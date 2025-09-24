Bitget הופכת לבורסה הראשונה שמציעה את כל הקריפטוגרפיה בארבע רשתות גדולות בחשבון אחד

ויקטוריה, איי סיישל, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על שדרוג משמעותי ל-Bitget Onchain, תכונה מהפכנית המאפשרת למשתמשים לסחור, להמר ולנהל בצורה חלקה מיליוני אסימונים ברשת ישירות מחשבון ספוט יחיד של Bitget. ההרחבה מציגה תמיכה בארבעה בלוקצ'יין מובילים - Ethereum, Solana, BSC ו-Base - והופכת את Bitget Onchain מנכסים נבחרים לשער מקיף לכלכלה מבוזרת.

עם שדרוג זה, Bitget Onchain מספקת חוויה מלאה וידידותית למשתמש המשלבת את מגוון השווקים המבוזרים עם האבטחה והאמינות של בורסות ריכוזיות. משתמשים יכולים כעת לגשת למיליוני אסימונים על פני מספר שרשראות ללא צורך ללהטט בין ארנקי Web3 נפרדים, העברות חיצוניות או ניהול מפתחות פרטיים. גישה יעילה זו הופכת את המסחר בשרשרת לנגיש יותר לבסיס משתמשים רחב יותר תוך שמירה על הכלים וההגנות המתקדמים הצפויים על ידי סוחרים מקצועיים.

בנוסף לכיסוי רחב של מספר רשתות, Bitget השיקה גם את Onchain Signals, תכונה חדשה המופעלת בידי אלגוריתמים של בינה מלאכותית. Onchain Signals עוקבת ומסננת כתובות "כסף חכם" באיכות גבוהה ברשתות בלוקצ'יין, ומספקת למשתמשים התראות אסימונים בזמן אמת ותובנות שמובילות לפעולה. עם יכולות מסחר בלחיצה אחת, משתמשים יכולים להגיב במהירות להזדמנויות ולעקוב אחר אסטרטגיות של משתתפים מובילים בשוק, ובכך לשפר את היעילות ואת ההצלחה של פעילותם ברשת.

האבטחה נותרה בלב Bitget Onchain. כל האסימונים מסוננים מראש, עם אמצעי הגנה נוספים לנכסים בסיכון גבוה, מה שמבטיח שהמשתמשים ייהנו מהגנה ברמת בורסה תוך חקר האקו סיסטם הפתוח בשרשרת.

השדרוג של Onchain מסמן צעד נוסף לקראת השגת החזון ארוך הטווח של Bitget לבניית בורסה אוניברסלית (UEX). כמודל הבורסה של הדור הבא, UEX תתמוך בכל הנכסים הקריפטוגרפים הסחירים, בניגוד ל-CEX הנוכחיים, שתומכים בעיקר בכמה מאות אסימונים שנמצאים במיינסטרים. בנוסף, רדיוס השירות של UEX לא יוגבל למטבעות קריפטוגרפיים - נכסי פרימיום גלובליים כמו מניות, קרנות סל, זהב ופורקס יהיו כולם ניתנים למסחר ב-UEX. לא מדובר רק בשילוב היתרונות של CEX ו-DEX, אלא בהיתוך של טכנולוגיה ופילוסופיה. בעוד שרוב הבורסות הגלובליות רק החלו להתנסות באינטגרציות Web3 או כיסוי חלקי של רשתות בלוקצ'יין, Bitget כבר התקדמה הלאה עם חשבונות אחודים, תמיכה מלאה בנכסים על פני מספר רשתות בלוקצ'יין, ובינה מסחרית מונעת בינה מלאכותית. Bitget היא הבורסה הראשונה המספקת חוויה זו, שבה משתמשים יכולים לגשת הן לאמינות של CEX והן למגוון של DEX במקום אחד.

"Bitget Onchain שוברת את המחסומים בין CEX ל-DEX על ידי הצעה של נגישות ואבטחה במקום אחד", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "על ידי הרחבת הכיסוי למיליוני אסימונים בבלוקצ'יין מובילים והשילוב של Onchain Signals המבוססת על בינה מלאכותית, אנו מספקים למשתמשים את הדרך החכמה והבטוחה ביותר לסחור ברשת. שדרוג זה מייצג גם את ליבת החזון של UEX - לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר בכל שוק, ברשת ומעבר לה".

עם Bitget Onchain, משתמשים מקבלים גישה שאין שניה לה לעולם האסימונים המבוזר בסביבה מאובטחת, יעילה וידידותית למשתמש, תוך שמירה על תפקידה של Bitget כמובילה עולמית בבניית העתיד הפיננסי.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 . בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

