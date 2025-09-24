Bitget devient la première Bourse à proposer toutes les cryptomonnaies des quatre principales chaînes dans un seul compte

VICTORIA, Seychelles, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la principale Bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé une mise à niveau majeure de Bitget Onchain, une fonctionnalité révolutionnaire permettant aux utilisateurs de négocier, de miser et de gérer en toute transparence des millions de jetons en chaîne directement à partir dʼun seul compte au comptant Bitget. Cette extension introduit la prise en charge de quatre blockchains de premier plan : Ethereum, Solana, BSC et Base. Bitget Onchain passe ainsi du statut dʼactif sélectionné à celui de passerelle globale vers lʼéconomie décentralisée.

Grâce à cette mise à niveau, Bitget Onchain offre une expérience complète et conviviale qui combine la diversité des marchés décentralisés avec la sécurité et la fiabilité des bourses centralisées. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des millions de jetons sur plusieurs chaînes sans avoir à jongler entre différents portefeuilles Web3, transferts externes ou gestion de clés privées. Cette approche simplifiée rend le trading sur chaîne davantage accessible à un plus large éventail dʼutilisateurs tout en conservant les outils avancés et les protections auxquels les traders professionnels aspirent.

En plus dʼune vaste couverture multi-chaînes, Bitget a également lancé Onchain Signals, une nouvelle fonctionnalité alimentée par des algorithmes basés sur lʼIA. Onchain Signals suit et filtre les adresses « smart money » de haute qualité sur toutes les blockchains, fournissant aux utilisateurs des alertes en temps réel relatives aux jetons et des informations exploitables. Grâce aux fonctionnalités de trading accessibles en un seul clic, les utilisateurs peuvent saisir rapidement les opportunités et suivre les stratégies des principaux acteurs du marché, améliorant ainsi lʼefficacité et le succès de leurs opérations sur la chaîne.

La sécurité reste au cœur de Bitget Onchain. Tous les jetons sont préalablement contrôlés, avec des mesures de sécurité supplémentaires pour les actifs à haut risque, garantissant ainsi aux utilisateurs une protection de niveau boursier tout en leur permettant dʼexplorer lʼécosystème ouvert sur la chaîne.

La mise à niveau du système Onchain constitue une étape décisive vers la réalisation de la vision à long terme de Bitget, visant à développer la Bourse universelle (UEX). En tant que modèle dʼéchange de nouvelle génération, UEX prendra en charge tous les actifs cryptographiques négociables, contrairement aux CEX actuels, qui ne couvrent généralement que quelques centaines de jetons courants. De plus, le rayon dʼaction des services dʼUEX ne se limitera pas aux cryptomonnaies : les actifs internationaux de premier ordre tels que les actions, les ETF, lʼor et le forex seront tous négociables sur UEX. Il ne sʼagit pas seulement de combiner les avantages du CEX et du DEX, mais de combiner technologie et philosophie. Alors que la plupart des bourses internationales commencent seulement à expérimenter les intégrations Web3 ou la prise en charge partielle sur la chaîne, Bitget a déjà franchi une étape supplémentaire en proposant des comptes unifiés, une prise en charge complète des actifs sur plusieurs blockchains et une intelligence de trading basée sur lʼIA. Bitget est la première bourse à permettre une telle expérience, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent profiter à la fois de la fiabilité du CEX et de la diversité du DEX en un seul et même endroit.

« Bitget Onchain brise les barrières entre le CEX et le DEX en offrant à la fois accessibilité et sécurité en un seul et même endroit », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En élargissant la couverture à des millions de jetons sur les principales blockchains et en introduisant les signaux Onchain alimentés par lʼIA, nous offrons aux utilisateurs le moyen le plus intelligent et le plus sûr de négocier sur la chaîne. Cette mise à niveau reflète également lʼessence même de la vision dʼUEX : aider les utilisateurs à négocier plus intelligemment sur lʼensemble des marchés, sur la chaîne et au-delà. »

Grâce à Bitget Onchain, les utilisateurs bénéficient dʼun accès sans égal à lʼunivers décentralisé des jetons dans un environnement sécurisé, rationalisé et convivial, ce qui permet à Bitget de conserver son rôle de leader mondial dans la construction de lʼavenir de la finance.

