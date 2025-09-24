Fluxys Belgium: Gereglementeerde informatie - Resultaten eerste semester 2025

Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2025

en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium

De omzet in het eerste semester van 2025 bedraagt 329,3 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 32,6 miljoen euro ten opzichte van de omzet in dezelfde periode in 2024 (296,7 miljoen euro).

Volumes naar Duitsland en Nederland aanzienlijk gestegen

Opslag volledig gevuld

Nodige bijkomende vervoerscapaciteit volledig toekomstbestendig

Nieuwe laadkaaien in gebruik in Zeebrugge

Zeebrugge versterkt rol in bio-LNG-markt

Bouw eerste waterstof- en CO 2 -infrastructuur gestart

Fluxys c-grid aangeduid als CO 2 -vervoersnetbeheerder in Wallonië

Nieuwe stap in de ontwikkeling van grensoverschrijdende CO 2 -infrastructuur

Op weg naar klimaatneutraliteit



Klik op de onderstaande bijlage voor het volledige persbericht

Bijlage