La Financière de Tubize renforce son expertise dans le domaine biopharma en nommant 2 nouvelles administratrices

Depuis la nomination de Bruno Holthof comme président du conseil d'administration de la société en avril 2025, le conseil d’administration de la société poursuit le renforcement de son expertise dans le domaine biopharma.

Ceci a pour objectif de soutenir au mieux UCB et de contribuer au développement d'un écosystème biopharma durable en Belgique, au Royaume-Uni et dans d'autres zones géographiques pertinentes pour UCB.

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue hier a ainsi confirmé la nomination de deux nouvelles administratrices, Iris Löw-Friedrich et Carinne Brouillon, ayant toutes deux un riche parcours professionnel international dans le secteur biopharma (Voir bio résumée ci-dessous).

Bruno Holthof a déclaré : « Grâce à l’arrivée d’Iris et de Carinne, le niveau de compétence biopharma de notre conseil va considérablement augmenter. Et ceci permettra à nos représentants au conseil d’UCB d’être encore plus pertinents dans les discussions stratégiques qui s’y tiennent et ce, à un moment clé de l’histoire d’UCB».

Toujours dans un objectif de professionnalisation accrue, le conseil d’administration du 1er août 2025 a décidé de nommer Monsieur Cyril Janssen comme Vice-Président. Outre former un duo efficace avec le président et être le garant des meilleures pratiques en matière de gouvernance, Cyril Janssen, gèrera les relations avec l’actionnariat familial de la Financière de Tubize.

Cyril Janssen a commenté : « Je suis honoré de recevoir la confiance du conseil pour ce nouveau rôle et je me réjouis d’accroître mon implication au sein de notre conseil».

Bio Iris Löw-Friedrich :

MD, PhD, certifiée en médecine interne,

Solide expérience et véritable passion pour le développement de médicaments, avec une approche centrée sur les patients comme moteurs de l’innovation,

Ancienne Head of Development and Chief Medical Officer chez UCB SA,

Membre du conseil d’administration d’entreprises cotées comme Fresenius SE, Sobi AB et Evotec SE.

Bio Carinne Brouillon :