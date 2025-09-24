Guerbet : Résultats semestriels 2025 : Chiffre d’affaires du 1er semestre : 387,8 M€, en retrait de 5,4% à TCC et périmètre comparable principalement en lien avec la baisse d’activité en France

Résultats semestriels 2025

Activité et rentabilité

  • Chiffre d’affaires du 1er semestre : 387,8 M€, en retrait de 5,4% à TCC1 et périmètre comparable2, principalement en lien avec la baisse d’activité en France        
  • La marge d’EBITDA retraité3 ressort à 12,9%, contre 15,4% un an plus tôt

Objectifs financiers 2025

  • Chiffre d’affaires : légère décroissance à TCC et périmètre comparable,
    autour de -1%
  • Taux de marge d’EBITDA retraité : entre 12% et 13% du chiffre d’affaires
  • Free cash-flow: légèrement négatif

Villepinte, le 24 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre du premier semestre de l’exercice en cours.

Les ventes du Groupe sur la période s’établissent à 387,8 millions d’euros (M€), en baisse de 7,5% par rapport au premier semestre 2024. À taux de change constant (TCC)1, le repli du chiffre d’affaires ressort à 5,6% sur une base consolidée et à 5,4% à périmètre comparable2, cette dernière évolution intégrant une baisse moins prononcée au deuxième trimestre 2025 (-3,9%) qu’au premier (-7,1%).

Le recul de l’activité au premier semestre 2025 résulte principalement de la contraction des ventes en France, conséquence de la réforme de l’approvisionnement mise en place le 1er mars 2024, ayant nécessité une adaptation des chaînes de fabrication au nouveau mix-produits (passage des mono-doses aux gros flacons). Par ailleurs, la performance du Groupe à mi-exercice a pâti d’une base de comparaison exigeante, le premier semestre 2024 ayant enregistré une croissance de 11,8 % à TCC.

Par zone géographique, l’activité en zone EMEA est ressortie à 169,6 M€ au premier semestre 2025, en baisse de 7,7% à TCC et périmètre comparable. Hors France, le chiffre d’affaires est en croissance de 6,9% à TCC et périmètre comparable, tiré par la hausse des volumes.

Les ventes en zone Amériques ont été stables à TCC et périmètre comparable (-0,3%), reflétant une solide croissance des volumes associée à des pressions sur les prix, liées à l’augmentation du poids des distributeurs dans le mix-clients.

En Asie, les ventes de 98,6 M€ au 30 juin sont en retrait de 7,3% à TCC et périmètre comparable, intégrant une évolution positive au deuxième trimestre (+1,2%). La performance a été impactée par un important décalage de commandes.

Par activité, le chiffre d’affaires en Imagerie Diagnostique est ressorti à 334 M€ à mi-exercice, en baisse de 6,8% à TCC et périmètre comparable.

  • Les ventes du pôle IRM (-1,5% à TCC et périmètre comparable) intègrent des pressions sur les prix du Dotarem® conjuguées à une solide hausse des volumes.

  • Le repli du pôle Rayons X (-9,7% à TCC et périmètre comparable) est principalement dû à l’activité en France et en Corée, conjuguée à un effet de base défavorable sur l’Amérique Latine.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes ont atteint 51,9 M€ au premier semestre, en progression de 4,6% à TCC et périmètre comparable. Elles continuent de profiter d’une solide dynamique sur le Lipiodol® (volumes et prix), en embolisation vasculaire notamment.

En millions d’euros

Comptes consolidés (normes IFRS)		S1 2024

Publié		S1 2025

Publié
Chiffre d’affaires419,2387,8
EBITDA*61,046,1
% du chiffre d’affaires14,6%11,9%
Résultat opérationnel30,315,0
% du chiffre d’affaires 7,2%3,9%
Résultat net10,01,3
% du chiffre d’affaires 2,4%0,3%
Endettement net364,9353,3

* EBITDA = Résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions.

La baisse de l’activité et les pressions sur les prix ont affecté la rentabilité sur la période, malgré une bonne maîtrise des coûts opérationnels, au niveau des approvisionnements (-6,5%), des charges de personnel (-0,5%) et des dépenses externes (-6,1%). Le taux de marge d’EBITDA est ressorti à 11,9% au premier semestre 2025, contre 14,6% précédemment. Retraitée des coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes, la marge d’EBITDA s’établit à 12,9% sur le premier semestre 2025.

Après dotations aux amortissements et provisions totalisant 31,1 M€ (contre 30,7 M€ un an plus tôt), le résultat opérationnel ressort à 15,0 M€ au 30 juin 2025.

Le Groupe enregistre un résultat net de 1,3 M€ sur la période, après comptabilisation de frais financiers en repli (-11,4%), à 9,9 M€, ainsi que de pertes de changes pour un total de 2,4 M€.

