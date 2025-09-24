Sean Roosen et John Burzynski se joignent à Falco à titre de conseillers spéciaux

MONTRÉAL, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V: FPC) (« Falco » ou la « Société) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Sean Roosen et de M. John Burzynski à titre de conseillers spéciaux auprès de la direction et du conseil d'administration de Falco (le « conseil ») en ce qui concerne les stratégies de marketing, de financement et de développement de projets. Depuis 2014, tous deux sont étroitement impliqués dans le projet phare Horne 5 de Falco, situé à Rouyn-Noranda, au Québec (le « projet Horne 5 » ou le « projet ») grâce à leurs divers rôles au sein du groupe de sociétés Osisko. Ils entretiennent également une relation de travail de longue date, qui remonte à plus d'une décennie, avec M. Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco. Sous leur direction, le groupe de sociétés Osisko a réussi à mobiliser plus de 5 milliards de dollars de capitaux pour faire progresser des actifs miniers à tous les niveaux de développement.

Le projet Horne 5 est un gisement de classe mondiale dont la production annuelle est estimée à environ 220 000 onces d'or (330 000 équivalents Au) sur une durée de vie de la mine de 15 ans, selon une étude de faisabilité entrée en vigueur le 18 mars 2021 (l’« ÉF 2021 »). Le projet présente également une exposition significative aux minéraux critiques et stratégiques : Falco sera l'un des plus importants producteurs de cuivre (247 millions de livres) et de zinc (1 190 millions de livres) au Québec, pendant la durée de vie de la mine. De plus, Falco présente un potentiel d'exploration important et élevé, avec des droits sur plus de 67 000 hectares de propriétés autour du projet.

Conseillers spéciaux

M. Sean Roosen et M. John Burzynski sont tous deux membres fondateurs de Corporation Minière Osisko (« Osisko MC »), avec M. Robert Wares, où ils ont piloté la découverte, le financement, le développement et l'exploitation de la mine Canadian Malartic, laquelle est entrée en production commerciale en mai 2011. En 2014, Osisko MC a été acquise par un partenariat entre Mines Agnico Eagle Limitée et Yamana Gold Inc. pour 4,3 milliards de dollars, atteignant alors une production d'or annuelle de plus de 500 000 onces d'or. Une opération de scission simultanée a également donné naissance à Redevances Aurifères Osisko (aujourd'hui une société de plus de 9 milliards de dollars). Canadian Malartic demeure l'une des plus importantes mines d'or productrices au Canada et parmi les plus importantes au monde, avec une production annuelle moyenne de plus de 640 000 onces d'or sur la période 2022-2024.

M. Sean Roosen est actuellement président exécutif et chef de la direction d'Osisko Développement Corp. (« ODV »). Il est également le fondateur et ancien président exécutif et chef de la direction de Redevances Aurifères Osisko, depuis sa création en 2014 jusqu'en 2023. M. Roosen compte plus de 44 ans d'expérience dans l'industrie minière et a été président, chef de la direction et administrateur d'Osisko MC, où il était responsable de l'élaboration du plan stratégique pour la découverte, le financement et le développement de la mine Canadian Malartic. Il a également dirigé les efforts de maximisation de la valeur pour les actionnaires lors de la vente d'Osisko MC. Il a été reconnu comme le « meilleur PDG en Amérique du Nord » par Mines and Money Americas (2017) et l'une des 20 personnes les plus influentes du secteur minier mondial.

Au cours des années précédentes, il a été reconnu par plusieurs organisations pour ses réussites entrepreneuriales, ses contributions à l'industrie minière et son leadership en matière de pratiques novatrices en matière de développement durable. M. Roosen est diplômé de la Haileybury School of Mines.

M. Burzynski est actuellement président exécutif du conseil d'administration de Métaux Osisko Inc., et a récemment occupé les postes de président, chef de la direction et administrateur de Minière Osisko Inc., où il a dirigé son équipe lors de la découverte, du développement et de la vente du projet aurifère Windfall à Gold Fields Ltd., pour 2,2 milliards de dollars. M. Burzynski possède plus de 35 ans d'expérience en tant que géologue professionnel sur des projets miniers et de développement international. John était l'un des trois fondateurs d'Osisko MC qui ont développé et finalement vendu la mine Canadian Malartic. Parmi ses nombreux autres prix, M. Burzynski a été co-lauréat, avec ses associés Sean Roosen et Robert Wares, du prix du prospecteur de l'année 2007 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« PDAC ») et du prix de l'homme minier de l'année 2009 du Northern Miner. Il a également été nommé prospecteur de l'année 2024 pour le gisement Windfall. John est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en géologie de l’Université Mount Allison et d’une maîtrise ès sciences en exploration et économie minérale (MINEX) de l’Université Queen’s.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Sean et John à titre de conseillers spéciaux auprès de la direction et du conseil d'administration de Falco. Ils possèdent une connaissance approfondie du projet Horne 5 et apportent une vaste connaissance de l'industrie, une expertise en marketing et en finances, ainsi qu'une vision stratégique du secteur aurifère. »

Personne qualifiée

M. Luc Lessard, président et chef de la direction (ing.), est la personne qualifiée pour ce communiqué, conformément au Règlement 43-101, et a révisé et vérifié l'information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Falco

Ressources Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. ODV est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,0 % dans la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514 261-3336

info@falcores.com

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.

Mise en garde concernant ces déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives (collectivement les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes tels que « planifie », « s'attend à », « cherche à », « peut », « devrait », « pourrait », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe », « croit », ou à des variantes, y compris les variantes négatives, de ces mots et expressions qui font référence à certaines actions, événements ou résultats qui peuvent, pourraient, devraient ou vont se produire, être pris ou réalisés. Ces déclarations sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les projections et les hypothèses de l'ÉF 2021, y compris, sans s'y limiter : la production annuelle estimée, la VAN, le CMTC, les ressources et les réserves, la durée de vie de la mine et la production potentielle de la propriété Horne 5 telle que prévue par le plan minier ; hypothèses et sensibilités économiques et autres projections opérationnelles et économiques concernant le projet Horne 5, la capacité de Falco à obtenir les permis et approbations nécessaires au développement du projet Horne 5 et la capacité de Falco à développer et exploiter efficacement le projet Horne 5 conformément aux modalités du permis d'exploitation et de la convention d'indemnisation conclus avec Glencore Canada Corporation. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information publique déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que la Société estime que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses qui y sont formulées se révéleront exactes. Par conséquent, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives de la Société ne constituent pas une garantie de résultats ou de rendement futurs et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.