Fluxys Belgium: Informations réglementées - Résultats du premier semestre 2025

Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2025
et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium
- Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2025 s’élève à 329,3 M€, soit une augmentation de 32,6 M€ par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2024 (296,7 M€).
- Forte augmentation des volumes vers l’Allemagne et les Pays-Bas
- Stockage rempli à son maximum
- Capacité de transport supplémentaire pour répondre aux défis de demain
- Nouveaux quais de chargement en service à Zeebrugge
- Zeebrugge renforce son rôle sur le marché du bio-GNL
- Démarrage de la construction de la première infrastructure d’hydrogène et de CO2
- Fluxys c-grid désignée gestionnaire du réseau de transport de CO2 en Wallonie
- Nouvelle étape dans le développement de l’infrastructure transfrontalière de CO2
- Vers la neutralité climatique