Un Free Cash-Flow négatif mais en amélioration par rapport à l’an dernier

Au bilan, les capitaux propres s’établissent à 376 M€ au 30 juin 2025, contre 394 M€ fin 2024, tandis que la dette nette ressort à 353,3 M€ (Vs. 364,9 M€ il y a un an). Sur un an, le gearing (ratio dette nette/capitaux propres) est stable, à 0,94.

À mi-exercice, le Free Cash-Flow (FCF) ressort négatif (-8,4 M€), affichant toutefois une nette amélioration par rapport à son niveau du premier semestre 2024 (-29,1 M€). Cette évolution reflète principalement l’amélioration significative du besoin en fonds de roulement.

Perspectives 2025 : ajustement des objectifs financiers annuels

Guerbet a annoncé, le 15 septembre dernier, une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025.

La contraction de l’activité en France toujours perturbée par la réforme de l’approvisionnement, la pression sur les prix, l’augmentation défavorable du poids des distributeurs dans le mix clients aux États-Unis, mais également un problème technique (maintenant résolu) au redémarrage du site de Raleigh après les maintenances semi-annuelles, pèsent sur la croissance et la profitabilité du Groupe pour l’année en cours.

Dans ce contexte, le management de Guerbet a ajusté ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2025, comme suit :

  • Une légère décroissance de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre comparable autour de -1%, contre une croissance « entre 3 et 5% » annoncé précédemment,
  • Un taux de marge d’EBITDA retraité4 sur le chiffre d’affaires entre 12% et 13%, contre « supérieur à 15% » annoncé précédemment,
  • Un niveau de free cash-flow légèrement négatif, contre « positif » annoncé précédemment.

Des mesures ont déjà été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale, optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash.

Le management réaffirme sa confiance dans les perspectives du Groupe, fort d’un portefeuille de produits diversifiés, de positions de leader sur des marchés porteurs à l’international. La montée en puissance continue d’EluciremTM , ainsi que l’accélération de la dynamique sur Lipiodol® en Imagerie Interventionnelle doivent permettre de renouer avec la croissance.

« Les résultats du premier semestre 2025, sont très en deçà de nos attentes. Pour faire face à cette situation il nous faut agir rapidement avec rigueur et détermination en focalisant l'ensemble de nos collaborateurs sur les priorités suivantes : le redressement des ventes dans nos métiers historiques, l'accélération du développement de l'imagerie interventionnelle toujours très bien orientée, une gestion rigoureuse de nos marges et de nos coûts de fonctionnement et enfin la génération de cash nécessaire pour assurer notre solidité financière. Jérôme Estampes, nommé Directeur général d'un groupe qu'il connaît bien, a l’expérience et la détermination nécessaires pour conduire à court terme ce redressement avec discipline et méthode » commente Hugues Lecat, Président du Conseil d’administration de Guerbet.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025
23 octobre 2025 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 98 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.25-0220 le 3 avril 2025, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Glossaire

Dette nette : La dette financière nette est définie comme la somme des emprunts courants et des emprunts non courants minorée de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement.

EBITDA : L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel majoré des dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions pour risques.

EBITDA retraité : L’EBITDA retraité est défini comme l’EBITDA duquel sont déduits les coûts exceptionnels versés à des collaborateurs à la suite de leur départ dans le cadre de réorganisations opérationnelles.

Free Cash-Flow (FCF) : Le Free Cash-flow est défini comme la variation de Dette Nette d’un exercice sur l’autre.

Périmètre comparable : Le périmètre comparable se défini comme le périmètre hors prise en compte des activités urologie et Accurate, cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.

Taux de change constant : Le taux de change constant élimine l’impact des taux de change en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Bilan consolidé

Actif (valeurs nettes)

(en K€) 30/06/202531/12/2024
Immobilisations incorporelles 101 136106 685
Immobilisations corporelles 277 665291 315
Autres actifs financiers non courants 25 10321 780
Impôts différés – Actif 25 87927 507
Total actifs non courants 429 783447 287
Stocks 325 363301 231
Clients et comptes rattachés 158 751172 900
Actifs destinés à être cédés (1) 11 415
Autres actifs financiers courants 53 05154 185
Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 11950 237
Total actifs courants 587 284589 967
TOTAL ACTIF 1 017 0681 037 254

Passif (valeurs nettes)

