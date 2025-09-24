Bitget se convierte en la primera bolsa en ofrecer todas las criptomonedas de cuatro cadenas principales en una sola cuenta

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principal bolsa universal (UEX, por sus siglas en inglés) del mundo, anunció una importante actualización de Bitget Onchain, una función revolucionaria que permite a los usuarios intercambiar, invertir y administrar sin problemas millones de tokens en cadena directamente desde una sola cuenta al contado de Bitget. La expansión introduce servicio de soporte para cuatro blockchains líderes (Ethereum, Solana, BSC y Base), lo que transforma a Bitget Onchain de activos seleccionados en un portal integral a la economía descentralizada.

Con esta actualización, Bitget Onchain ofrece una experiencia completa y fácil de usar que combina la diversidad de los mercados descentralizados con la seguridad y confiabilidad de las bolsas centralizadas. Los usuarios ahora pueden acceder a millones de tokens en múltiples cadenas sin tener que hacer malabares con billeteras Web3 separadas, transferencias externas o administración de claves privadas. Este enfoque simplificado hace que las operaciones en cadena sean más accesibles para una base de usuarios más amplia, a la vez que conserva las herramientas y protecciones avanzadas que esperan los operadores profesionales.

Además de la amplia cobertura multicadena, Bitget también ha lanzado Onchain Signals, una nueva función impulsada por algoritmos de IA. Onchain Signals rastrea y filtra direcciones de “dinero inteligente” de alta calidad en las blockchains, para brindar a los usuarios información útil y alertas de tokens en tiempo real. Con capacidades de negociación con un solo clic, los usuarios pueden actuar de forma rápida ante las oportunidades y seguir las estrategias de los principales participantes del mercado, para mejorar así tanto la eficiencia como el éxito en sus operaciones en cadena.

La seguridad continúa en el corazón de Bitget Onchain. Todos los tokens están preseleccionados, con garantías adicionales para activos de alto riesgo, lo que garantiza que los usuarios se beneficien de una protección al nivel de una bolsa de intercambio, mientras exploran el ecosistema abierto en cadena.

La actualización de Onchain marca otro paso hacia la visión a largo plazo de Bitget de construir la bolsa universal (UEX). Como modelo de intercambio de próxima generación, la UEX admitirá todos los criptoactivos comercializables, a diferencia de las CEX actuales, que en su mayoría solo admiten unos pocos cientos de tokens convencionales. Además, el radio de servicio de UEX no se limitará a las criptomonedas: activos premium globales como acciones, ETF, oro y divisas podrán negociarse en la UEX. No se trata solo de combinar las ventajas de CEX y DEX, sino de fusionar la tecnología y la filosofía. Si bien la mayoría de las bolsas mundiales recién han comenzado a experimentar con integraciones Web3 o cobertura parcial en cadena, Bitget ya avanzó más con cuentas unificadas, soporte de activos completo en múltiples blockchains e inteligencia comercial impulsada por IA. Bitget es la primera bolsa en ofrecer esta experiencia, en la que los usuarios pueden acceder tanto a la confiabilidad de CEX como a la diversidad de DEX en un solo lugar.

"Bitget Onchain derriba las barreras entre CEX y DEX al ofrecer accesibilidad y seguridad en un solo lugar”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Al ampliar la cobertura a millones de tokens en las principales blockchains e introducir señales Onchain impulsadas por IA, ofrecemos a los usuarios la forma más inteligente y segura de operar en cadena. Esta actualización también representa el núcleo de la visión de UEX: ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente en todos los mercados, en la cadena y más allá".

Con Bitget Onchain, los usuarios obtienen acceso inigualable al universo de tokens descentralizados en un entorno seguro, optimizado y fácil de usar, y se mantiene el papel de Bitget como líder mundial en la construcción del futuro de las finanzas.

Para más información acerca de Bitget Onchain, haga clic aquí .

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la Bolsa Universal (UEX) más grande del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia, que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una sola plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™ , uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, escriba a: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso .