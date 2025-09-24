VIEL & Cie : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

VIEL & Cie annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.viel.com, dans la rubrique « Publications / Information réglementée ».

Paris le 24 septembre 2025

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

Contacts Presse :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 85 65 55 40 Image 7

Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 93

