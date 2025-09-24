Bitget 成為首間在一個帳戶提供所有四條主要鏈上加密貨幣的交易所

維多利亞，塞舌爾, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的全景交易所 (UEX) Bitget ，宣布對 Bitget Onchain 進行重大升級；此項革命性功能，允許用戶直接從一個 Bitget 現貨帳戶無縫交易、質押和管理數百萬個鏈上代幣。 此次擴展為以太坊、Solana、BSC 和 Base 四個主要區塊鏈提供支援，將 Bitget Onchain 從指定資產轉變為通往去中心化經濟的綜合門戶。

透過這次升級，Bitget Onchain 提供了全面功能且用戶友好的體驗，將多元的去中心化市場與安全可靠的集中式交易所結合。 用戶現時可以在多條鏈上存取數百萬款代幣，而無需管理多個 Web3 錢包、外部轉帳或私鑰管理。 這種精簡的方法使鏈上交易可觸及更多的用戶，同時保留專業交易者所期望的先進工具和保護措施。

除了廣泛的多鏈支援，Bitget 還推出 Onchain Signals，即一項由 AI 演算法驅動的新功能。 Onchain Signals 追蹤和過濾跨區塊鏈的高質量「聰明錢」地址，為用戶提供實時代幣提醒和可採取行動的見解。 透過一鍵交易功能，用戶可以迅速把握機會，跟隨市場領先者的策略，從而提高鏈上操作的效率和成功率。

安全向來都是 Bitget 策略的核心所在。 所有代幣都經過預先篩選，並針對高風險資產設置額外保障，確保用戶在探索開放的鏈上生態系統時，亦能享受交易所級別的安全保障。

Onchain 升級標誌著 Bitget 向其「建立通用交易所 (UEX)」長期願景又邁出了一步。 作為新一代交易所模型，UEX 將支援所有可交易的加密資產，有別於目前僅支援幾百款主流代幣的中心化交易所 (CEX)。 此外，UEX 的服務範圍不限於加密貨幣，全球優質資產如股票、ETF、黃金和外匯等，亦即將可以在 UEX 上進行交易。 這不僅是將中心化交易所和去中心化交易所的優勢結合，更是技術與哲學的融合。 儘管大多數全球交易所剛開始嘗試 Web3 整合或部分鏈上覆蓋，Bitget 已經在統一賬戶、跨區塊鏈的全面資產支援，以及 AI 驅動的交易智能方面取得了更大進展。 Bitget 是首間提供這種體驗的交易所，讓用戶可以在一個地方同時享用可靠的中心化交易所和多元的去中心化交易所。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「Bitget Onchain 正在打破中心化交易所和去中心化交易所之間的障礙，為用戶提供一個既方便又安全的交易平台。 透過擴大覆蓋頂級區塊鏈上數百萬款代幣，並引入 AI 驅動的鏈上訊號，我們為用戶提供了最智能、最安全的鏈上交易方式。 這次升級也體現了 UEX 的核心願景——無論是在鏈上還是更廣泛的範疇，皆能協助用戶在每個市場上更明智地進行交易。」

透過 Bitget Onchain，用戶可以在一個安全、精簡且友好的環境中獲得無與倫比的去中心化代幣存取權，進一步鞏固 Bitget 作為全球金融未來建設領導者的角色。

