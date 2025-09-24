马来西亚太阳能光伏 EPCC 合同规模增至 174 亿林吉特（41 亿美元），有望推动马来西亚绿色能源发展、数据中心扩张和国家人工智能愿景实现，Founder Group Limited 将借此实现加速发展

吉隆坡，马来西亚, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚领先的太阳能光伏系统工程设计、采购、施工和调试 (EPCC) 解决方案提供商 Founder Group Limited（NASDAQ股票代码：FGL，以下简称“Founder Group”或“该公司”）今日宣布其强势定位，这一定位旨在从战略角度充分利用马来西亚蓬勃发展的可再生能源领域所带来的重大增长机遇。 马来西亚 EPCC 合同规模预计将飙升至 174 亿林吉特（41 亿美元），增幅高达 40%，确保太阳能光伏行业在 2028 年底前都能保持稳步发展。 据预测，太阳能电池板价格将在 2025 年触底，虽会给资产所有者带来成本风险，但却有利于可再生能源行业 EPCC 承包商，因此此类企业也被视为潜在的“最大赢家”。

Founder Group Limited 是马来西亚专业的太阳能光伏设施全流程 EPCC 解决方案提供商，专注于大型太阳能项目和工商业 (C&I) 太阳能项目，在战略上与市场动态变化保持一致，能够借此实现加速发展。 该公司于近期与 GCL Systems Integration Technology Co. Ltd. 签署了合作备忘录 (MOU)，共同在马来西亚和其他东盟国家合作开发可再生能源项目，总价值预计高达 2.2 亿美元。 该公司还与业务合作伙伴积极探索人工智能解决方案，以优化项目管理、工程设计和运营维护部门工作流程。

Kenanga Investment Bank Berhad 近期发布的市场分析报告也印证了这一趋势，报告强调了马来西亚太阳能光伏 EPCC 市场蓬勃发展，其主要推动力量有：LSS Petra 与 LSS Petra 5+ 项目、“企业可再生能源供应计划”(CRESS) 等重要举措的相继推出，以及屋顶太阳能行业的快速增长。

主要市场机遇包括：

LSS Petra 与 LSS Petra 5+ 项目开发： 预计 LSS Petra 与 LSS Petra 5+ 项目装机容量高达 6GW、总价值 120 亿林吉特，目标于 2027 年完工，项目开发方式灵活多样。

预计 LSS Petra 与 LSS Petra 5+ 项目装机容量高达 6GW、总价值 120 亿林吉特，目标于 2027 年完工，项目开发方式灵活多样。 CRESS重振旗鼓：数据中心电价上调后，该计划重新回归公众视野，成为极具成本效益的替代解决方案， 有望引发 EPCC 项目订单量意外激增；另在 2GW 确定产能需求的推动下，还可能带来价值 50 亿林吉特的 EPCC 工程总量。

作为领先的 EPCC 解决方案提供商，Founder Group Limited 在推动马来西亚可再生能源产业发展方面发挥着举足轻重的作用。 可再生能源市场蓬勃发展，尤其是“企业可再生能源供应计划”(CRESS) 等举措落地实施，为马来西亚提供了极具成本效益和稳定的电力解决方案，直接促进了该国数据中心和人工智能产业的快速扩张。 近期针对数据中心的特高压电价大幅上涨，使得 CRESS 重新成为极具吸引力和成本效益的替代解决方案，为应对未来电费上涨提供了长期保障。 稳定且具有竞争力的电力供应对于数据中心等能源密集型基础设施的供能至关重要，而数据中心又是开发和部署人工智能模型的基础。

马来西亚国内企业已在积极整合人工智能技术，包括加密人工智能计算和人工智能即服务平台、主权计算平台和高性能图形处理器 (GPU) 等，凸显了马来西亚充分利用深科技、构建人工智能生态系统的决心。 Founder Group Limited 利用创新太阳能安装服务推动可再生能源的应用，确保提供经济且可持续的电力供应，助力数据中心实现扩张、促进骨干计算网络建设，从而推动马来西亚人工智能技术进步和数字经济发展。

Founder Group Limited 首席执行官 Lee Seng Chi 表示，“作为领先的 EPCC 解决方案提供商，Founder Group 极具市场优势，能够有效利用马来西亚可再生能源行业强劲的增长势头。 LSS Petra 5、LSS Petra 5+ 与 CRESS 等计划推出以及屋顶太阳能市场快速发展，带来了大量待建项目，再加上太阳能电池板价格触底等有利市场条件，都为我们创造了巨大发展机遇。 我们将继续通过提供创新太阳能安装服务和推广环保资源，助力马来西亚实现可再生能源目标，从而推动公司业绩增长、提升股东价值。”

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程设计、采购、建设和调试解决方案提供商。 该公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及工商业 (C&I) 太阳能项目。 该公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法。 已知和未知的风险、不确定性以及其他因素（包括公司向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分所列内容），可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的情况有实质性差异。 您可以通过“也许”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

