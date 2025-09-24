ビットゲット (Bitget)、1つのアカウントで4大チェーン上のすべての暗号資産を提供する初の取引所に

セーシェル・ビクトリア発, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードするユニバーサル取引所 (UEX) である ビットゲット は、ユーザーが1つのビットゲット現物アカウントから直接、数百万種類のオンチェーントークンをシームレスに取引・ステーキング・管理できる革新的機能ビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) の大規模アップグレードを発表した。 今回の拡張により、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BSC、ベース (Base) という4つの主要ブロックチェーンに対応し、ビットゲット・オンチェーンは限定的な資産対応から分散型経済への包括的なゲートウェイへと進化した。

このアップグレードにより、ビットゲット・オンチェーンは、分散型市場の多様性と中央集権型取引所のセキュリティおよび信頼性を兼ね備えた、フル機能でユーザーフレンドリーな体験を提供する。 ユーザーは、複数のチェーンにわたる数百万種類のトークンにアクセスできるようになり、個別のWeb3ウォレット、外部送金、または秘密鍵管理を切り替えて使い分ける必要がなくなった。 この合理化されたアプローチにより、オンチェーン取引はより幅広いユーザー層にとって利用しやすくなる一方で、プロのトレーダーが期待する高度なツールと保護機能も維持される。

広範なマルチチェーン対応に加え、ビットゲットはAIアルゴリズムを搭載した新機能オンチェーン・シグナル (Onchain Signals) をリリースした。 オンチェーン・シグナルは、ブロックチェーン全体の高品質な「スマートマネー」アドレスを追跡・フィルタリングし、ユーザーにリアルタイムのトークンアラートと実用的なインサイトを提供する。 ワンクリック取引機能により、ユーザーは迅速に投資機会へ対応し、主要な市場参加者の戦略に追随することで、オンチェーン取引における効率と成功率を高めることができる。

ビットゲット・オンチェーンの中心には常にセキュリティが据えられている。 すべてのトークンは事前に審査されており、リスクの高い資産に対しては追加の保護措置が講じられるため、ユーザーはオープンなオンチェーンエコシステムを活用しながらも、取引所水準の保護を享受できる。

今回のオンチェーン・アップグレードは、ビットゲットが描く長期的ビジョンであるユニバーサル取引所 (Universal Exchange、UEX) の構築に向けたさらなる一歩を示すものである。 現在のCEXが主に数百種類の主流トークンしか対応していないのとは異なり、次世代の取引所モデルとして、UEXはすべての取引可能な暗号資産に対応する。 さらに、UEXのサービス範囲は暗号資産に限定されず、株式、ETF、金、外国為替といった世界の優良資産も取引可能となる。 これは単にCEXとDEXの利点を組み合わせるものではなく、テクノロジーと哲学の融合である。 多くの世界的な取引所がWeb3統合や部分的なオンチェーン対応を試行し始めたばかりである一方で、ビットゲットはすでに統合アカウント、複数ブロックチェーンにわたる全資産対応、AI駆動の取引インテリジェンスによって、さらに先を進んでいる。 ビットゲットは、ユーザーが1か所でCEXの信頼性とDEXの多様性の両方にアクセスできる体験を提供する初の取引所である。

「ビットゲット・オンチェーンは、アクセシビリティとセキュリティを1つの場で提供することで、CEXとDEXの間の壁を打ち破っています」とビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「トップブロックチェーンにわたる数百万種類のトークンへの対応拡大と、AI駆動のオンチェーン・シグナルの導入により、ユーザーに最もスマートで安全なオンチェーン取引手段を提供しています。 今回のアップグレードはまた、UEXのビジョンの核心を体現するものでもあり、ユーザーがオンチェーンを含むあらゆる市場で、よりスマートに取引できるよう支援するものです」。

ビットゲット・オンチェーンにより、ユーザーは安全で効率的かつ使いやすい環境の中で、分散型トークンの世界に比類なきアクセスを得ることが可能となり、金融の未来を築くグローバルリーダーとしてのビットゲットの役割が維持される。

ビットゲット・オンチェーンについて詳しくは、 こちら を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立された ビットゲット は、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA)の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、 ユニセフ と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つである MotoGP™ の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい： ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先： media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の 利用規約 を参照されたい。