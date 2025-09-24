Fitell Corporation lanza tesorería de activos digitales Solana (SOL) con una línea de financiación de $ 100 millones, con enfoque en rendimiento e innovación DeFi On-Chain

- Se propone convertirse en el mayor tenedor público de SOL con sede en Australia -

- Nombra asesores, David Swaney y Cailen Sullivan, para liderar la estrategia de tesorería de activos digitales y generación de rendimiento mediante estrategias DeFi activamente administradas y productos estructurados -

Taren Point, Australia, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL) (“Fitell” o la “Empresa”), un proveedor global de equipos de fitness y soluciones de salud, anunció hoy que ha asegurado una línea de financiación de hasta $ 100 millones para apoyar el lanzamiento de su estrategia de tesorería de Solana, lo que marca la primera tesorería de activos digitales basada en Solana en Australia.

Puntos destacados principales

Plan de acción DeFi y rendimiento: Diseñado para generar rendimientos sorprendentes mediante la implementación de activos SOL en un conjunto diversificado de estrategias DeFi y de derivados on-chain. Esto incluye productos estructurados como opciones, snowballs, provisión de liquidez on-chain y otras estrategias altamente líquidas con riesgo a la baja controlado. Cada enfoque ofrece niveles variados de retornos, generación de alpha y duración. Los rendimientos generados se reinvertirán en la reserva de tesorería, aumentando la velocidad de acumulación de SOL, incrementando el SOL por acción y fortaleciendo la alineación con la comunidad Solana.

Fitell ha iniciado pasos hacia una doble cotización en el Mercado de Valores de Australia (ASX), ampliando el acceso y la exposición para los inversores regionales a SOL. Cambio de nombre de su marca: Tras el lanzamiento inicial de la tesorería de Solana, la empresa planea un cambio de nombre de su marca a "Solana Australia Corporation".

Tras el lanzamiento inicial de la tesorería de Solana, la empresa planea un cambio de nombre de su marca a "Solana Australia Corporation". Seguridad: Los activos iniciales de SOL serán custodiados por BitGo Trust Company, Inc. en Estados Unidos y apostados a través de infraestructura de nivel institucional.

Asesores de tesorería de activos digitales

Fitell ha nombrado a David Swaney y Cailen Sullivan como asesores para liderar el plan de acción de la tesorería de activos digitales de la Empresa. Su mandato se centra en diseñar estrategias para optimizar el desempeño de la tesorería a través de oportunidades de finanzas descentralizadas (DeFi), marcos de gestión de riesgos y generar innovación más allá de los modelos tradicionales de apostado.

David Swaney ha estado activo en el espacio de activos digitales desde 2017, centrándose en la adopción institucional de finanzas on-chain. Su amplia experiencia en asesoría y consultoría abarca el diseño de tesorería, estrategias de rendimiento estructurado e infraestructura de mercado.

Cailen Sullivan ha estado activo en el espacio de activos digitales durante más de una década y fue uno de los primeros contratados en Coinbase en 2013. Recientemente, se ha centrado principalmente en invertir y apoyar proyectos del ecosistema de Solana, y es cofundador de Adrena, uno de los principales Dex de perpetuos en Solana basados en el volumen de operaciones.

"Creemos que las tesorerías de activos digitales están sentando las bases para los ETFs de activos digitales", dijo David Swaney. "La capacidad de generar rendimiento sobre los activos más allá del apostado será el factor diferenciador, y pretendemos liderar este esfuerzo".

“Nuestra estrategia se centra no solo en Solana, sino en el ecosistema más amplio de aplicaciones que se construyen en la parte superior. Al implementar más activos on-chain, buscamos generar retornos descomunales, estableciendo un nuevo referente para el rendimiento en la gestión de activos digitales, mientras que apoyamos el crecimiento de las aplicaciones DeFi en Solana", dijo Cailen Sullivan.

Ambos asesores comentaron:

“Como asesores, estamos muy contentos de posicionar esta tesorería como la más innovadora alineada con Solana en el mercado. Si bien la escala varía entre pares, nuestro enfoque es la creación de valor a través de la concentración de capital en el ecosistema de Solana. Al llevar los activos on-chain e integrarlos con proyectos nativos, creemos que podemos ofrecer valor a los accionistas mientras avanzamos en el ecosistema. Nuestro objetivo es demostrar que la estrategia y la alineación pueden rivalizar en escala y establecer un referente para las tesorerías nativas de Solana".

Sam Lu, director ejecutivo de Fitell Corporation, comentó:

"El lanzamiento de nuestra tesorería de activos digitales de Solana posiciona a Fitell a la vanguardia de la adopción de Solana en las regiones de Australia y Asia Pacífico. Nuestra ambición de convertirnos en el mayor titular de Solana que cotiza en bolsa en la región refleja nuestra convicción en el potencial a largo plazo de la red. Con la experiencia de David Swaney y Cailen Sullivan, estamos muy contentos de ejecutar un plan de acción que combina innovación, generación de rendimiento y gestión disciplinada de riesgos".

La empresa abordará más a fondo su tesorería de activos digitales hoy a las 4:00 p.m. ET, 23 de septiembre de 2025 durante una sesión en vivo que se realizará en @MarioNawfal o @RoundtableSpace.

Para apoyar las adquisiciones iniciales de SOL, la Empresa ha establecido una línea de bonos convertibles de hasta $ 100 millones con un inversor institucional con sede en EE. UU., de los cuales $ 10 millones desde el cierre inicial se implementarán inmediatamente para la compra de SOL.

Rodman & Renshaw actuó como agente de colocación exclusiva para el financiamiento.

La descripción anterior no pretende ser completa y está calificada en su totalidad por referencia al texto completo del Informe de Emisor Privado Extranjero de la empresa en el Formulario 6-K que presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores el 23 de septiembre de 2025.

Acerca de Fitell Corporation

Fitell Corporation, a través de GD Wellness Pty Ltd ("GD"), su subsidiaria de propiedad total, es un minorista en línea de equipos de gimnasio y fitness, bajo sus marcas patentadas, así como otras marcas en Australia. La misión de la empresa es crear un ecosistema con su experiencia completa de fitness y bienestar impulsada por tecnología para nuestros clientes. GD ha atendido a más de 100.000 clientes con grandes proporciones de ventas de clientes recurrentes a lo largo de los años. El portafolio de marcas de la empresa se puede clasificar en tres marcas patentadas bajo su marca Gym Direct: Muscle Motion, Rapid Motion y FleetX, en más de 2000 unidades de mantenimiento de inventario (SKUs). Para más información visite el sitio web de la empresa en www.fitellcorp.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según el significado bajo la Sección 21E de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1934, según enmendada Estas declaraciones prospectivas están emitidas bajo las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, incluyendo las condiciones del mercado y otras condiciones, y se basan en las expectativas y proyecciones actuales de la empresa sobre eventos futuros que la empresa cree que pueden afectar su situación financiera, resultados de operaciones, estrategia comercial y necesidades financieras. Los inversores pueden identificar estas declaraciones prospectivas mediante palabras o frases tales como "puede", "hará", "podría", "espera", "anticipa", "objetivo", "estima", "intenta", "planea", "cree", "es probable que", "propone", "potencial", "continúa" o expresiones similares. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, excepto según lo exija la ley. Aunque la empresa considera que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que tales expectativas resultarán ser correctas, y la empresa advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados y recomienda a los inversores revisar otros factores que pueden afectar sus resultados futuros en la declaración de registro de la empresa y otras presentaciones ante la SEC.

Para más información, comuníquese con:

Director financiero

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

Relaciones con los inversores:

ir@fitellcorp.com