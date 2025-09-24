フィテル・コーポレーション (Fitell Corporation)、1億ドル (約147億8,321万円) の融資枠付きソラナ (SOL) デジタル資産トレジャリーを開始、利回りとオンチェーンDeFiイノベーションに注力

- オーストラリアを拠点とする最大の上場SOL保有会社となることを目指す -

-デジタル資産トレジャリー戦略と、アクティブ運用型DeFiおよびストラクチャード商品戦略を通じた利回り生成を主導するため、デイビッド・スウェイニー (David Swaney) とカイレン・サリバン (Cailen Sullivan) をアドバイザーに任命-



オーストラリア、タレンポイント発, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- フィットネス機器およびヘルスソリューションのグローバルプロバイダーであるフィテル・コーポレーション (NASDAQ: FTEL)(「フィテル」または「同社」) は本日、ソラナ (Solana)トレジャリー戦略の立ち上げを支援するため、最大1億ドル (約147億8,321万円) の融資枠を確保したことを発表した。これはオーストラリア初のソラナベースのデジタル資産トレジャリーとなる。

主なハイライト

DeFiおよび利回りロードマップ： 多様なオンチェーンDeFiおよびデリバティブ戦略にSOL資産を配分することで、特大の利回りを生み出すよう設計されている。 これには、オプション、スノーボール、オンチェーン流動性供給などのストラクチャード商品、および管理されたダウンサイドリスクを伴うその他の高流動性戦略が含まれる。 各アプローチは、異なる水準のリターン、アルファ創出、期間を提供する。 生成されたリターンは、トレジャリー準備金に再投資され、SOLの蓄積を加速させる。これにより、株式1株当たりのSOL価値を高め、ソラナコミュニティとの連携強化を図る。

多様なオンチェーンDeFiおよびデリバティブ戦略にSOL資産を配分することで、特大の利回りを生み出すよう設計されている。 これには、オプション、スノーボール、オンチェーン流動性供給などのストラクチャード商品、および管理されたダウンサイドリスクを伴うその他の高流動性戦略が含まれる。 各アプローチは、異なる水準のリターン、アルファ創出、期間を提供する。 生成されたリターンは、トレジャリー準備金に再投資され、SOLの蓄積を加速させる。これにより、株式1株当たりのSOL価値を高め、ソラナコミュニティとの連携強化を図る。 オーストラリアでの二重上場： フィテルはオーストラリア証券取引所 (ASX) への二重上場に向けた手続きを開始し、地域投資家のSOLへのアクセスと露出を拡大する。

フィテルはオーストラリア証券取引所 (ASX) への二重上場に向けた手続きを開始し、地域投資家のSOLへのアクセスと露出を拡大する。 リブランディング： ソラナトレジャリーの初期立ち上げ後、同社は「ソラナ・オーストラリア・コーポレーション (Solana Australia Corporation)」へとリブランディングする予定である。

ソラナトレジャリーの初期立ち上げ後、同社は「ソラナ・オーストラリア・コーポレーション (Solana Australia Corporation)」へとリブランディングする予定である。 セキュリティ：初期のSOL資産は、米国のビットゴートラストカンパニー (BitGo Trust Company, Inc.) で保管され、機関投資家レベルのインフラを通じてステーキングされる。

デジタル資産トレジャリーアドバイザー

フィテルは、同社のデジタル資産トレジャリー戦略のロードマップを主導するために、デイビッド・スウェイニーとカイレン・サリバンをアドバイザーに任命した。 両氏の任務は、分散型金融 (DeFi) の機会、リスク管理フレームワーク、従来のステーキングモデル以外の利回り革新を通じたトレジャリーパフォーマンス最適化戦略の設計を中心としている。

デイビッド・スウェイニー は、2017年よりデジタル資産分野で活動し、機関投資家によるオンチェーン金融の採用に注力。 トレジャリー設計、ストラクチャード利回り戦略、市場インフラにおける豊富なアドバイザリーおよびコンサルティング経験を有する。

は、2017年よりデジタル資産分野で活動し、機関投資家によるオンチェーン金融の採用に注力。 トレジャリー設計、ストラクチャード利回り戦略、市場インフラにおける豊富なアドバイザリーおよびコンサルティング経験を有する。 カイレン・サリバンは、10年以上にわたりデジタル資産分野で活躍し、2013年にコインベース (Coinbase) の初期メンバーとして雇用された。 近年は主にソラナエコシステムにおけるプロジェクトへの投資・支援に注力しており、取引高ベースでソラナの主要なパーペチュアルDEXの一つであるアドレナ (Adrena) の共同創業者でもある。

「デジタル資産トレジャリーは、デジタル資産ETFの青写真となると考えています」とデイビッド・スウェイニーは述べている。 「ステーキング以外に、資産をもとに収益を生み出す能力が決定的な差別化要因となるでしょう。私たちはこの取り組みを主導する意向です」。

