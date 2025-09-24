Fitell Corporation, 1억 달러 자금 조달로 솔라나(SOL) 디지털 자산 운용 개시, 수익성 및 온체인 DeFi 혁신에 초점

- 호주에서 솔라나 보유한 최대 규모 상장사 목표

-디지털 자산 운용 전략 이끌고 적극 관리되는 Defi 및 구조화 상품 전략 통한 수익 창출 책임질 고문으로 David Swaney와 Cailen Sullivan 임명

호주 타렌 포인트, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 피트니스 장비와 헬스 솔루션을 공급하는 글로벌 기업 Fitell Corporation(나스닥명: FTEL)(이하 “Fitell” 또는 “회사”)이 최대 1억 달러 규모의 자금 조달을 확보하며 호주 최초로 솔라나(Solana) 기반의 디지털 자산 운용을 위해 솔라나 자산 전략 지원에 나선다고 발표했다.

주요 사항

탈중앙화금융과 수익 로드맵: 다양한 온체인 탈중앙화금융(DeFi) 및 파생상품 전략에 SOL 자산을 배치해 높은 수익률을 창출하도록 설계했다. 옵션, 스노우볼, 온체인 유동성 공급, 다운사이드 리스크를 관리하는 높은 유동성 전략 등 구조화 상품이 여기에 포함된다. 각 접근 방식은 수익률, 알파 창출, 지속 기간 측면에서 다양한 수준을 갖추었다. 창출 수익은 준비금에 재투자되어 SOL 축적 속도를 가속화하고, 주당 SOL을 늘리고, 솔라나 커뮤니티와의 연계를 강화할 것이다.

다양한 온체인 탈중앙화금융(DeFi) 및 파생상품 전략에 SOL 자산을 배치해 높은 수익률을 창출하도록 설계했다. 옵션, 스노우볼, 온체인 유동성 공급, 다운사이드 리스크를 관리하는 높은 유동성 전략 등 구조화 상품이 여기에 포함된다. 각 접근 방식은 수익률, 알파 창출, 지속 기간 측면에서 다양한 수준을 갖추었다. 창출 수익은 준비금에 재투자되어 SOL 축적 속도를 가속화하고, 주당 SOL을 늘리고, 솔라나 커뮤니티와의 연계를 강화할 것이다. 호주 이중 상장: Fitell은 호주 증권거래소(ASX)에 이중 상장을 추진하며, 역내 투자자들의 SOL 접근성 및 노출을 확대하고자 한다.

Fitell은 호주 증권거래소(ASX)에 이중 상장을 추진하며, 역내 투자자들의 SOL 접근성 및 노출을 확대하고자 한다. 리브랜드: 솔라나 자산 운용 후로 회사는 “Solana Australia Corporation” 로 리브랜드를 추진할 계획이다.

솔라나 자산 운용 후로 회사는 “Solana Australia Corporation” 로 리브랜드를 추진할 계획이다. 자산 보장: 초기 SOL 자산은 미국 소재의 BitGo Trust Company, Inc.에 예탁되고, 스테이킹은 기관급 인프라를 통해 이뤄질 예정이다.





디지털 자산 운용의 고문들

Fitell은 회사의 디지털 자산 운용 로드맵을 이끌 책임자로 David Swaney와 Cailen Sullivan을 임명했다. 이들이 주력할 업무는 탈중앙화금융(DeFi) 기회 포착, 리스크 관리 프레임워크, 기존 스테이킹 모델을 뛰어넘는 수익 창출 혁신 등을 통해 재무 성과를 최적화하는 전략을 설계하는 것이다.

David Swaney 는 2017년부터 디지털 자산 분야에서 활동하고 있으며, 기관의 온체인 금융 도입에 특히 주력해왔다. 재무 설계, 구조화 수익 전략, 시장 인프라 등과 관련해 광범위한 자문 및 컨설팅 경험을 보유했다.

는 2017년부터 디지털 자산 분야에서 활동하고 있으며, 기관의 온체인 금융 도입에 특히 주력해왔다. 재무 설계, 구조화 수익 전략, 시장 인프라 등과 관련해 광범위한 자문 및 컨설팅 경험을 보유했다. Cailen Sullivan은 10년 넘게 디지털 자산 분야에서 왕성히 활동하고 있으며, 2013년 Coinbase의 초기 인력이었다. 최근에는 솔라나 생태계 전반에서 프로젝트 투자 및 지원에 주력하고 있다. 또한 거래량 기준 솔라나 최고의 무기한 선물 DEX(탈중앙화 거래소) 중 하나인 Adrena의 공동 창립자다.





David Swaney는 “우리는 디지털 자산 운용이 디지털 자산 ETF의 청사진을 만든다고 믿는다. 스테이킹을 뛰어넘어 자산 수익을 창출하는 능력이 결정적인 차별화 요소가 될 것이다. 바로 우리가 그러한 노력을 이끌고자 한다”라고 말했다.

Cailen Sullivan 은 “우리의 전략은 솔라나는 물론 그것을 기반으로 하는 광범위한 애플리케이션 생태계에 집중한다. 우리는 더 많은 자산을 온체인에 배치해 솔라나 기반의 Defi 애플리케이션의 성장을 지원하는 한편, 디지털 자산 관리 분야에서 성과의 기준을 새롭게 세우고, 높은 수익을 창출하는 것을 목표로 삼는다”라고 말했다.

또한 두 고문은 다음과 같이 발언했다.

“고문으로서 우리는 시장에서 가장 혁신적인 솔라나 연계 자산을 운용할 수 있어 기쁘다. 동종 업체들의 규모는 다양하지만, 우리는 솔라나 생태계에 자본을 집중시켜 가치를 창출하는 데 집중하고자 한다. 자산을 온체인에 배치하고 네이티브 프로젝트와 통합하며 생태계를 발전시키는 동시에 주주들에게 가치를 제공할 수 있다고 믿는다. 우리의 목표는 규모 못지 않게 전략과 연계성의 경쟁력을 증명하고, 솔라나 네이티브 자산 운용의 기준을 세우는 것이다.”

Fitell Corporation의 CEO인 Sam Lu는 다음과 같이 말했다.

“솔라나 디지털 자산 운용으로 Fitell은 호주와 아시아태평양 지역에서 솔라나 도입에 앞장서게 되었다. 우리는 역내에서 솔라나를 보유한 최대 규모 상장사가 되겠다는 꿈을 꾸고 있으며, 이는 네트워크의 장기적 잠재력에 대한 우리의 믿음을 보여준다. David Swaney와 Cailen Sullivan의 전문성을 바탕으로 혁신, 수익 창출, 체계적인 리스크 관리를 아우르는 로드맵을 실행할 수 있어 기쁘다.”

회사는 디지털 자산 운용에 관하여 2025년 9월 23일 동부 시간 오후 4시에 추가로 논의할 예정이다. @MarioNawfal 또는 @RoundtableSpace를 통해 라이브 세션이 진행된다.

회사는 초기 SOL 매입을 지원하고자 미국 소재의 기관 투자자와 최대 1억 달러 규모의 오픈형 전환사채 거래를 체결했다. 최초 마감 후 1,000만 달러는 즉시 SOL 매입에 투입된다.

Rodman&Renshaw가 해당 자금 조달의 단독 모집 주간사로 참여했다.

위 진술은 완전하지 않으며, 완전한 내용은 회사가 6-K 양식에 맞춰 2025년 9월 23일 증권거래위원회에 제출한 외국 비공개 기업 보고서의 전문을 참고해야 한다.

Fitell Corporation 소개

Fitell Corporation은 완전 소유 자회사인 GD Wellness Pty Ltd(“GD”)를 통해 호주에서 자체 브랜드 및 타사 브랜드명으로 헬스장 및 피트니스 장비를 판매하는 온라인 유통사다. 고객들에게 기술 기반의 종합 피트니스 및 웰니스 경험을 제공하는 생태계를 구축하겠다는 것이 사명이다. GD는 지난 수 년간 10만 명이 넘는 고객과 거래했으며, 재구매 고객이 매출의 상당 부분에 기여하고 있다. 회사의 브랜드 포트폴리오는 Gym Direct 브랜드 산하의 3개 독자 브랜드인 Muscle Motion, Rapid Motion, FleetX 등으로 분류 가능하며, SKU(stock-keeping units)로 2,000개가 넘는 제품들로 구성되었다. 자세한 내용은 회사 웹사이트(www.fitellcorp.com)에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술 (Forward-Looking Statements)

이 보도자료에는 1934년 개정된 미국 증권거래법(Section 21E)에서 정의한 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 이러한 미래예측진술은 1995년 미국 민간 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)의 “세이프 하버(safe harbor)” 조항에 따라 작성되었다. 본 보도자료에서 역사적 사실이 아닌 모든 진술은 미래예측진술에 해당한다. 이러한 미래예측진술은 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성을 포함하며, 시장 및 기타 상황을 반영하고 있다. 또한 회사의 재무 상태, 경영 성과, 사업 전략 및 자금 수요에 영향을 미칠 수 있다고 회사가 믿는 향후 사건에 대한 현재의 기대와 전망을 기반으로 한다 투자자는 “~할 수 있다(may),” “~할 것이다(will),” “~일 수 있다(could),” “예상한다(expect),” “예측한다(anticipate),” “목표로 한다(aim),” “추정한다(estimate),” “의도한다(intend),” “계획한다(plan),” “믿는다(believe),” “가능성이 높다(is/are likely to),” “제안한다(propose),” “잠재적이다(potential),” “계속된다(continue)” 또는 유사한 표현을 통해 이러한 미래예측진술을 식별할 수 있다. 회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 향후 발생하는 사건이나 상황 또는 기대의 변화를 반영하기 위해 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 회사는 이러한 미래예측진술에 표현된 기대가 합리적이라고 믿지만, 해당 기대가 실제로 정확하게 입증될 것이라는 보장은 할 수 없다. 따라서 회사는 투자자에게 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있음을 경고하며, 회사의 등록신고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 향후 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인을 검토할 것을 권장한다.

추가 정보가 필요하다면 아래 연락처로 문의하세요:

Chief Financial Officer

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

Investor Relations

ir@fitellcorp.com