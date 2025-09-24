Fitell Corporation 推出 Solana (SOL) 数字资产资金库，并配套 1 亿美元融资，重点关注收益及链上 DeFi 创新

- 拟成为澳大利亚最大的公开上市 SOL 持有公司 -

- 任命 David Swaney 和 Cailen Sullivan 为顾问，负责领导数字资产资金库策略，并 通过主动管理的 DeFi 和结构化产品策略来创造收益 -

塔伦角，澳大利亚, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球健身器材和健康解决方案提供商 Fitell Corporation（NASDAQ：FTEL）（简称“Fitell”或“公司”），今日宣布已获得一项高达 1 亿美元的融资安排，以支持其启动 Solana 资金库策略，这标志着澳大利亚首个基于 Solana 的数字资产资金库诞生。

主要亮点

DeFi 与收益路线图： 旨在通过将 SOL 资产部署于一系列多样化的链上 DeFi 及衍生品策略中，以产生超额收益。 这包括期权、雪球产品、链上流动性供给等结构化产品，以及其他高流动性且下行风险受控的策略。 每种方法提供不同程度的回报、阿尔法收益和期限。 所产生的回报将再投资于资金库储备中，加速 SOL 积累的复利效应，增加每股 SOL 持有量，并加强与 Solana 社区的协同。

澳大利亚双重上市： Fitell 已启动在澳大利亚证券交易所 (ASX) 双重上市的举措，旨在为区域投资者扩大 SOL 的投资渠道与接触机会。

品牌重塑： 在 Solana 资金库初步启动后，公司拟更名为"Solana Australia Corporation"。

在 Solana 资金库初步启动后，公司拟更名为“Solana Australia Corporation”。 安全保障：初始的 SOL 资产将由美国的 BitGo Trust Company, Inc. 进行托管，并通过机构级基础设施进行质押。

数字资产资金库顾问

Fitell 已任命 David Swaney 和 Cailen Sullivan 为顾问，负责领导公司的数字资产资金库路线图。 他们的任务是设计相关策略，通过去中心化金融 (DeFi) 机会、风险管理框架以及超越传统质押模式的收益创新，来优化资金库的绩效。

David Swaney 自 2017 年起便活跃于数字资产领域，专注于链上金融的机构化应用。 他拥有丰富的顾问和咨询经验，涵盖资金库设计、结构化收益策略和市场基础设施。

Cailen Sullivan 在数字资产领域活跃逾十年，并于 2013 年成为 Coinbase 的早期员工。 近期，他主要专注于投资和扶持 Solana 生态系统内的各类项目，并且是 Adrena 的联合创始人。Adrena 是 Solana 上基于交易量的领先的永续 DEX 之一。

David Swaney 表示：“我们相信，数字资产资金库正在为数字资产 ETF 奠定蓝图。 能否在质押之外实现资产收益，将成为决定性区别因素，而我们意在引领这一进程。”

Cailen Sullivan 表示：“我们的策略不仅关乎 Solana 本身，还关注在其之上构建的更广泛的应用生态系统。 通过将更多资产部署在链上，我们的目标是获得超额回报，为数字资产管理领域的绩效树立新标杆，同时支持 Solana 上 DeFi 应用的发展。”

两位顾问均表示：

“作为顾问，我们很高兴能将其打造为市场上最具创新性、与 Solana 协同的资金库。 虽然同行间的规模各异，但我们的重点是通过资本集中于 Solana 生态系统来创造价值。 通过将资产上链并与原生项目整合，我们相信我们能够在推动生态系统发展的同时为股东创造价值。 我们的目标是证明：策略与协同可以与规模相媲美，并为 Solana 原生财库设定基准。”

Fitell Corporation 首席执行官 Sam Lu 表示：

“Solana 数字资产资金库的推出，将 Fitell 置于澳大利亚和亚太地区 Solana 应用的前沿。 我们立志成为该地区最大的公开上市 Solana 持有者，这凸显了我们对该网络长期潜力的信心。 凭借 David Swaney 和 Cailen Sullivan 的专业知识，我们有信心执行一条融合创新、收益创造和严谨风险管理的路线图。”

公司将于 2025 年 9 月 23 日美国东部时间下午 4:00， 在 @MarioNawfal 或 @RoundtableSpace 举办的直播活动中，进一步讨论其数字资产资金库。

为支持初始的 SOL 收购，公司已与一家美国机构投资者达成一项高达 1 亿美元的可转换票据融资协议。其中，首次交割获得的 1,000 万美元将立即用于购买 SOL。

Rodman & Renshaw 在此次融资中担任独家配售代理。

此前描述并非旨在完整无遗，其全部内容均以公司将于 2025 年 9 月 23 日向证券交易委员会提交的《外国私人发行人报告》（表格 6-K）的完整文本为准。

关于 Fitell Corporation

Fitell Corporation 通过其全资子公司 GD Wellness Pty Ltd（简称“GD”）在澳大利亚运营，是一家在线健身与运动器材零售商，销售自有品牌及其他品牌的相关产品。 公司的使命是构建一个生态系统，通过技术为我们的客户提供完整的健身与健康体验。 多年来，GD 已服务超过 10 万名客户，其中很大部分销售额来自回头客。 公司的品牌组合在其 Gym Direct 品牌下可分为三个自有品牌：Muscle Motion、Rapid Motion 和 FleetX，涵盖超过 2,000 个库存单位 (SKU)。 更多信息，请访问公司网站：www.fitellcorp.com。

前瞻性陈述

