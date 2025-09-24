Fluxys Belgium: Informations réglementées - Résultats du premier semestre 2025

Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2025
et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium

  • Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2025 s’élève à 329,3 M€, soit une augmentation de 32,6 M€ par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2024 (296,7 M€).
  • Forte augmentation des volumes vers l’Allemagne et les Pays-Bas
  • Stockage rempli à son maximum
  • Capacité de transport supplémentaire pour répondre aux défis de demain
  • Nouveaux quais de chargement en service à Zeebrugge
  • Zeebrugge renforce son rôle sur le marché du bio-GNL
  • Démarrage de la construction de la première infrastructure d’hydrogène et de CO2
  • Fluxys c-grid désignée gestionnaire du réseau de transport de CO2 en Wallonie
  • Nouvelle étape dans le développement de l’infrastructure transfrontalière de CO2
  • Vers la neutralité climatique