(en K€) 30/06/202531/12/2024 
Capital 12 64112 641 
Autres réserves 426 142408 847 
Résultat net 2 63416 084 
Écart de conversion (65 302)(43 336) 
Capitaux propres, part du Groupe 376 114394 237 
Résultat et réserves des participations ne donnant pas le contrôle (3 987)(2 665) 
Total capitaux propres 372 128391 572 
Dettes financières non courantes 351 199350 638 
Autres passifs financiers non courants 2 7802 780 
Impôts différés – Passif 6 3846 371 
Provisions non courantes 31 08931 410 
Total passifs non courants 391 453391 199 
Fournisseurs et autres dettes 97 32295 084 
Dettes financières courantes 52 19544 486 
Autres passifs courants 70 61678 725 
Impôts exigibles – Passif 25 08224 958 
Autres provisions à court terme 8 27311 229 
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (1)  
Total passifs courants 253 487254 483 
TOTAL PASSIF 1 017 0681 037 254 
 
(1)  Suite à l’annonce du Groupe en janvier 2023 d’un recentrage stratégique avec une concentration des efforts pour l’activité Imagerie Interventionnelle sur le Lipiodol® et la mise en vente des activités cathéter, les actifs non courants d’Accurate Medical Therapeutics et d’Occlugel ont été considérés comme « destinés à être cédés », en application de la norme IFRS 5. Les actifs non courants d'Accurate Medical Therapeutics ont été cédés en janvier 2025. Les actifs d’Occlugel, totalement dépréciés, restent en actifs destinés à être cédés

Compte de résultat consolidé

(en K€)

 30/06/202530/06/2024
(6 mois)(6 mois)
Chiffre d’affaires 387 756419 180
Redevances 3 6041 574
Autres produits de l’activité 3 3634 167
Achats consommés et variation de stocks (80 530)(86 157)
Charges de personnel (141 981)(142 731)
Charges externes (116 695)(124 212)
Impôts et taxes (9 521)(10 688)
Dotations aux amortissements (29 437)(30 139)
Dotations nettes aux provisions (1 694)(575)
Autres produits et charges d’exploitation 96(141)
Résultat opérationnel courant 14 96230 279
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 150216
Coût de l’endettement financier brut (10 073)(11 412)
Coût de l’endettement financier net (9 923)(11 196)
Profits et pertes de change (169)(3 429)
Autres produits et charges financiers (2 231)(926)
Charge d’impôt sur le résultat (1 345)(4 723)
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 1 29510 006
Résultat net part du Groupe 2 63410 980
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle (1 340)(974)
Résultat net par action, part du Groupe de 1 € de nominal (en euros) 0,210,87
Résultat net dilué par action, part du Groupe de 1 € de nominal (en euros) 0,210,87


Tableau des flux de trésorerie consolidé

(en K€)

 30/06/202530/06/2024 
(6 mois)(6 mois) 
Résultat net1 29510 006
Variation amortissements et provisions sur immobilisation et autres actifs circulants33 40933 094
Dotations et reprises de provisions pour risques(2 125)(1 735)
Variation de juste valeur des éléments d’actifs destinés à être cédés
Variation de juste valeur des instruments de couverture(4 666)2 363
Charges de stock-options et actions gratuites46966
Résultat de cession d’immobilisations et autres ajustements(153)(28)
Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt28 22843 765
Coût de l’endettement financier net10 0809 352
Charges d’impôt (y compris impôts différés)1 3454 723
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt39 65257 839
Impôts versés(1 195)(7 698)
(Augmentation) / Diminution des stocks(39 849)(23 353)
(Augmentation) / Diminution du poste clients et comptes rattachés15 128(26 071)
Augmentation / (Diminution) du poste fournisseurs et comptes rattachés4 897143
(Augmentation) / Diminution des autres actifs(3 944)(1 404)
Augmentation / (Diminution) des autres passifs7 85810 711
Variation du BFR lié à l’activité(15 910)(39 975)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ (A)22 54710 167
Investissements(14 960)(22 158)
en immobilisations incorporelles(4 259)(7 420)
en immobilisations corporelles(9 709)(14 823)
en immobilisations financières(992)85
Cessions10 126390
en immobilisations incorporelles9 494
en immobilisations corporelles631322
en immobilisations financières68
Acquisition d’Intrasense nette de la trésorerie acquise
Augmentation (Diminution) des dettes et créances liées aux immobilisations(10 653)(2 005)
FLUX NET DE TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT (B)(15 488)(23 773)
Dividendes versés
Émissions d’emprunts21 95820 379
Remboursements d’emprunts(16 773)(8 968)
Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement)(10 070)(9 341)
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)(4 884)2 070
Incidence de la variation des taux de change (D)(2 422)(695)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D)(247)(12 232)
TRÉSORERIE INITIALE50 11651 032
TRÉSORERIE FINALE49 86838 800


Trésorerie		30/06/202530/06/2024
Concours bancaires(250)(247)
Trésorerie et équivalents de trésorerie50 11939 047
 49 86838 800

 

1 À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.
2 Hors prise en compte des activités urologie et Accurate (y compris les ventes réalisées en 2025 des stocks de composants et produits finis), cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025.
3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

4 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes

