Fitell Corporation משיק את אוצר הנכסים הדיגיטליים המבוסס על Solana (SOL) עם מסגרת מימון של 100 מיליון דולר, עם התמקדות בתשואה וחדשנות DeFi ברשת הבלוקצ'יין

- מתכוון להפוך למחזיק הציבורי הרשום הגדול ביותר של SOL בבורסה באוסטרליה -

- ממנה יועצים, דיוויד סוואני וקיילן סאליבן, להוביל את אסטרטגיית ניהול הנכסים הדיגיטליים וליצור תשואה באמצעות DeFi מנוהל באופן פעיל ואסטרטגיות מוצר מובנות -

טארן פוינט, אוסטרליה, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitell Corporation (נאסד"ק: FTEL) ("Fitell" או "החברה"), ספקית גלובלית של ציוד כושר ופתרונות בריאות, הודיעה היום כי הבטיחה מסגרת מימון של עד 100 מיליון דולר לתמיכה בהשקת אסטרטגיית האוצר של Solana, מה שמציין את אוצר הנכסים הדיגיטלי הראשון באוסטרליה, המבוסס על Solana.

דגשים עיקריים

DeFi ומפת דרכים ל תשואות : נועדה לייצר תשואות גדולות במיוחד על ידי פריסת נכסי SOL על פני מגוון אסטרטגיות DeFi ונגזרות ברשת . זה כולל מוצרים מובנים כגון אופציות, כדורי שלג, הקצאת נזילות ברשת ואסטרטגיות נזילות גבוהות אחרות עם הקטנת סיכונים מנוהל ת . כל גישה מציעה רמות משתנות של תשואות, יצירת אלפא ומשך זמן. התשואות שייווצרו יושקעו מחדש בעתודה של האוצר, מה שיאיץ את מהירות צבירת ה- SOL , יגדיל את ה- SOL למניה ויחזק את ההתאמה עם קהילת Solana .

רישום כפול באוסטרליה : Fitell יזמה צעדים לקראת רישום כפול בבורסה האוסטרלית לניירות ערך (ASX ), תוך הרחבת הגישה והחשיפה למשקיעים אזוריים ל-SOL.

מיתוג מחדש : לאחר ההשקה הראשונית של האוצר של Solana , החברה מתכננת לשנות את המיתוג שלה ל- “Solana Australia Corporation”

אבטחה : נכסי SOL ראשוניים יישמרו בחברת BitGo Trust Company, Inc בארצות הברית עם תמיכה של תשתית ברמה מוסדית.

יועצי אוצר נכסים דיגיטליים

Fitell מינתה את דיוויד סוואני (David Swaney) וקיילן סאליבן (Cailen Sullivan ) כיועצים להוביל את מפת הדרכים של אוצר הנכסים הדיגיטליים. המנדט שלהם מתמקד בתכנון אסטרטגיות לייעול הביצועים של האוצר באמצעות הזדמנויות למימון מבוזר (DeFi), מסגרות לניהול סיכונים וחדשנות שמובילה לתשואה מעבר למודלים מסורתיים של ניהול סיכונים.

דיוויד סוואני פעיל בתחום הנכסים הדיגיטליים מאז 2017, ומתמקד באימוץ מוסדי של מימון ברשת. ניסיונו הנרחב בייעוץ משתרע על פני תכנון ניהול כספים, אסטרטגיות תשואה מובנות ותשתיות שוק.

קיילן סאליבן פעיל בתחום הנכסים הדיגיטליים כבר למעלה מעשור והיה אחד הראשונים ששירותיו נשכרו ב- Coinbase ב- 2013 . לאחרונה, הוא התמקד בעיקר בהשקעה ותמיכה בפרויקטים ברחבי האקוסיסטם של Solana, והוא מייסד שותף של Adrena, אחד ה-DEX הקבועים המובילים ב- Solana בהתבסס על נפח מסחר.

"אנו מאמינים שאוצרות הנכסים הדיגיטליים מניחים את התוכנית לתעודות סל על נכסים דיגיטליים", אמר דיוויד סוואני. "היכולת לייצר תשואה על נכסים מעבר להימור תהיה המבדל המגדיר, ואנחנו מתכוונים להוביל את המאמץ הזה".

"האסטרטגיה שלנו מתמקדת לא רק בסולנה עצמה, אלא באקוסיסטם הרחב יותר של יישומים שנבנים מעל. על ידי פריסת נכסים נוספים בשרשרת, אנו שואפים לייצר תשואות גדולות, לקבוע אמת מידה חדשה לביצועים בניהול נכסים דיגיטליים תוך תמיכה בצמיחה של יישומי DeFi בSolana -", אמר קיילן סאליבן.

שני היועצים הגיבו:

"כיועצים, אנו נרגשים למצב את זה כאוצר החדשני ביותר בשוק. בעוד שהגודל משתנה בין עמיתים, המיקוד שלנו הוא יצירת ערך באמצעות ריכוז הון באקוסיסטם של Solana. על ידי הבאת נכסים לשרשרת ושילוב עם פרויקטים מקומיים, אנו מאמינים שנוכל לספק ערך לבעלי המניות תוך קידום האקוסיסטם. המטרה שלנו היא להוכיח שאסטרטגיה והתאמה יכולים להתחרות בקנה מידה ולקבוע אמת מידה לאוצרות מקומיים של Solana ".

סם לו (Sam Lu), מנכ"ל Fitell Corporation, הגיב:

"השקת אוצר הנכסים הדיגיטליים שלנו ב- Solana מציבה אתFitell בחזית האימוץ של Solana באזורי אוסטרליה ואסיה פסיפיק. השאיפה שלנו להפוך לבעלת הסולנה הציבורית הגדולה ביותר באזור מדגישה את האמונה שלנו בפוטנציאל ארוך הטווח של הרשת. עם המומחיות של דיוויד סוואני וקיילן סאליבן, אנו נרגשים להוציא לפועל מפת דרכים המשלבת חדשנות, יצירת תשואה וניהול סיכונים ממושמע".

החברה דנה עוד באוצר הנכסים הדיגיטליים שלה בשעה 16:00 ET ב-23 בספטמבר 2025 במהלך מפגש חי שהתארח ב-@MarioNawfal או @RoundtableSpace.

כדי לתמוך ברכישות ראשוניות של SOL, החברה חתמה על הסכם איגרות חוב להמרה בשווי של עד 100 מיליון דולר עם משקיע מוסדי שבסיסו בארה"ב, מתוכם 10 מיליון דולר מהסגירה הראשונית יושקעו באופן מיידי לרכישת SOL.

Rodman & Renshaw שימשו כסוכן השמה בלעדי למימון

התיאור לעיל אינו מתיימר להיות שלם ומסויג במלואו על ידי הפניה לטקסט המלא של דו"ח החברה על מנפיק פרטי זר בטופס 6-K שהוגש לרשות לניירות ערך ב-23 בספטמבר 2025.

אודות Fitell Corporation

Fitell Corporation, באמצעות GD Wellness Pty Ltd ("GD"), חברת הבת בבעלותה המלאה, היא קמעונאית מקוונת של ציוד לחדר כושר ותחרויות, הן תחת המותגים הקנייניים שלה והן תחת שמות מותגים אחרים באוסטרליה. המשימה של החברה היא לבנות אקוסיסטם עם חווית כושר ואיכות חיים המופעלת על ידי טכנולוגיה ללקוחותינו. GD שירתה למעלה מ-100,000 לקוחות, כאדר חלקים גדולים מהמכירות הגיעו מלקוחות חוזרים לאורך השנים. ניתן לסווג את תיק המותגים של החברה לשלושה מותגים קנייניים תחת המותג Gym Direct שלה: Muscle Motion, Rapid Motion ו-FleetX, בלמעלה מ-2,000 יחידות שמירת מלאי (SKU). למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה בכתובת www.fitellcorp.com.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בסעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן. הצהרות צופות פני עתיד אלה ניתנות תחת הוראות "נמל מבטחים" של חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים בארה"ב משנת 1995. כל ההצהרות מלבד הצהרות של עובדות היסטוריות בהודעה לעיתונות זו הן הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אלה כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים, לרבות תנאי שוק ותנאים אחרים, ומבוססות על הציפיות והתחזיות הנוכחיות של החברה לגבי אירועים עתידיים שהחברה מאמינה שעשויים להשפיע על מצבה הפיננסי, תוצאות הפעילות, האסטרטגיה העסקית והצרכים הפיננסיים שלה. משקיעים יכולים לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלה על ידי מילים או ביטויים כגון "עשוי", "יהיה", "יכול", "לצפות", "לצפות", "לכוון", "להעריך", "להתכוון", "לתכנן", "להאמין", "הוא/צפוי", "להציע", "פוטנציאל", "להמשיך" או ביטויים דומים. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות שיתרחשו לאחר מכן, או שינויים בציפיותיה, למעט כפי שנדרש על פי חוק. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המובעות בהצהרות צופות פני עתיד אלה הן סבירות, היא אינה יכולה להבטיח לך שציפיות אלה יתבררו כנכונות, והחברה מזהירה את המשקיעים כי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות הצפויות ומעודדת את המשקיעים לבחון גורמים אחרים שעשויים להשפיע על תוצאותיה העתידיות בהצהרת הרישום של החברה ובהגשות אחרות ל-SEC.

למידע נוסף, אנא צרו קשר:

