Bitget 成为首家支持单一账户管理四大主流区块链上所有加密货币的交易所

维多利亚，塞舌尔, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布对 Bitget Onchain 进行重大升级，这是一项革命性的功能，允许用户通过单一 Bitget 现货账户无缝交易、质押及管理数百万种链上代币。 此次扩展新增对四大主流区块链——以太坊、Solana、BSC 和 Base——的支持，使 Bitget Onchain 从精选资产平台转型为去中心化经济的综合门户。

此次升级后，Bitget Onchain 提供功能齐全且用户友好的体验，将去中心化市场的多样性与中心化交易所的安全与可靠性完美结合。 用户现可跨多条链访问数百万种代币，无需在多个 Web3 钱包间切换、进行外部转账或管理私钥。 这种精简化的方法使更广泛的用户群可以更容易地进行链上交易，同时保留了专业交易者所期望的高级工具和保护措施。

除了广泛的多链覆盖外，Bitget 还推出了 Onchain Signals——一项由人工智能算法驱动的新功能。 Onchain Signals 追踪并筛选跨区块链的高质量“聪明资金”地址，为用户提供实时代币警报和可操作的洞察。 凭借一键交易功能，用户能够迅速把握机遇并跟随市场领先参与者的策略，从而提升链上操作的效率与成功率。

安全始终是 Bitget Onchain 的核心。 所有代币均经过预先筛选，高风险资产还设有额外保障措施，确保用户在探索开放的链上生态系统时，能享受交易所级别的保护。

Onchain 升级标志着 Bitget 朝着构建全景交易所 (UEX) 的长期愿景又迈进了一步。 作为新一代交易所模式，UEX 将支持所有可交易的加密资产，不同于当前中心化交易所 (CEX) 大多仅支持数百种主流代币的情况。 此外，UEX 的服务范围不仅限于加密货币——全球优质资产如股票、ETF、黄金和外汇都将在 UEX 平台上实现交易。 这不仅是将中心化交易所 (CEX) 与去中心化交易所 (DEX) 的优势相结合，更是技术与理念的融合。 当全球多数交易所刚开始尝试 Web3 集成或部分链上功能时，Bitget 已通过统一账户、跨多链全资产支持以及人工智能驱动的交易智能，实现了更深入的布局。 Bitget 是首家提供此类体验的交易所，用户可在同一平台同时享受中心化交易所的可靠性与去中心化交易所的多样性。

“Bitget Onchain 通过在同一平台上兼顾便捷性与安全性，正在打破中心化交易所与去中心化交易所之间的壁垒，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “通过将覆盖范围扩展至顶级区块链上的数百万种代币，并引入人工智能驱动的 Onchain Signals，我们为用户提供了最智能、最安全的链上交易方式。 此次升级也体现了 UEX 愿景的核心——助力用户在每个市场（无论是链上还是链下）更智能地进行交易。”

通过 Bitget Onchain，用户能在安全、简化且用户友好的环境中畅享去中心化代币世界的非凡体验，这进一步巩固了 Bitget 在构建金融未来方面的全球领导者地位。

有关 Bitget Onchain 的更多信息，请访问 此处 。

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手 联合国儿童基金会 (UNICEF) ，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

