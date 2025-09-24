Guerbet : Résultats semestriels 2025 : Chiffre d’affaires du 1er semestre : 387,8 M€, en retrait de 5,4% à TCC et périmètre comparable principalement en lien avec la baisse d’activité en France

Résultats semestriels 2025

Activité et rentabilité

Chiffre d’affaires du 1 er semestre : 387,8 M€, en retrait de 5,4% à TCC 1 et périmètre comparable 2 , principalement en lien avec la baisse d’activité en France

La marge d'EBITDA retraité3 ressort à 12,9%, contre 15,4% un an plus tôt

Objectifs financiers 2025

Chiffre d’affaires : légère décroissance à TCC et périmètre comparable,

autour de -1%

Taux de marge d’EBITDA retraité : entre 12% et 13% du chiffre d’affaires

Free cash-flow: légèrement négatif

Villepinte, le 24 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre du premier semestre de l’exercice en cours.

Les ventes du Groupe sur la période s’établissent à 387,8 millions d’euros (M€), en baisse de 7,5% par rapport au premier semestre 2024. À taux de change constant (TCC)1, le repli du chiffre d’affaires ressort à 5,6% sur une base consolidée et à 5,4% à périmètre comparable2, cette dernière évolution intégrant une baisse moins prononcée au deuxième trimestre 2025 (-3,9%) qu’au premier (-7,1%).

Le recul de l’activité au premier semestre 2025 résulte principalement de la contraction des ventes en France, conséquence de la réforme de l’approvisionnement mise en place le 1er mars 2024, ayant nécessité une adaptation des chaînes de fabrication au nouveau mix-produits (passage des mono-doses aux gros flacons). Par ailleurs, la performance du Groupe à mi-exercice a pâti d’une base de comparaison exigeante, le premier semestre 2024 ayant enregistré une croissance de 11,8 % à TCC.

Par zone géographique, l’activité en zone EMEA est ressortie à 169,6 M€ au premier semestre 2025, en baisse de 7,7% à TCC et périmètre comparable. Hors France, le chiffre d’affaires est en croissance de 6,9% à TCC et périmètre comparable, tiré par la hausse des volumes.

Les ventes en zone Amériques ont été stables à TCC et périmètre comparable (-0,3%), reflétant une solide croissance des volumes associée à des pressions sur les prix, liées à l’augmentation du poids des distributeurs dans le mix-clients.

En Asie, les ventes de 98,6 M€ au 30 juin sont en retrait de 7,3% à TCC et périmètre comparable, intégrant une évolution positive au deuxième trimestre (+1,2%). La performance a été impactée par un important décalage de commandes.

Par activité, le chiffre d’affaires en Imagerie Diagnostique est ressorti à 334 M€ à mi-exercice, en baisse de 6,8% à TCC et périmètre comparable.

Les ventes du pôle IRM (-1,5% à TCC et périmètre comparable) intègrent des pressions sur les prix du Dotarem ® conjuguées à une solide hausse des volumes.





(-1,5% à TCC et périmètre comparable) intègrent des pressions sur les prix du Dotarem conjuguées à une solide hausse des volumes. Le repli du pôle Rayons X (-9,7% à TCC et périmètre comparable) est principalement dû à l’activité en France et en Corée, conjuguée à un effet de base défavorable sur l’Amérique Latine.





En Imagerie Interventionnelle, les ventes ont atteint 51,9 M€ au premier semestre, en progression de 4,6% à TCC et périmètre comparable. Elles continuent de profiter d’une solide dynamique sur le Lipiodol® (volumes et prix), en embolisation vasculaire notamment.

En millions d’euros



Comptes consolidés (normes IFRS) S1 2024



Publié S1 2025



Publié Chiffre d’affaires 419,2 387,8 EBITDA* 61,0 46,1 % du chiffre d’affaires 14,6% 11,9% Résultat opérationnel 30,3 15,0 % du chiffre d’affaires 7,2% 3,9% Résultat net 10,0 1,3 % du chiffre d’affaires 2,4% 0,3% Endettement net 364,9 353,3

* EBITDA = Résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions.

La baisse de l’activité et les pressions sur les prix ont affecté la rentabilité sur la période, malgré une bonne maîtrise des coûts opérationnels, au niveau des approvisionnements (-6,5%), des charges de personnel (-0,5%) et des dépenses externes (-6,1%). Le taux de marge d’EBITDA est ressorti à 11,9% au premier semestre 2025, contre 14,6% précédemment. Retraitée des coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes, la marge d’EBITDA s’établit à 12,9% sur le premier semestre 2025.

Après dotations aux amortissements et provisions totalisant 31,1 M€ (contre 30,7 M€ un an plus tôt), le résultat opérationnel ressort à 15,0 M€ au 30 juin 2025.

Le Groupe enregistre un résultat net de 1,3 M€ sur la période, après comptabilisation de frais financiers en repli (-11,4%), à 9,9 M€, ainsi que de pertes de changes pour un total de 2,4 M€.

Un Free Cash-Flow négatif mais en amélioration par rapport à l’an dernier

Au bilan, les capitaux propres s’établissent à 376 M€ au 30 juin 2025, contre 394 M€ fin 2024, tandis que la dette nette ressort à 353,3 M€ (Vs. 364,9 M€ il y a un an). Sur un an, le gearing (ratio dette nette/capitaux propres) est stable, à 0,94.

À mi-exercice, le Free Cash-Flow (FCF) ressort négatif (-8,4 M€), affichant toutefois une nette amélioration par rapport à son niveau du premier semestre 2024 (-29,1 M€). Cette évolution reflète principalement l’amélioration significative du besoin en fonds de roulement.

Perspectives 2025 : ajustement des objectifs financiers annuels

Guerbet a annoncé, le 15 septembre dernier, une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025.

La contraction de l’activité en France toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux États-Unis, mais également un problème technique (maintenant résolu) au redémarrage du site de Raleigh après les maintenances semi-annuelles, pèsent sur la croissance et la profitabilité du Groupe pour l’année en cours.

Dans ce contexte, le management de Guerbet a ajusté ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025, comme suit :

Une légère décroissance de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre comparable autour de -1%, contre une croissance « entre 3 et 5% » annoncé précédemment,

Un taux de marge d’EBITDA retraité 4 sur le chiffre d’affaires entre 12% et 13%, contre « supérieur à 15% » annoncé précédemment,

sur le chiffre d’affaires entre 12% et 13%, contre « supérieur à 15% » annoncé précédemment, Un niveau de free cash-flow légèrement négatif, contre « positif » annoncé précédemment.





Des mesures ont déjà été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale, optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash.

Le management réaffirme sa confiance dans les perspectives du Groupe, fort d’un portefeuille de produits diversifiés, de positions de leader sur des marchés porteurs à l’international. La montée en puissance continue d’EluciremTM , ainsi que l’accélération de la dynamique sur Lipiodol® en Imagerie Interventionnelle doivent permettre de renouer avec la croissance.

« Les résultats du premier semestre 2025, sont très en deçà de nos attentes. Pour faire face à cette situation il nous faut agir rapidement avec rigueur et détermination en focalisant l'ensemble de nos collaborateurs sur les priorités suivantes : le redressement des ventes dans nos métiers historiques, l'accélération du développement de l'imagerie interventionnelle toujours très bien orientée, une gestion rigoureuse de nos marges et de nos coûts de fonctionnement et enfin la génération de cash nécessaire pour assurer notre solidité financière. Jérôme Estampes, nommé Directeur général d'un groupe qu'il connaît bien, a l’expérience et la détermination nécessaires pour conduire à court terme ce redressement avec discipline et méthode » commente Hugues Lecat, Président du Conseil d’administration de Guerbet.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

23 octobre 2025 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Glossaire

Dette nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions pour risques.

EBITDA retraité : L’EBITDA retraité est défini comme l’EBITDA duquel sont déduits les coûts exceptionnels versés à des collaborateurs à la suite de leur départ dans le cadre de réorganisations opérationnelles.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-flow est défini comme la variation de Dette Nette d’un exercice sur l’autre.

Périmètre comparable : Le périmètre comparable se défini comme le périmètre hors prise en compte des activités urologie et Accurate, cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

Taux de change constant : Le taux de change constant élimine l’impact des taux de change en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Bilan consolidé

Actif (valeurs nettes)

(en K€) 30/06/2025 31/12/2024 Immobilisations incorporelles 101 136 106 685 Immobilisations corporelles 277 665 291 315 Autres actifs financiers non courants 25 103 21 780 Impôts différés – Actif 25 879 27 507 Total actifs non courants 429 783 447 287 Stocks 325 363 301 231 Clients et comptes rattachés 158 751 172 900 Actifs destinés à être cédés (1) — 11 415 Autres actifs financiers courants 53 051 54 185 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 119 50 237 Total actifs courants 587 284 589 967 TOTAL ACTIF 1 017 068 1 037 254

Passif (valeurs nettes)

(en K€) 30/06/2025 31/12/2024 Capital 12 641 12 641 Autres réserves 426 142 408 847 Résultat net 2 634 16 084 Écart de conversion (65 302) (43 336) Capitaux propres, part du Groupe 376 114 394 237 Résultat et réserves des participations ne donnant pas le contrôle (3 987) (2 665) Total capitaux propres 372 128 391 572 Dettes financières non courantes 351 199 350 638 Autres passifs financiers non courants 2 780 2 780 Impôts différés – Passif 6 384 6 371 Provisions non courantes 31 089 31 410 Total passifs non courants 391 453 391 199 Fournisseurs et autres dettes 97 322 95 084 Dettes financières courantes 52 195 44 486 Autres passifs courants 70 616 78 725 Impôts exigibles – Passif 25 082 24 958 Autres provisions à court terme 8 273 11 229 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1) — — Total passifs courants 253 487 254 483 TOTAL PASSIF 1 017 068 1 037 254 (1) Suite à l’annonce du Groupe en janvier 2023 d’un recentrage stratégique avec une concentration des efforts pour l’activité Imagerie Interventionnelle sur le Lipiodol® et la mise en vente des activités cathéter, les actifs non courants d’Accurate Medical Therapeutics et d’Occlugel ont été considérés comme « destinés à être cédés », en application de la norme IFRS 5. Les actifs non courants d'Accurate Medical Therapeutics ont été cédés en janvier 2025. Les actifs d’Occlugel, totalement dépréciés, restent en actifs destinés à être cédés

Compte de résultat consolidé

(en K€)



30/06/2025 30/06/2024 (6 mois) (6 mois) Chiffre d’affaires 387 756 419 180 Redevances 3 604 1 574 Autres produits de l’activité 3 363 4 167 Achats consommés et variation de stocks (80 530) (86 157) Charges de personnel (141 981) (142 731) Charges externes (116 695) (124 212) Impôts et taxes (9 521) (10 688) Dotations aux amortissements (29 437) (30 139) Dotations nettes aux provisions (1 694) (575) Autres produits et charges d’exploitation 96 (141) Résultat opérationnel courant 14 962 30 279 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 150 216 Coût de l’endettement financier brut (10 073) (11 412) Coût de l’endettement financier net (9 923) (11 196) Profits et pertes de change (169) (3 429) Autres produits et charges financiers (2 231) (926) Charge d’impôt sur le résultat (1 345) (4 723) RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 1 295 10 006 Résultat net part du Groupe 2 634 10 980 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (1 340) (974) Résultat net par action, part du Groupe de 1 € de nominal (en euros) 0,21 0,87 Résultat net dilué par action, part du Groupe de 1 € de nominal (en euros) 0,21 0,87



Tableau des flux de trésorerie consolidé

(en K€)



30/06/2025 30/06/2024 (6 mois) (6 mois) Résultat net 1 295 10 006 Variation amortissements et provisions sur immobilisation et autres actifs circulants 33 409 33 094 Dotations et reprises de provisions pour risques (2 125) (1 735) Variation de juste valeur des éléments d’actifs destinés à être cédés — — Variation de juste valeur des instruments de couverture (4 666) 2 363 Charges de stock-options et actions gratuites 469 66 Résultat de cession d’immobilisations et autres ajustements (153) (28) Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 28 228 43 765 Coût de l’endettement financier net 10 080 9 352 Charges d’impôt (y compris impôts différés) 1 345 4 723 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 39 652 57 839 Impôts versés (1 195) (7 698) (Augmentation) / Diminution des stocks (39 849) (23 353) (Augmentation) / Diminution du poste clients et comptes rattachés 15 128 (26 071) Augmentation / (Diminution) du poste fournisseurs et comptes rattachés 4 897 143 (Augmentation) / Diminution des autres actifs (3 944) (1 404) Augmentation / (Diminution) des autres passifs 7 858 10 711 Variation du BFR lié à l’activité (15 910) (39 975) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A) 22 547 10 167 Investissements (14 960) (22 158) en immobilisations incorporelles (4 259) (7 420) en immobilisations corporelles (9 709) (14 823) en immobilisations financières (992) 85 Cessions 10 126 390 en immobilisations incorporelles 9 494 — en immobilisations corporelles 631 322 en immobilisations financières — 68 Acquisition d’Intrasense nette de la trésorerie acquise — — Augmentation (Diminution) des dettes et créances liées aux immobilisations (10 653) (2 005) FLUX NET DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT (B) (15 488) (23 773) Dividendes versés — — Émissions d’emprunts 21 958 20 379 Remboursements d’emprunts (16 773) (8 968) Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) (10 070) (9 341) FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) (4 884) 2 070 Incidence de la variation des taux de change (D) (2 422) (695) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) (247) (12 232) TRÉSORERIE INITIALE 50 116 51 032 TRÉSORERIE FINALE 49 868 38 800



Trésorerie 30/06/2025 30/06/2024 Concours bancaires (250) (247) Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 119 39 047 49 868 38 800

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

4 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes

