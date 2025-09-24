Nanterre, le 24 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 Septembre au 19 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 Septembre au 19 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-09-15 FR0000125486 10 821 119,457213 XPAR VINCI 2025-09-15 FR0000125486 4 066 119,443138 CEUX VINCI 2025-09-15 FR0000125486 2 084 119,508805 AQEU VINCI 2025-09-15 FR0000125486 1 529 119,513963 TQEX VINCI 2025-09-16 FR0000125486 71 921 118,103662 XPAR VINCI 2025-09-16 FR0000125486 17 428 118,059186 CEUX VINCI 2025-09-16 FR0000125486 6 409 118,071993 AQEU VINCI 2025-09-16 FR0000125486 3 242 117,971283 TQEX VINCI 2025-09-17 FR0000125486 43 388 116,947232 XPAR VINCI 2025-09-17 FR0000125486 26 116 116,911458 CEUX VINCI 2025-09-17 FR0000125486 15 355 117,000153 TQEX VINCI 2025-09-17 FR0000125486 15 143 117,012616 AQEU VINCI 2025-09-18 FR0000125486 100 000 117,266789 XPAR VINCI 2025-09-19 FR0000125486 100 000 117,922679 XPAR TOTAL 417 502 117,6419

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe