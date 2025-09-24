Bitge, 단일 계정으로 4대 주요 블록체인 전 종목 암호화폐 거래 지원하는 최초의 거래소로 등극

빅토리아, 세이셸, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget 은 사용자들이 단일 Bitget 현물 계정에서 수백만 개의 온체인 토큰을 원활하게 거래, 스테이킹 및 관리할 수 있도록 하는 혁신적 기능 Bitget Onchain의 대규모 업그레이드를 발표했다. 이번 확장은 이더리움(Ethereum), 솔라나(Solana), BSC, 베이스(Base) 등 4대 주요 블록체인 지원을 도입하며, Bitget Onchain을 제한된 자산 서비스에서 탈중앙화 경제로 진입하는 포괄적 게이트웨이로 탈바꿈시켰다.

이번 업그레이드를 통해 Bitget Onchain은 탈중앙화 시장의 다양성과 중앙화 거래소의 보안 및 신뢰성을 결합한 완전한 기능과 사용자 친화적 경험을 제공한다. 이제 이용자들은 별도의 Web3 지갑 관리, 외부 전송, 개인 키 관리 없이 여러 체인에 걸쳐 수백만 개의 토큰에 접근할 수 있다. 이러한 간소화된 접근 방식은 온체인 거래를 보다 폭넓은 사용자층에게 개방하는 동시에, 전문 트레이더들이 기대하는 고급 도구와 보호 장치를 그대로 유지하게 되었다.

광범위한 멀티체인 지원에 더해, Bitget은 AI 알고리즘 기반 신규 기능 Onchain Signals도 선보였다. Onchain Signals는 블록체인 전반에서 고품질의 ‘스마트 머니(smart money)’ 주소를 추적·필터링하여, 사용자들에게 실시간 토큰 알림과 실행 가능한 인사이트를 제공한다. 원클릭 거래 기능을 통해 이용자들은 신속하게 기회를 포착하고, 주요 시장 참여자들의 전략을 따라감으로써 온체인 운영의 효율성과 성공률을 높일 수 있다.

Bitget Onchain의 핵심에는 여전히 보안(Security)이 자리한다. 모든 토큰은 사전 검증을 거치며, 고위험 자산에 대해서는 추가적인 보호 장치가 마련되어 있어, 사용자가 개방된 온체인 생태계를 탐색하면서도 거래소 수준의 보호를 누릴 수 있도록 한다.

Bitget의 Onchain 업그레이드는 유니버설 익스체인지(UEX) 구축이라는 장기 비전을 향한 또 다른 도약을 의미한다. 차세대 거래소 모델인 UEX는 기존 CEX들이 수백 개의 주류 토큰만 지원하는 것과 달리, 모든 거래 가능한 암호화폐 자산을 지원할 예정이다. 또한 서비스 범위는 암호화폐에만 국한되지 않고, 주식, ETF, 금, 외환 등 글로벌 핵심 자산도 UEX에서 거래 가능해진다. 이는 단순히 CEX와 DEX의 장점을 결합하는 차원을 넘어, 기술과 철학의 융합을 의미한다. 대다수 글로벌 거래소가 아직 Web3 통합이나 제한적 온체인 지원을 실험하는 단계에 머무는 가운데, Bitget은 이미 통합 계정, 멀티체인 전 자산 지원, AI 기반 거래 인텔리전스를 갖추며 한 발 앞서 나아가고 있다. Bitget은 CEX의 안정성과 DEX의 다양성을 한 플랫폼에서 제공하는 최초의 거래소가 된 것이다.

Bitget CEO Gracy Chen은 “Bitget Onchain은 접근성과 보안을 동시에 제공하며 CEX와 DEX의 장벽을 허물고 있다. 상위 블록체인 전반에서 수백만 개 토큰을 지원하고 AI 기반 Onchain Signals을 도입함으로써, 사용자들에게 가장 스마트하고 안전한 온체인 거래 방식을 제공하고 있다. 이번 업그레이드는 UEX 비전의 핵심이기도 한데 — 사용자들이 온체인뿐 아니라 모든 시장에서 더 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 것이 그렇다.”라고 설명했다.

Bitget Onchain을 통해 사용자는 보안성, 간결성, 사용자 친화성을 갖춘 환경에서 탈중앙화 토큰 우주에 대한 탁월한 접근성을 확보할 수 있으며, Bitget은 금융의 미래를 구축하는 글로벌 리더로서의 역할을 이어가고 있다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

