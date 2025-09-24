Déclaration des transactions sur actions propres Du 15 Septembre au 19 Septembre 2025

Nanterre, le 24 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 Septembre au 19 Septembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 Septembre au 19 Septembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-09-15FR000012548610 821119,457213XPAR
VINCI2025-09-15FR00001254864 066119,443138CEUX
VINCI2025-09-15FR00001254862 084119,508805AQEU
VINCI2025-09-15FR00001254861 529119,513963TQEX
VINCI2025-09-16FR000012548671 921118,103662XPAR
VINCI2025-09-16FR000012548617 428118,059186CEUX
VINCI2025-09-16FR00001254866 409118,071993AQEU
VINCI2025-09-16FR00001254863 242117,971283TQEX
VINCI2025-09-17FR000012548643 388116,947232XPAR
VINCI2025-09-17FR000012548626 116116,911458CEUX
VINCI2025-09-17FR000012548615 355117,000153TQEX
VINCI2025-09-17FR000012548615 143117,012616AQEU
VINCI2025-09-18FR0000125486100 000117,266789XPAR
VINCI2025-09-19FR0000125486100 000117,922679XPAR
  TOTAL417 502117,6419 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

