Fitell Corporation inaugure Solana (SOL), une trésorerie dʼactifs numériques dotée dʼune facilité de financement de 100 millions de dollars, axée sur le rendement et lʼinnovation DeFi sur la chaîne

- Entend devenir le plus grand détenteur coté en bourse de SOL en Australie -

-Désigne David Swaney et Cailen Sullivan conseillers chargés de diriger la stratégie de trésorerie dʼactifs numériques et la génération de rendement grâce à des stratégies DeFi et de produits structurés gérées efficacement-

Taren Point, Australie, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitell Corporation (NASDAQ : FTEL) (« Fitell » ou « la Société »), fournisseur international dʼéquipements de fitness et de services de santé, a déclaré aujourdʼhui avoir obtenu une enveloppe pouvant atteindre 100 millions de dollars afin de soutenir le déploiement de sa stratégie de trésorerie Solana, constituant ainsi la première trésorerie dʼactifs numériques basée sur Solana en Australie.

Principaux atouts

Feuille de route DeFi et rendement : conçue pour générer des rendements optimaux en répartissant les actifs SOL sur une gamme diversifiée de stratégies DeFi et de produits dérivés sur la chaîne. Parmi ceux-ci figurent les produits structurés tels que les options, les snowballs (effet boule de neige), lʼapport de liquidités sur la chaîne ainsi que dʼautres stratégies extrêmement liquides assorties dʼun risque baissier géré. Chaque approche offre différents niveaux de rendement, de génération dʼalpha et de durée. Les rendements générés seront réinvestis dans la réserve de trésorerie, ce qui stimulera la vitesse dʼaccumulation de SOL, augmentera la valeur de SOL par action et renforcera lʼalignement avec la communauté Solana.

Cotation double en Australie : Fitell a entamé les démarches en vue dʼune cotation double à la Bourse australienne des valeurs mobilières (ASX), élargissant ainsi lʼaccès et la visibilité de SOL auprès des investisseurs régionaux.

Modification de la marque : après la création initiale de la trésorerie Solana, la société prévoit de se rebaptiser « Solana Australia Corporation ».

Titres : les actifs SOL de départ seront conservés auprès de BitGo Trust Company, Inc. aux États-Unis et nantis via une infrastructure de niveau institutionnel.

Les conseillers en trésorerie dʼactifs numériques

Fitell a désigné David Swaney et Cailen Sullivan conseillers chargés de piloter la feuille de route de la société en matière de trésorerie dʼactifs numériques. Ils ont pour mission principale de définir des stratégies visant à optimiser les performances de trésorerie grâce à des opportunités de finance décentralisée (DeFi), des dispositifs de gestion des risques et des innovations en matière de rendement allant au-delà des modèles traditionnels de staking.

David Swaney est impliqué dans le domaine des actifs numériques depuis 2017, et se concentre sur la mise en place de la finance sur la chaîne par les institutions. Son expertise chevronnée en matière de conseil et de consultation couvre la conception de trésorerie, les stratégies de rendement structuré et les infrastructures de marché.

est impliqué dans le domaine des actifs numériques depuis 2017, et se concentre sur la mise en place de la finance sur la chaîne par les institutions. Son expertise chevronnée en matière de conseil et de consultation couvre la conception de trésorerie, les stratégies de rendement structuré et les infrastructures de marché. Cailen Sullivan se spécialise dans ce même secteur depuis plus de dix ans et a été recruté parmi les premiers par Coinbase en 2013. Dernièrement, il a essentiellement concentré ses efforts sur lʼinvestissement et le développement de projets au sein de lʼécosystème Solana. Il est également cofondateur dʼAdrena, lʼune des principales plateformes DEX perpétuelles sur Solana en termes de volume de transactions.

« Nous sommes convaincus que les trésoreries dʼactifs numériques constituent le modèle de référence pour les ETF dʼactifs numériques », a observé David Swaney. « La capacité à générer un rendement sur les actifs au-delà du staking constituera un facteur de différenciation déterminant, et nous avons lʼintention de mener à bien cette mission. »

« Notre stratégie est axée non seulement sur Solana, mais aussi sur lʼécosystème plus large dʼapplications développé sur cette base. En déployant davantage dʼactifs sur la chaîne, nous visons à générer des rendements substantiels, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performance dans la gestion des actifs numériques tout en soutenant la croissance des applications DeFi sur Solana », a affirmé Cailen Sullivan.

Les deux conseillers ont ajouté :

« En qualité de conseillers, nous sommes ravis de positionner ce produit comme étant la trésorerie conforme à Solana la plus innovante du marché. Bien que lʼéchelle varie en fonction des acteurs, notre objectif est la création de valeur grâce à la concentration de capitaux dans lʼécosystème Solana. En introduisant des actifs sur la chaîne et en les intégrant à des projets natifs, nous estimons pouvoir générer de la valeur pour les actionnaires tout en faisant progresser lʼécosystème. Notre objectif est de démontrer que la stratégie et lʼalignement peuvent rivaliser avec lʼéchelle et établir une référence pour les trésoreries propres à Solana. »

Sam Lu, Président-directeur général de Fitell Corporation, a précisé :

« Le lancement de notre trésorerie dʼactifs numériques Solana place Fitell à lʼavant-garde de la mise en service de Solana dans les régions dʼAustralie et dʼAsie-Pacifique. Notre ambition de devenir le premier détenteur coté en bourse de Solana dans la région souligne notre conviction quant au potentiel à long terme du réseau. Grâce à lʼexpertise de David Swaney et Cailen Sullivan, nous sommes enthousiastes à lʼidée de mettre en œuvre une feuille de route qui allie innovation, génération de rendement et gestion rigoureuse des risques. »

La Société discutera plus en détail de sa trésorerie dʼactifs numériques aujourdʼhui à 16 h. ET le 23 septembre 2025 lors dʼune session en direct hébergée sur @MarioNawfal ou @RoundtableSpace.

Afin de promouvoir les acquisitions initiales de SOL, la Société a conclu une facilité de crédit convertible pouvant atteindre 100 millions de dollars avec un investisseur institutionnel basé aux États-Unis, dont 10 millions de dollars provenant de la clôture initiale seront immédiatement alloués à lʼachat de SOL.

Rodman & Renshaw a joué le rôle dʼagent de placement exclusif pour le financement.

La description qui précède ne prétend pas être exhaustive et doit être considérée dans son intégralité en référence au texte complet du rapport de lʼémetteur privé étranger de la Société sur le formulaire 6-K qui sera déposé auprès de la Commission américaine des opérations boursières (Securities and Exchange Commission) le 23 septembre 2025.

À propos de Fitell Corporation

Fitell Corporation, par lʼintermédiaire de GD Wellness Pty Ltd (« GD »), sa filiale en propriété exclusive, est un distributeur en ligne dʼéquipements de gymnastique et de fitness sous ses propres marques et dʼautres marques en Australie. La mission de la société est de créer un écosystème proposant à nos clients une expérience complète en matière de remise en forme et de bien-être, grâce à la technologie. GD compte plus de 100 000 clients et réalise une grande partie de son chiffre dʼaffaires auprès de clients fidèles depuis de nombreuses années. Le portefeuille de marques de la Société se décline en trois marques exclusives sous la marque Gym Direct : Muscle Motion, Rapid Motion et FleetX, réparties en plus de 2 000 unités de gestion des stocks (UGS). Pour obtenir plus dʼinformations, veuillez consulter le site de la Société à lʼadresse suivante :www.fitellcorp.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1934, dans sa version modifiée. Les présentes déclarations prospectives sont établies au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques apparaissant dans ce communiqué de presse, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, notamment liés aux conditions du marché et à dʼautres facteurs, et sont fondées sur les attentes et les projections actuelles de la Société concernant des événements futurs qui, selon elle, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, ses résultats dʼexploitation, sa stratégie commerciale et ses objectifs financiers. Les investisseurs peuvent identifier ces déclarations prospectives au moyen de termes ou dʼexpressions tels que « pourrait », « fera », « sʼattend à », « anticipe », « vise », « estime », « à lʼintention de », « prévoit », « croit », « est susceptible de », « propose », « potentiel », « continue » et dʼautres expressions analogues. La Société ne sʼengage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, ou des changements dans ses attentes, sauf si la loi lʼexige. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que celles-ci se réaliseront, et elle avertit les investisseurs que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés. Elle encourage les investisseurs à examiner les autres facteurs susceptibles dʼinfluer sur ses résultats futurs dans la déclaration dʼenregistrement de la Société, ainsi que dans les autres documents déposés auprès de la SEC.

