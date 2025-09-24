Financière de Tubize versterkt haar expertise in de biopharmasector door de benoeming van 2 nieuwe bestuurders

Sinds de benoeming van Bruno Holthof als voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf in april 2025, heeft de raad van bestuur van het bedrijf haar expertise in de biopharmasector verder versterkt. Dit heeft tot doel UCB zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam biopharma-ecosysteem in België, het Verenigd Koninkrijk en andere relevante geografische gebieden voor UCB.

De Buitengewone Algemene Vergadering die gisteren werd gehouden, bevestigde de benoeming van twee nieuwe bestuurders, Iris Löw-Friedrich en Carinne Brouillon, die beiden een rijke internationale professionele achtergrond hebben in de biopharmasector (Zie samengevatte bio hieronder).

Bruno Holthof verklaarde: "Met de komst van Iris en Carinne zal het niveau van biopharma-expertise in onze raad aanzienlijk toenemen. Dit zal onze vertegenwoordigers in de raad van bestuur van UCB in staat stellen om nog relevanter te zijn in de strategische discussies die daar plaatsvinden, op een belangrijk moment in de geschiedenis van UCB."

In lijn met het doel van verhoogde professionaliteit, besloot de Raad van Bestuur op 1 augustus 2025 om de heer Cyril Janssen te benoemen tot vicevoorzitter. Naast het vormen van een effectief duo met de voorzitter en het waarborgen van de beste governancepraktijken, zal Cyril Janssen de relaties met de familieaandeelhouders van Financière de Tubize beheren.

Cyril Janssen merkte op: "Ik ben vereerd het vertrouwen van de raad te krijgen voor deze nieuwe rol en ik kijk ernaar uit om mijn betrokkenheid bij onze raad te vergroten."

Bio Iris Löw-Friedrich:

MD, PhD, gecertificeerd in interne geneeskunde,

Solide ervaring en ware passie voor geneesmiddelenontwikkeling, met een patiëntgerichte benadering als drijfveren van innovatie,

Voormalig hoofd van de ontwikkeling en Chief Medical Officer bij UCB SA,

Lid van de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven zoals Fresenius SE, Sobi AB en Evotec SE.

Bio Carinne Brouillon: