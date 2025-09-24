Fitell Corporation Meluncurkan Pengelolaan Aset Digital Solana (SOL) dengan Fasilitas Pembiayaan Senilai $100 Juta, Berfokus pada Imbal Hasil dan Inovasi DeFi On-Chain

- Ingin menjadi pemegang SOL terbesar yang tercatat di bursa publik berbasis di Australia -

-Menunjuk penasihat, David Swaney dan Cailen Sullivan, untuk memimpin strategi pengelolaan aset digital (digital asset treasury) serta memperoleh imbal hasil melalui strategi DeFi yang dikelola secara aktif dan produk terstruktur-

Taren Point, Australia, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL) (“Fitell” atau “Perusahaan”), penyedia peralatan fitness dan solusi kesehatan global, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah memperoleh fasilitas pembiayaan hingga US$100 juta untuk mendukung peluncuran strategi pengelolaan Solana-nya, yang menandai pengelolaan aset digital pertama berbasis Solana di Australia.

Sorotan Utama

Peta Jalan DeFi dan Imbal Hasil: Didesain untuk memberikan imbal hasil besar dengan menempatkan aset SOL ke dalam rangkaian strategi DeFi dan derivatif on-chain yang terdiversifikasi. Aset ini mencakup produk terstruktur seperti opsi, snowball, penyediaan likuiditas on-chain (seluruh aktivitas tercatat di blockchain), dan strategi lainnya yang sangat likuid dengan risiko penurunan yang terkelola. Setiap pendekatan menawarkan tingkat pengembalian, penciptaan alpha, dan durasi yang berbeda-beda. Hasil yang diperoleh akan diinvestasikan kembali ke dalam cadangan kas, mempercepat akumulasi SOL secara majemuk, meningkatkan jumlah SOL per saham, serta memperkuat keterikatan dengan komunitas Solana.

Pencatatan Ganda di Australia: Fitell telah memulai langkah menuju pencatatan ganda di Australian Securities Exchange (ASX), untuk memperluas akses dan eksposur bagi investor regional terhadap SOL.

Rebranding: Setelah peluncuran awal pembendaraan Solana, Perusahaan berencana melakukan rebranding menjadi 'Solana Australia Corporation".

Keamanan: Aset SOL awal akan disimpan oleh BitGo Trust Company, Inc. di AS dan di-stake melalui infrastruktur tingkat institusional.

Penasihat Pengelolaan Aset Digital

Fitell telah menunjuk David Swaney dan Cailen Sullivan sebagai penasihat untuk memimpin peta jalan pengelolaan aset digital Perusahaan. Keduanya diberi mandat untuk berfokus pada penyusunan strategi untuk mengoptimalkan performa pengelolaan aset melalui peluang keuangan terdesentralisasi (DeFi), kerangka kerja manajemen risiko, serta inovasi imbal hasil di luar model staking tradisional.

David Swaney telah aktif di bidang aset digital sejak tahun 2017, dengan fokus pada adopsi institusional atas keuangan on-chain. Pengalaman luasnya sebagai penasihat dan penyedia konsultasi mencakup desain pengelolaan aset, strategi imbal hasil terstruktur, serta infrastruktur pasar.

Cailen Sullivan telah aktif di bidang aset digital selama lebih dari satu dekade dan merupakan salah satu orang yang pertama kali direkrut di Coinbase pada tahun 2013. Belakangan ini, beliau terutama berfokus pada investasi dan mendukung berbagai proyek di ekosistem Solana, serta merupakan salah satu pendiri (co-founder) Adrena, salah satu perpetual DEX terkemuka di Solana berdasarkan volume perdagangan.

"Kami yakin bahwa pengelolaan aset digital menjadi dasar cetak biru bagi ETF aset digital,” ujar David Swaney. "Kemampuan untuk menghasilkan imbal hasil dari aset di luar staking akan menjadi pembeda utama, dan kami ingin memimpin upaya ini.”

“Strategi kami tidak hanya berfokus pada Solana itu sendiri, tetapi juga pada ekosistem aplikasi yang lebih luas yang dibangun di atasnya. Dengan menerapkan lebih banyak aset secara on-chain, kami menargetkan untuk memperoleh imbal hasil yang lebih besar, yang menetapkan tolok ukur baru bagi performa dalam pengelolaan aset digital, sekaligus mendukung pertumbuhan aplikasi DeFi di Solana,” ujar Cailen Sullivan.

