Estados Unidos – y solo las demandas laborales les cuestan miles de millones de dólares al año a las empresas. La gratuidad de la justicia y la digitalización del poder judicial han impulsado una avalancha de demandas de consumidores contra bancos, minoristas y aerolíneas, casos que, en el resto del mundo, se resolverán a través de sistemas de atención al cliente.

Ante esta realidad, Mateus Costa-Ribeiro se convirtió en el abogado más joven de Brasil a los 18 años. Se graduó en Derecho en Harvard, aprobó el examen de la barra de Nueva York a los 20 y renunció a una beca completa en el MBA de Stanford para fundar Enter, una plataforma de inteligencia artificial creada para ayudar a las grandes empresas a gestionar el contencioso jurídico. Esta convergencia entre fundador y problema atrajo a grandes inversores de Silicon Valley, Founders Fund y Sequoia Capital, que regresaron a Brasil para co-liderar la Serie A de US$35 millones de Enter, valorada en R$2.000 millones: la mayor inversión en una empresa enfocada en IA en América Latina hasta hoy.

Mateus fundó Enter junto a Michael Mac-Vicar, ex-CTO de Wildlife Studios, y Henrique Vaz, compañero en Harvard que pasó de becario a CMO de Wildlife antes de liderar producto en Enter.

“Construimos una plataforma que ya genera ahorros directos de costos para las mayores empresas de América Latina. Resolver esto en Brasil, el ecosistema jurídico más complejo del mundo, demuestra que nuestra tecnología puede escalar globalmente,” afirmó Mateus.

Los agentes de IA de Enter gestionan todo el ciclo de vida de un proceso judicial: desde el registro de demandas y la detección de fraudes documentales hasta el análisis de jurisprudencia, la redacción de defensas y la interpretación de sentencias. Los abogados intervienen únicamente en la etapa final de auditoría, después de que la IA concluye su trabajo.

“Enter tiene el potencial de convertirse en un líder global en IA legal, liderado por un fundador con una conexión personal profunda con el sector,” dijo Matias Van Thienen, socio de Founders Fund. “El exceso de litigios es un problema más urgente en Brasil que en cualquier otro lugar, y el enfoque verticalizado de Enter no solo resuelve dolores para las empresas, sino que también alivia un freno sistémico para la economía.”

Solo en 2025, Enter espera procesar más de 250.000 nuevos casos, una cifra que, en perspectiva, casi duplica el total de demandas civiles presentadas anualmente en Japón. El impacto es tangible: mayores tasas de éxito en los tribunales y millones en ahorros para las empresas que utilizan la plataforma. Entre sus clientes se encuentran los principales bancos de Brasil, como Itaú y Santander, gigantes del comercio electrónico como Mercado Libre y líderes tecnológicos globales como Nubank y Airbnb.





Para el equipo, gestionar con IA las demandas de consumo en Brasil es solo el comienzo. Enter ya está expandiéndose al contencioso laboral e incorporando herramientas predictivas inteligentes que permiten seleccionar, basándose en el análisis de la IA, las pruebas y argumentos más eficaces para cada caso.

“Enter está abordando un problema crítico en un mercado enorme, lo que les da una posición sólida para convertirse en la empresa líder de IA para empresas en América Latina. Su impacto más amplio podría ayudar a transformar el panorama empresarial de la región y a impulsar el crecimiento económico,” dijo Konstantine Buhler, socio de Sequoia Capital.

Esta ronda marca una nueva etapa en la adopción de la IA por parte de las empresas de la región, impulsando la productividad y fortaleciendo la seguridad jurídica a gran escala.

Contacto:

Guilherme Grupenmacher, Chief of Staff

+12154501017 pr@getenter.ai

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e592ccca-3b2f-4b04-8414-c417a36fe00b