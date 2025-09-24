Avant-première médiatique de la nouvelle exposition Qikiqtait : Où le savoir et l’innovation inuit se rencontrent

OTTAWA, Ontario, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont conviés à une avant-première de l’exposition Qikiqtait : Où le savoir et l’innovation inuit se rencontrent. Cette exposition est née de la collaboration entre la Société des eiders de l’Arctique (Arctic Eider Society) et le Musée canadien de la nature (MCN). On y révèle l’unicité des îles Belcher de la baie d’Hudson, Qikiqtait étant le mot inuit qui désigne « les îles ». L’exposition dévoile aussi le rôle de l’innovation et de la technologie inuit dans l’intendance environnementale. Elle centre son attention notamment sur SIKU : l’application du savoir autochtone. L’exposition explore enfin la relation privilégiée unissant le peuple de Sanikiluaq (les Sanikiluarmiut) à son territoire de même que l’importance de l’Eider à duvet de la baie d’Hudson.

L’exposition Qikiqtait sera présentée dans la Galerie des perspectives nordiques Savoir polaire Canada du MCN, entre le 26 septembre 2025 et l’automne 2027.

QUOI : Avant-première de l’exposition réservée aux médias avec possibilités d’entrevues.

QUAND : De 9 h 30 à midi. Veuillez indiquer l’heure à laquelle vous prévoyez arriver.

QUI : Les porte-parole comprennent : Société des eiders de l’Arctique (Joel Heath, directeur général, Lisi Kavik-Mickiyuk, gestionnaire des programmes) et des représentants du Musée canadien de la nature et de Savoir polaire Canada

OÙ : Musée canadien de la nature, 4e étage est, 240, rue McLeod (à l’angle de Metcalfe), Ottawa.

RSVP : media@nature.ca