Kedua penasihat berkomentar:

“Sebagai penasihat, kami antusias menempatkan ini sebagai pengelolaan aset yang paling inovatif dan selaras dengan Solana di pasar. Meskipun skala berbeda-beda di antara perusahaan sejenis, fokus kami adalah menciptakan nilai melalui konsentrasi modal di ekosistem Solana. Dengan membawa aset on-chain dan berintegrasi dengan proyek-proyek native, kami yakin dapat memberikan nilai kepada pemegang saham sekaligus mendorong kemajuan ekosistem. Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa strategi dan keselarasan dapat menandingi skala sekaligus menetapkan tolok ukur bagi pengelolaan aset yang berbasis Solana.”

Sam Lu, Chief Executive Officer di Fitell Corporation, berkomentar:

"Peluncuran pengelolaan aset digital Solana kami membuat Fitell sebagai yang terdepan dalam mengadopsi Solana di wilayah Australia dan Asia Pasifik. Ambisi kami untuk menjadi pemegang Solana terbesar yang tercatat secara publik di kawasan ini menegaskan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang jaringan ini. Dengan didukung oleh keahlian David Swaney dan Cailen Sullivan, kami bersemangat untuk melaksanakan peta jalan yang menggabungkan inovasi, penciptaan imbal hasil, dan manajemen risiko yang disiplin.”

Perusahaan akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan aset digitalnya hari ini pukul 16.00 zona waktu ET pada 23 September 2025 selama sesi langsung yang diadakan di @MarioNawfal atau @RoundtableSpace.

Untuk mendukung akuisisi SOL awal, Perusahaan telah menandatangani fasilitas obligasi konversi hingga $100 juta dengan investor institusional berbasis di AS, dengan peruntukan sebesar $10 juta dari penutupan awal akan segera digunakan untuk membeli SOL.

Rodman & Renshaw bertindak sebagai agen penempatan eksklusif untuk pendanaan tersebut.

Deskripsi di atas tidak dimaksudkan sebagai informasi yang lengkap dan sepenuhnya memenuhi syarat melalui pencantuman teks lengkap Laporan Perusahaan Entitas Penerbit Swasta Asing pada Formulir 6-K yang akan diserahkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 23 September 2025.

Tentang Fitell Corporation

Fitell Corporation, melalui GD Wellness Pty Ltd (“GD”), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, merupakan peritel online peralatan gym dan fitness baik di bawah merek miliknya sendiri maupun merek lain di Australia. Misi perusahaan adalah membangun ekosistem yang menghadirkan pengalaman kebugaran dan kesehatan yang menyeluruh dan didukung oleh teknologi untuk pelanggan kami. GD telah melayani lebih dari 100.000 pelanggan, dengan porsi besar penjualan berasal dari pelanggan setia selama bertahun-tahun. Portofolio merek Perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga merek milik sendiri di bawah merek Gym Direct: Muscle Motion, Rapid Motion, dan FleetX, dengan lebih dari 2.000 unit penyimpanan persediaan (SKU). Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Perusahaan di www.fitellcorp.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Pasal 21E Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1934, sebagaimana diubah. Pernyataan berwawasan ke depan ini dibuat berdasarkan ketentuan ‘pernyataan tindakan perlindungan (safe harbor)’ dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis dalam siaran pers ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui maupun yang tidak diketahui, termasuk kondisi pasar dan kondisi lainnya, dan didasarkan pada ekspektasi serta proyeksi Perusahaan saat ini mengenai peristiwa masa depan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangannya. Investor dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan melalui kata atau frasa seperti “mungkin,” “dapat,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “bertujuan,” “memperkirakan,” “berniat,” “merencanakan,” “meyakini,” “kemungkinan,” “mengusulkan,” “potensial,” “melanjutkan”, atau ungkapan serupa. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui atau merevisi setiap pernyataan yang berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana dapat disyaratkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini bersifat wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil sebenarnya mungkin berbeda secara signifikan dari hasil yang diharapkan, dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasilnya di masa mendatang dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan dokumen lainnya yang diserahkan ke SEC.

Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi:

Chief Financial Officer

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

Hubungan Investor

ir@fitellcorp.com