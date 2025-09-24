COMMUNIQUÉ FINANCIER | 24 septembre 2025, 17h45

Dans un contexte Macro-économique dégradé, Synergie confirme sa solidité financière et sa résilience

Chiffre d’affaires : 1 583,6 M€

EBITDA : 63,2 M€

Résultat net : 27,2 M€

Le Conseil d’Administration de Synergie, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 24 septembre 2025 et a arrêté les comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2025. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes et le rapport correspondant est en cours d'émission.

En M€ S1 2025 S1 2024 Variation % Chiffre d'affaires 1 583,6 1 555,4 + 1,8% EBITDA (1) 63,2 63,3 -0,2% EBITA (2) 48,5 50,4 -3,8% Résultat opérationnel 45,4 46,2 -1,9% Résultat net 27,2 31,7 -14,1% dont part du Groupe 27,2 29,4 -7,4%

(1) Résultat opérationnel courant avant amortissements

(2) Résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs issus de regroupement d’entreprises

Chiffre d’affaires de 1 583,6 M€

Synergie réalise un Chiffre d’affaires semestriel de 1 583,6 M€, en progression de +1,8% par rapport au premier semestre 2024, témoignant de la résilience du Groupe dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain. Cette performance est portée par l’intégration réussie des activités australiennes, générant un effet périmètre de 26,2 M€ sur la période. La part de l’International représente, sur ce premier semestre, 60,5% du chiffre d’affaires contre 59,2% en 2024.

L’activité à l’International enregistre une croissance de +4,1%, soutenue à la fois par l’effet périmètre des acquisitions et par une croissance organique de +1,0% illustrant la solidité des activités historiques. L’Europe du Sud poursuit une dynamique positive (+3,0%), tirée par les filiales italiennes et espagnoles. L’Europe du Nord et de l’Est est pénalisée quant à elle par le recul persistant du marché de l’intérim (-1,8% à devise et périmètre constants).

En France, le Chiffre d’affaires s’établit à 626,1 M€, en léger retrait de -1,4% par rapport à l’an dernier, dans un contexte conjoncturel toujours marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques. Le deuxième trimestre marque toutefois un point d’inflexion, avec un retour à la croissance (+0,2%), laissant entrevoir une stabilisation progressive de l’activité.

EBITDA et EBITA

Au cours du premier semestre 2025, Synergie a réalisé un EBITDA de 63,2 M€ (4,0% du Chiffre d’affaires) contre 63,3 M€ (4,1% du Chiffre d’affaires) au premier semestre 2024. Cette relative stabilité traduit un mix client toujours robuste et une bonne diversification, confirmant la capacité du Groupe à absorber les tensions exogènes. Malgré un ralentissement économique sur certains marchés (dont la France et l’Allemagne), et une intensification de la pression concurrentielle sur les marges, Synergie poursuit ses investissements dans la diversification de ses opérations et le déploiement de son plan de digitalisation.

L’EBITA a atteint 48,5 M€ soit 3,1% du Chiffre d’affaires, contre 50,4 M€ en 2024. Cette baisse s’explique par la hausse de +1,8 M€ des amortissements des droits d’utilisation. La contribution de l’International s’établit à 19,9 M€ (40,9% de l’EBITA).

Résultat opérationnel

Le Résultat opérationnel s’établit à 45,4 M€. Les autres charges et produits opérationnels, qui avaient eu un impact négatif sur le Résultat opérationnel en 2024 en raison d’une charge de 1,1 M€, contribuent cette année avec un produit de 0,1 M€.

Résultat net

Le Résultat net s’établit à 27,2 M€ en baisse de -14,1%. Cette baisse est principalement liée à une diminution du Résultat financier de -3,8 M€ et à l’impact de la contribution exceptionnelle sur l’impôt des sociétés françaises pour -2,0 M€.

Une structure financière solide

Avec des Capitaux propres de 727,8 M€ et une Trésorerie nette toujours largement positive à 376,7 M€, le Groupe confirme sa solidité financière.

Perspectives S2 2025

Malgré les difficultés rencontrées sur certains marchés au premier semestre 2025, le Groupe demeure confiant dans sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance et à réaliser un Chiffre d’affaires en progression au deuxième semestre par rapport à 2024.

Dans un environnement international marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, le Groupe fait preuve de vigilance et d’agilité, adaptant en permanence ses organisations et ses offres pour répondre efficacement aux évolutions du marché.

Prochain rendez-vous

Publication du Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 le mercredi 22 octobre 2025 après Bourse





