Fitell Corporation 啟動 Solana (SOL) 數碼資產庫，獲得 1 億美元融資支持，致力追求收益及鏈上 DeFi 創新

- 致力成為澳洲最具規模的公開上市 SOL 持有者 -

- 委任顧問 David Swaney 及 Cailen Sullivan，透過主動管理的 DeFi 與結構性產品策略，引領數碼資產庫策略及 產生收益 -

泰倫角，澳洲, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 健身器材與健康解決方案的全球供應商 Fitell Corporation (NASDAQ: FTEL)（「Fitell」或「該公司」）今天宣佈已獲得高達 1 億美元的融資支持，用於啟動其 Solana 資產庫策略，這標誌著澳洲首個以 Solana 為基礎的數碼資產庫正式成立。

重要亮點

DeFi（去中心化金融）及收益路線圖： 透過將 SOL 資產部署於多元化的鏈上 DeFi 與衍生產品策略組合，以產生超額收益。 當中包括結構性產品，例如期權、雪球衍生產品、鏈上流動性供給，以及其他高流動性而下行風險受控的策略。 每種方式均提供不同水平的回報、Alpha 產生及投資期限。 產生的回報將再次投資到資金庫儲備中，以複合形式加快 SOL 的累積 ，提高每股 SOL 價值，並且加強與 Solana 社區的協調。

數碼資產庫顧問

Fitell 已委任 David Swaney 及 Cailen Sullivan 為顧問，引領該公司的數碼資產庫發展路線圖。 職責任務在於訂立策略，以透過去中心化金融 (DeFi) 機會、風險管理框架，以及突破傳統質押模式的收益創新，以完善資金庫表現。

David Swaney 自 2017 年起一直活躍於數碼資產領域，專注推動鏈上金融的機構級應用。 他的顧問與諮詢經驗廣泛豐富，涵蓋資金庫設計、結構化收益策略及市場基礎設施。

自 2017 年起一直活躍於數碼資產領域，專注推動鏈上金融的機構級應用。 他的顧問與諮詢經驗廣泛豐富，涵蓋資金庫設計、結構化收益策略及市場基礎設施。 Cailen Sullivan 投身數碼資產領域已逾十年，並於 2013 年成為 Coinbase 的早期員工。 他近期專注於投資及支援 Solana 生態系統中的項目，亦是 Adrena 的共同創辦人，Adrena 是 Solana 上按成交量計算頂尖的永續合約去中心化交易所（DEX）之一。

David Swaney 說道：「我們認為數碼資產資金庫正為數碼資產 ETF 鋪設發展藍圖。 產生質押以外的資產收益能力將會是脫穎而出的關鍵要素，而我們正正致力引領這項發展。」

Cailen Sullivan 表示：「我們的策略重點不僅在於 Solana 本身，還包括其上所建更加廣泛的應用程式生態系統。 透過在鏈上部署更多資產，我們力求創造超額回報，為數碼資產管理表現樹立新典範，同時支援 Solana 上 DeFi 應用的增長。」

兩位顧問均評論道：

「身為顧問，我們很興奮能將此計劃定位為市場上最創新的 Solana 導向資金庫。 同業間的規模雖有差異，但我們專注將資本集中於 Solana 生態系統，以創造價值。 透過將資產帶到鏈上，並與原生項目整合，我們相信能在推動生態系統進步的同時，為股東賦予價值。 我們的目標在於展示即使規模不大，明智策略與協同配合也能創造同等效果。與此同時，亦為 Solana 原生資金庫樹立典範。」

Fitell Corporation 行政總裁 Sam Lu 評論道：

「是次啟動 Solana 數碼資產庫，令 Fitell 在澳洲及亞太區的 Solana 採用中佔據領先地位。 我們懷著雄心壯志，力求成為該地區最具規模的公開上市 Solana 持有者，此舉正彰顯我們看好該網絡的長期潛力。 有了 David Swaney 和 Cailen Sullivan 的專業知識，我們期待落實結合創新、產生收益與紀律風險管理的發展路徑。」

該公司將於 2025 年 9 月 23 日下午 4:00（美國東部時間）， 在 @MarioNawfal 或 @RoundtableSpace 主持的直播中進一步討論其數碼資產庫。

為了支援初步的 SOL 收購，該公司已與一間美國機構投資方簽訂高達 1 億美元的可轉換票據融資安排，其中來自首次結算的 1,000 萬美元將立即用於購買 SOL。

Rodman & Renshaw 擔任是次融資的獨家配售代理。

上述說明並非詳盡無遺，且應整體參照將於 2025 年 9 月 23 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格海外私募發行人報告全文方為準確。

關於 Fitell Corporation

Fitell Corporation 透過其全資附屬公司 GD Wellness Pty Ltd（「GD」），在澳洲經營自有品牌及其他品牌健身室及健身器材的網上零售業務。 公司使命是建構一個生態系統，以科技為動力，為客戶提供完整的健身與健康體驗。 多年以來，GD 已服務超過 100,000 名客戶，歷年銷售中有很大部分來自回頭客戶。 公司品牌組合可劃分為其 Gym Direct 品牌旗下的三個專有品牌：Muscle Motion、Rapid Motion 與 FleetX，涵蓋超過 2,000 個存貨單位（SKU）。 欲了解更多資訊，請瀏覽公司網站 www.fitellcorp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條所界定的「前瞻性陳述」。 此等前瞻性陳述根據美國《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 的「安全港」條款作出。 除本新聞稿中的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。 該等前瞻性陳述涉及已知和未知的風險及不確定性，當中包括市場及其他狀況，並基於公司當前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求的未來事件的預期和預測。 投資者可透過 「可能」、「將」、「可以」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「擬定」、「潛在」、「持續」等詞語或短語，或其他類似術語來識別該等前瞻性陳述。 公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。 儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向 SEC 提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。

如需獲取更多資訊，請聯絡：

財務總監

Edwin Tam

edwin@gymdirect.com.au

投資者關係

ir@fitellcorp.com