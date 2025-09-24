Fluxys Belgium: Informations réglementées - Résultats du premier semestre 2025

Commentaires sur les faits marquants du premier semestre de 2025

et leur impact sur la situation financière de Fluxys Belgium





Le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2025 s’élève à 329,3 M€, soit une augmentation de 32,6 M€ par rapport au chiffre d'affaires de la même période en 2024 (296,7 M€).

Forte augmentation des volumes vers l’Allemagne et les Pays-Bas

Stockage rempli à son maximum

Capacité de transport supplémentaire pour répondre aux défis de demain

Nouveaux quais de chargement en service à Zeebrugge

Zeebrugge renforce son rôle sur le marché du bio-GNL

Démarrage de la construction de la première infrastructure d’hydrogène et de CO 2

Fluxys c-grid désignée gestionnaire du réseau de transport de CO 2 en Wallonie

Nouvelle étape dans le développement de l’infrastructure transfrontalière de CO 2

Vers la neutralité climatique

Pièce jointe