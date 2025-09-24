Fluxys Belgium: Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste semester 2025

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2025
en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium
- De omzet in het eerste semester van 2025 bedraagt 329,3 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 32,6 miljoen euro ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2024 (296,7 miljoen euro).
- Volumes naar Duitsland en Nederland aanzienlijk gestegen
- Opslag volledig gevuld
- Nodige bijkomende vervoerscapaciteit volledig toekomstbestendig
- Nieuwe laadkaaien in gebruik in Zeebrugge
- Zeebrugge versterkt rol in bio-LNG-markt
- Bouw eerste waterstof- en CO2-infrastructuur gestart
- Fluxys c-grid aangeduid als CO2-vervoersnetbeheerder in Wallonië
- Nieuwe stap in de ontwikkeling van grensoverschrijdende CO2-infrastructuur
- Op weg naar klimaatneutraliteit