「当社の戦略はソラナだけでなく、その上に構築される広範なアプリケーションエコシステムにも重点を置いています。 より多くの資産をオンチェーンで運用することで、特大のリターンを生み出し、デジタル資産管理における新たなパフォーマンス基準を設定することを目指しながら、ソラナ上のDeFiアプリケーションの成長を支援します」とカイレン・サリバンは述べている。

両アドバイザーは次のようにコメントしている。

「アドバイザーとして、これを市場で最も革新的なソラナ連動型トレジャリーと位置付けることに興奮を禁じ得ません。 規模は同業者間で異なりますが、私たちの焦点はソラナエコシステムへの資本集中による価値創出にあります。 資産をオンチェーン化し、ネイティブプロジェクトと統合することで、エコシステムを推進しながら株主に価値を提供できると確信しています。 私たちの目標は、戦略と連携により規模に対抗し、ソラナネイティブ型トレジャリーの基準を確立できることを実証することです」。

フィテル・コーポレーションの最高経営責任者 (CEO) のサム・ルー (Sam Lu) は、次のようにコメントしている。

「当社のソラナデジタル資産トレジャリーの立ち上げにより、フィテルは、オーストラリアおよびアジア太平洋地域におけるソラナ採用の最前線に立つことになります。 地域最大の上場ソラナ保有会社になるという当社の抱負は、ソラナネットワークの長期的な可能性に対する確信を裏付けるものです。 デイビッド・スウェイニーとカイレン・サリバンの専門知識を活かし、革新性、利回り生成、規律あるリスク管理を組み合わせたロードマップに基づき実行することを楽しみにしています」。

同社は、本日2025年9月23日午後4時 (米国東部時間) に、 @MarioNawfalまたは@RoundtableSpaceで主催されるライブセッションにおいて、デジタル資産トレジャリー戦略についてさらに議論する予定である。

SOLの初期取得を支援するため、同社は米国を拠点とする機関投資家と最大1億ドル (約147億8,321万円) のコンバーティブル・ノート融資枠契約を締結した。初回クロージングによる1,000万ドル (約14億7,750万円) は、直ちにSOL購入に充当される。

本資金調達において、ロッドマン＆レンショー (Rodman & Renshaw) が独占的プレースメントエージェントを務めた。

上記の説明は完全なものではなく、2025年9月23日に米国証券取引委員会 (SEC) に提出されるフォーム6-Kによる、同社の外国民間発行体の報告書の全文を参照することにより、その全体が限定される。

フィテル・コーポレーションについて

フィテル・コーポレーションは、完全子会社のGDウェルネスPty Ltd (GD Wellness Pty Ltd、「GD」) を通じて、オーストラリアにおいて自社ブランドおよび他社ブランドによるジム・フィットネス機器を販売するオンライン小売業者である。 同社の使命は、テクノロジーを活用した総合的なフィットネス・ウェルネス体験を顧客に提供するエコシステムを構築することである。 GDはこれまでに10万人以上の顧客にサービスを提供し、長年にわたるリピート顧客からの売上が大きな割合を占めている。 同社のブランドポートフォリオは、Gym Directブランドの下で「Muscle Motion」、「Rapid Motion」、「FleetX」の3つの自社ブランドに分類され、2,000以上の在庫管理単位 (SKU) を有する。 詳しくは、同社ウェブサイト (www.fitellcorp.com) を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1934年証券取引法第21E条 (改正を含む) の定義における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 これらの将来の見通しに関する記述は、1995年米国証券民事訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の下で行われている。 本プレスリリースにおいて、過去についての記述でないものはすべて、将来の見通しに関する記述である。 これらの将来の見通しに関する記述には、市場およびその他の状況を含む既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、同社の財政状態、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を与える可能性があると同社が考える、将来の出来事に関する同社の現在の期待と予測に基づいている。 投資家は、これらの将来の見通しに関する記述を、「場合がある」、「見込み」、「可能性がある」、「期待する」、「予測する」、「目指す」、「推定する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「可能性が高い」、「提案する」、「潜在的な」、「継続する」などの文言、または同等の表現で識別することができる。 同社は、法律で義務付けられている場合を除き、今後発生する出来事や状況、または予想の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負わないものとする。 同社は、これらの将来の見通しに関する記述で表明された予想が合理的であると考えるが、そのような予想が正しいと判明することを保証するものではなく、実際の結果が予測された結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい。また、同社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類で、将来の結果に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認されたい。

詳細情報についての問い合わせ先：

最高財務責任者

エドウィン・タム (Edwin Tam)

edwin@gymdirect.com.au

投資家向け問い合わせ先

ir@fitellcorp.com