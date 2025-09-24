Bitget Menjadi Bursa Pertama yang Menawarkan Semua Mata Wang Kripto Merentasi Empat Rantaian Utama dalam Satu Akaun

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa Universal Exchange (UEX) terkemuka dunia, hari ini mengumumkan penaiktarafan besar kepada Bitget Onchain, satu ciri revolusioner yang membolehkan pengguna berdagang, membuat staking dan mengurus jutaan token on-chain secara lancar terus daripada satu akaun spot Bitget. Penaiktarafan ini memperkenalkan sokongan untuk empat rangkaian blockchain utama — Ethereum, Solana, BSC dan Base — sekali gus menjadikan Bitget Onchain sebagai gerbang menyeluruh ke arah ekonomi terdesentralisasi, berbanding hanya aset terpilih sebelum ini.

Dengan penaiktarafan ini, Bitget Onchain kini menawarkan pengalaman lengkap yang mesra pengguna, menggabungkan kepelbagaian pasaran terdesentralisasi dengan keselamatan dan kebolehpercayaan bursa berpusat. Pengguna kini boleh mengakses jutaan token merentasi pelbagai rangkaian tanpa perlu mengurus dompet Web3 yang berasingan, pemindahan luaran atau pengurusan kunci peribadi. Pendekatan yang dipermudah ini menjadikan dagangan on-chain lebih mudah diakses oleh khalayak pengguna yang lebih luas, sambil mengekalkan alatan canggih dan perlindungan yang dijangkakan oleh pedagang profesional.

Sebagai tambahan kepada liputan pelbagai rangkaian yang meluas, Bitget turut melancarkan Onchain Signals ,satu ciri baharu yang dikuasakan oleh algoritma AI. Onchain Signals menjejak dan menapis alamat “smart money” berkualiti tinggi merentasi blockchain, memberikan pengguna amaran token secara masa nyata serta cerapan yang boleh diambil tindakan. Dengan keupayaan dagangan satu klik, pengguna boleh bertindak pantas terhadap peluang dan mengikuti strategi daripada peserta pasaran terkemuka, sekali gus meningkatkan kecekapan dan kejayaan dalam operasi on-chain mereka.

Keselamatan kekal menjadi tunjang utama Bitget Onchain. Semua token telah disaring terlebih dahulu, dengan perlindungan tambahan disediakan bagi aset berisiko tinggi, bagi memastikan pengguna menikmati tahap keselamatan setaraf bursa semasa menerokai ekosistem on-chain yang terbuka.

Penaiktarafan Onchain ini menandakan satu lagi langkah ke arah visi jangka panjang Bitget untuk membina Universal Exchange (UEX). Sebagai model bursa generasi baharu, UEX akan menyokong semua aset kripto yang boleh didagangkan, berbeza dengan CEX sedia ada yang kebanyakannya hanya menyokong beberapa ratus token arus perdana. Selain itu, perkhidmatan UEX tidak akan terhad kepada mata wang kripto sahaja — aset premium global seperti saham, ETF, emas dan forex turut boleh didagangkan di UEX. Inisiatif ini bukan sekadar menggabungkan kelebihan CEX dan DEX, tetapi satu penyatuan teknologi dan falsafah. Ketika kebanyakan bursa global masih di peringkat awal bereksperimen dengan integrasi Web3 atau liputan on-chain separa, Bitget telah melangkah lebih jauh dengan akaun bersatu, sokongan aset penuh merentasi pelbagai rangkaian blockchain serta kecerdasan dagangan dipacu oleh AI. Bitget merupakan bursa pertama yang menawarkan pengalaman ini, di mana pengguna boleh mengakses kebolehpercayaan CEX dan kepelbagaian DEX dalam satu platform.

“Bitget Onchain sedang merapatkan jurang antara CEX dan DEX dengan menawarkan aksesibiliti dan keselamatan dalam satu platform,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Dengan perluasan liputan kepada jutaan token merentasi rangkaian blockchain terkemuka serta memperkenalkan Onchain Signals dikuasakan AI, kami memberikan pengguna cara paling pintar dan selamat untuk berdagang secara on-chain. Penaiktarafan ini juga mencerminkan teras visi UEX — membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak di semua pasaran, sama ada on-chain mahupun di luar.”

Dengan Bitget Onchain, pengguna memperoleh akses tiada tandingan ke alam token terdesentralisasi dalam persekitaran yang selamat, dipermudahkan dan mesra pengguna, sekali gus mengekalkan peranan Bitget sebagai peneraju global dalam membentuk masa depan kewangan.

